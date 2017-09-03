مقال انهاردة يمكن يكون خيالي شوية، لكن تعالوا نفكر مع بعض كدة، لو قولنا مثلاً ان فيه برج من الأبراج مشاعره بتتحكم فيه بدرجة كبيرة، فهل من الأفضل انه يكون “ست” ولا “راجل”، هنلاقي ان طبعاً صفة زي دي يفضل إنها متبقاش موجودة في الراجل لإن قراراته معظمها هتكون متسرعة وغير عقلانية، وبالتالي لو متجوز، حياته الزوجية مش هتكون مستقرة ابداً، بمعنى تاني “هتبقى على كف عفريت”، على نفس السياق هنقولكوا مميزات وعيوب كل برج من الأبراج الـ12 تليق أكتر على إنها تبقى موجودة في “ست” ولا تبقى موجودة في “راجل”.

برج الحمل .. ينفع يبقى ست لكن بصفات الراجل

“الست” الحمل متسرعة وشكاكة وردود افعلاها دايماً بتكون بعيدة كل البعد عن العقل والمنطق، اما “الراجل” فيعتبر شخصية دبلوماسية ومرنة، بتعرف ازاي تتاقلم مع الظروف وتتعامل مع كل الناس باختلاف طبيعتهم وشخصياتهم، وعشا كدة من الأفضل انه يكون “ست” لكن بصفات “الراجل”.

برج الثور .. مينفعش يبقى ست

لإنه شخصية ديكتاتورية بدرجة كبيرة، فمن الأفضل إن برج الثور يكون راجل، عشان ببساطة لو بقى ست مفيش راجل هيستحملها ولا هيقبل تمشي كلامها عليه او تفرض رأيها لمجرد انها عايزة كدة لكن لو العكس الموضوع ممكن يبقى مقبول شوية.

برج الجوزاء .. لا ينفع ست ولا ينفع راجل

مش محتاجة اقولكوا طبعاً على برج الجوزاء، بسبب طبيعته المتقلبة اللي بتخليه كل دقيقة بحال، فا من الأفضل إن البرج ده يتمحي أصلا من قائمة الأبراج وكفاية علينا الـ11 الباقين، نوزع نفسنا عليهم.

برج السّرطان .. مينفعش يبقى راجل

لإن من اهم صفات مواليد برج السرطان هي إنهم حساسين جداً وبيتأثروا من أقل حاجة وده يخليهم “يتقمصوا” كتير، فمن الأوقع ان برج السرطان ده يكون ست مش راجل.

برج الأسد .. مينفعش يبقى ست

شخصية برج الأسد شخصية قيادية إلى ابعد الحدود، مبتسمعش كلام حد ومبتقبلش ان حد يمشي كلامه عليها، وبالتالي من الأفضل ان برج الأسد يكون “راجل” لإنه لو كان “ست” مش هتكملها علاقة ولا هتلاقي “راجل” يستحملها.

برج العذراء .. مينفعش يبقى راجل

“الست” العذراء ذكية وعملية جداً، بتعرف توفق كويس قوي بين حياتعا العاطفية وحياتها العملية من غير ما تيجي على حساب حاجة عشان حاجة، اما الراجل فعنده نسبة كبيرة من الغرور والانانية بتخليه يفضل نفسه على حساب اي حاجة، وعشان كدة من الأفضل إن برج العذراء ده يبقى “ست” مش راجل”

برج الميزان .. ينفع يبقى ست وينفع يبقى راجل

لو جينا بقى بصينا على صفات برج الميزان هنلاقيه من الأبراج القليلة اللي سواء كانت “ست” أو “راجل” كويسة، وده لإنه فيه مميزات كتير قوي مقارنة بعيوبة اللي تكاد تكون لا تذكر، بداية من دبلوماسيته وشخصيته الإجتماعية ورغبته الدائمة في تحقيق العدل، وغيرها.

برج العقرب .. مينفعش يبقى ست

طبعاً كلنا عارفين عيوب امرأة برج العقرب القاتلة، فبعيداً عن كونها شخصية قيادية ومتحكمة ومبتقتنعش بكلام حد ولا بتسمع كلام حد، فهي شخصية “قماصة” لإنها بتتأثر من أقل حاجة وبتحتاج طول الوقت كل الناس اللي حواليها يقدمولها فروض الولاء والطاعة، وعشان كدة من الأفضل إن برج العقرب يبقى “راجل” مش “ست”.

برج القوس .. مينفعش يبقى راجل

القوس من الشخصيات الواضحة والصريحة، واللي مش بتحب اللف والدوران، من الاخر يعني “دبش” زي ما بيقولوا، مالهومش في تذويق الكلام ولا المجاملات، ولان الستات كلها بتحب اللي يسمعها كلام حلو ويجاملها، فا برج القوس لو بقي راجل علاقاته كلها هتفشل، وعشان كدة من الافضل انه يكون “ست”.

برج الجدي .. مينفعش يبقى ست

الجدي برج عملي، صريح، عارف اهدافه كويس وبيعرف إزاي يوصلها مهما كانت الصعوبات والتحديات اللي بيواجهها، لكن بيجي الفرق بقى بين “الست” و”الراجل” من مواليد برج الجدي هو إن الست مشاعرها مش بتتحكم فيها أو بمعنى تاني “مش بتعترف بيها اصلاً”، على عكس الراجل، وعشان كدة من الأفضل إن برج الجدي يكون “راجل”.

برج الدلو .. مينفعش يبقى راجل

لإن مواليد برج الدلو شخصيات “مغلوبة على امرها” ومستسلمة جداً لاي حاجة بتحصل حواليها، ومسالمين مبيحبوش المشاكل تحسهم كدة “قللات الحيلة”، وعشان كدة من الأفضل إن برج الدلو يكون “ست” لإنه لو بقى “راجل” مش هيبقى عنده القدرة الكافية اللي تخليه يشيل مسئولية.

برج الحوت .. مينفعش يبقى راجل

من اهم صفات برج الحوت ان مواليده حساسين بدرجة كبيرة، بيتأثروا من اقل حاجة، وبيتشائموا من حاجات كتير، ده غير انهم رغايين وفضوليين جداً، وعشان كدة من الأفضل إن برج الحوت يكون “ست” مش راجل.