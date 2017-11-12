ركوب المواصلات العامة و خصوصا الميكروباص شر لابد منه .. دي حقيقة مؤكدة مش مختلفين عليها … ولكن أغرب ما في الموضوع أن القدر يرميك جنب حد مختلف شوية عن كل الشخصيات اللي ممكن تقابلهم في أي مكان تاني .

النهارده هنكلمك عن أغرب 6 شخصيات ممكن تقابلهم في المواصلات العامة .. وازاي تتعامل معاهم

شخصية خالتي اللتاتة

والنوعية دي بقيت منتشرة أوي الأيام دي .. وهي أول لما تركب جنبه .. يبدأ يحكيلك تفاصيل حياته من أول ما اتولد لحد دلوقتي .. وعادة الشخصيات دي بتبقى محتاجه تسلي نفسها بحاجه هي بتحبها.. واللي هو طبعاً ” الرغي”

وأحسن حل للتعامل مع الشخصيات دي بقي يا معلم، أنك تنتهز أي فرصة وهووووب تحاول تشغل نفسك بأي حاجة .. يعني مثلاً تستخدم headphone، أو تعمل نفسك بتقرأ في حاجة مهمة .. أو مشغول بتحاول تكلم حد

الحبَيب من الدرجة الأولى

وده يا إما مصدوم عاطفياً يأ إما عاشق ولهان .. وفي كلتا الحالتين هو جايب موبيل صيني صوته عالي عشان يعذب الناس بيه .. ومش بعيد تلاقي الحالة مدهورة أكثر من كده … وفي الحالة دي طبعاً هتلاقي أغاني المهرجانات حاضرة في المشهد .. وده بقى حله الوحيد .. أنك تعمل نفسك بتتكلم في الموبيل .. وقال يعني الشبكة وحشة وتطلب منه يوطي الصوت .. وأمرك لله تستحمل الصوت الواطي شوية .

الشخصية المتطفلة

عارف أنت بقي الشخصيات دي عبارة عن كائن غريب على هيئة انسان … بيسأل عن كل حاجة .. بيبقي ناقص يسألك عندكم غدا أيه النهارده؟ ☺ ☺ …. بيبصلك وعنيه مليانه فضول.. ومش بعيد تلاقيه ضارب عنيه في موبيلك .. يبدأ بقى كلامه معاك .. شكلك شخصية محترمه ..أنت بتدرس ولا بتشتغل ؟ …. وعادة بيكون التطور الطبيعي للحاجه الساقعة قصدي لكلامه دعوة لطيفة بتقولك .. يارب أشوف ولادي زيك مصحوبة بضحك صفرا كده ☺ ☺

أما بقي عن الحل للتعامل مع الشخصيات دي هو ” التجـــــاهل ” أيوة زي ما بقولك كده .. الإجابة على قد السؤال وياريت لو أقل كمان .. لانك لو اندمجت معاه في الكلام .. مش بعيد تلاقيه مروح معاك بيتكم.

اللي مش عاجبه حاجة في أي حاجة

شخصيات غريبه تحسهم معترضين بالفطرة .. اللي هو ” أنا معترض … ليه .. مش عارف بس هو كده ” وممكن تعرف الشخصيات دي من محاولتهم المستميته عشان رجلك تقع في الخيه وتتكلم في السياسة .. وساعة لما تتكلم .. عينك ما تشوف اللى النور بقى ..تلاقي شخصية متعصبة مش عاجبها أي حاجة في أي حاجة .. بينتقد كل اللي حواليه.. شايف كل الناس غلط وهو الوحيد اللي صح .. وأحسن حل بقي مع الشخصيات دي … ابتسامه جميلة مع جملة ” ربنا يولي الأصلح ” .. وانفد بجلدك يا معلم ☺ ☺

الشخصية المهمة

الشخصية المهمة .. اللي طوال الوقت بتتكلم في الموبيل .. والحقيقة ان الشخصيات دي ممكن مكالماتهم تكمل معاك طول الطريق .. وممكن يحصل النهاية المأساوية .. واللي هي تنزل قبل ما تعرف نهاية القصة كانت إيه؟ ☺ ☺

وغالباً بتكون الشخصيات دي النوع اللي بتهتم أوي بالتفاصيل يعني مثلاً هتلاقيه بيحكي عن مشكلة شخصية أو حد من العيلة.. ومش بعيد الموضوع يوصل لزمايله في الشغل

لو حظك رماك جنب شخصية من دول، غصب عنك بتلاقي نفسك بتتشد للموضوع.. ومركز جداً مع الأحداث ومهتم تعرف إيه اللي حصل بالظبط ونهاية الموضوع كانت إيه .. أول ما تحس الاحساس ده أنت لازم تنزل حالاً يا معلم … لأن كده العدوى بدأت تتشر

الأب الروحي بتاع الميكروباص

أما الشخصيات دي بقي بتحسهم واصيين عليك .. يعني مثلاً تلاقيه بيقولك أنت مربي شعرك ليه يابني ..كده عيب وحرام .. وأنتي مش محجبة ليه يابنتي؟.. وياسلام بقى لو لابس بنطلون مقطع .. تبقى ليلتك سودا..

دايماً الشخصيات دي بيشوفوا نفسهم واصيين على الناس .. فاكرين أنهم هايصلحوا الكون.. ودايماً بيشوفوا عيوب الناس ومش شايفين عيوبهم .. ونسيوا أن ممكن جداا اللي هو بتنقده ده وحكمت عليه من شكله.. يكون أحسن بكتير مما تتخيل ☺ ☺