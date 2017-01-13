٢٤ ساعة فقط تفصلك عن متعة المشاهدة الحقيقة ، و التي يمكنك الحصول عليها بسهولة عبر مجموعة قنوات “دى إم سى”، و التي تستعد للإنطلاق بقناتيها العامة و الدراما غدا السبت 14 يناير، و ذلك بمجموعة كبيرة من البرامج الترفيهية والدينية والاجتماعية والفنية، و التي يقدمها باقة من أهم و أبرز نجوم الإعلام و الفن في مصر و الوطن العربي، و من بينها برنامج شيري استديو و الذي تقدمه النجمه شرين عبد الوهاب, و برنامج عيش الليلة للنجم اشرف عبد الباقي , و بيومي افندي للنجم بيومي فواد , و تع اشرب شاي للنجمه غادة عادل، و ده كلام الإعلامية سالي شاهين و برنامج ٨ الصبح مع الإعلامي رامي رضوان، و مساء DMC مع الإعلامي اسامه كمال و الإعلامية ايمان الحصري، وبرنامج قعدة رجالة و يقدمه كلا من إياد نصار، ومكسيم خليل، وشريف سلامة، وبرنامج السفيرة عزيزة و الذي يقدمه كلا من الإعلامية القديرة سناء منصور و النجمة هالة صدقي و الفنانه هنا الزاهد و الاعلامية جاسمين طه زكي و الاعلامية نهى عبد العزيز والاعلامية شيرين عفت.

علي أن ينطلق بعد ذلك بقية القنوات، بواقع قناة للأخبار وأخرى للمسرحيات، وقناة للأطفال والكارتون, إضافة طبعا الي قناة الرياضة و التي كانت اول انطلاقات DMC .. و لكي تستمتع بكل تلك البرامج و المسلسلات و الأعمال الحصرية فقط عليك ان تضبط ترددك علي 11449 أفقي ، معامل الخطا 5/4 و معامل الترميز 27500 ، هيا .. الان .. ده وقت تغيير المحطة .. DMC قناتك الأمتع.. الأقوي .. الأروع.. الأضخم .