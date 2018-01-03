منى المتيم

فاكر آخر مرة حلمت بأيه ؟ أكيد لا

صحيح ناس كتير بتحلم وتصحى مش فاكرة الحلم، لكن في أحلام كتير بتتكرر معانا ومابننسهاش وغالباً بنكون مانعرفش معانيها، النهارده هنكلمك عن أكتر أحلام بتتكرر ومعانيها.

حلم أن حد بيطاردك

مفيش حد فينا ماحلمش مرة أن في حد/ حاجة بتطارده، غالباً ده بيكون معناها أنك بتحاول تهرب من حاجه أو في موقف معين مش عاوز تواجهه وعاوز تهرب منه.

ودايماً البنات بتحلم بالحلم ده كتير لأنهم بطبيعتهم حساسيين شويتين، يعني ممكن مثلاً لو عندها امتحان وخايفة منه تلاقيهم بيحلموا بكده.

انك بتقع من مكان عالي

والحلم اللي زي ده أو حتى الشبيه ليه، بيكون عبارة عن رسالة من عقلك الباطن بيقولك “اصحى ليغفلوك” أو بمعنى أصح هو إنذار من عقلك الباطن بيقولك أن حياتك في خطر وفيها حاجات مهددة بالتفكك، عشان كده بيحاول ينبهك.

لو حلمت انك موت

لو حلمت بكده أو حلمت أن حد قريب منك مات، فده معناه أن في حاجة في حياتك هتنتهي وإن شاء الله هتكون حاجه كويس، خليك متفائل يا أخي.

حلمت انك بتسوق سيارة من غير فرامل

عادة لما بتحلم بحاجة زي دي بيكون معناه أنك مش قادر تتحكم في حياتك أو أنك حاسس بمسئولية تجاه شخص معين في حياتك.

حلمت انك محبوس

والحلم ده بيتكرر كتير وأحياناً بنبقى مكسوفين نحكيه لحد، وتفسيره بيقول أنك عندك قلق شديد أو عندك مشكلة وغالباً بتكون مادية، عشان كده عقلك الباطن بيصورلك ده في صورة سجن أو أنك محبوس في مكان ومش عارف تخرج منه، وفي ناس بتقولك أن الحلم ده معناه أنك عندك مشكلة عائلية، لكن مين فيهم الأصح الله أعلم.

حيوان مفترس بيطاردك

أسد، كلب، نمر،أو أي حيوان مرعب، فده معناه أن في حاجة بتهدد أمانك وراحتك في بيتك، أو أنك بتعاني من مشاكل كبيرة في حياتك، عشان كده عقلك الباطن بيحاول ينبهك بالحلم ده، لو عرفت تهرب منه، فده معناه أنك هتقدر تتغلب على المشاكل دي بسهولة، لكن لو لا بقي يا معلم، يبقى معلش المشكلات دي هتطول معاك شويه، ده مش كلامي والله، دول بتوع بتفسير الاحلام هما اللي بيقولوا كده.

أسنانك بتقع

وده من الأحلام اللي بتكرر كتير، غالباً بيكون تحذير من عقلك الباطن أن في شوية مشاكل جيالك في الطرق أو أن في حد قريب منك وعزيز عليك ممكن يتعب شويه، فخلي بالك.

معاك مسدس مابيضربش نار :

لا ده مش معناه أنك بتشوف أفلام أكشن كتير، بالعكس ابسولوتلي، ده معناه أنك قوي جداً بس في نفس الوقت مش قادر تسيطر على أمور كتير في حياتك، ومع ذلك لسة بتحاول.