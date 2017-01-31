يمكن أكتر حاجة بتميز حفلة الأوسكار عن غيرها من حفلات باقي الجوايز هو إن كل حفلة –تقريبًا- بيكون فيها مواقف طريفة….. في المقال ده واللي بعده جمعنا شوية من أظرف المواقف اللي حصلت في حفلات الأوسكار.
1- مش كل الممثلين بيعرفوا يرقصوا ويغنوا، بس هيو جاكمان واحد من القليلين اللي بيعملو ده ببراعة كبيرة.. في 2009 كان جاكمان هو اللي بيقدم حفل الأوسكار، وفي الحفلة دي غنى ورقص؛ والأوقات اللي كان بيطلع فيها كانت من أحسن فقرات الحفل بشكل عام.. في الفيديو ده أول أغنية غنى جاكمان فيها ورقص في افتتاح الحفل، وكان بيألش فيها على أغلب الأفلام المترشحة في السنة دي، وفي نص الأغنية تقريبًا نزل من المسرح شال آن هاثاواي من وسط الجمهور وطلعها تغني معاه.
2- وعلى ذكر افتتاح حفلات الأوسكار، في سنة 2010 كان جيمس فرانكو وآن هاثاواي من النجوم الشباب الصاعدين بسرعة الصاروخ؛ وعاملين أفلام حلوة كمان في نفس السنة دي، يمكن عشان كدة تم اختيارهم عشان يقدمو سوا حفل 2011، بس للأسف “الكيميا” بينهم مظبطتش وقتها والنتيجة إن الاتنين كـ”ثنائي” مكنش ماشي مع بعضه.. يمكن الحاجة الوحيدة الكويسة اللي عملها الاتنين سوا في الحفل ده هو الـ opening sequence اللي كان معمول بطريقة حلوة مزجت أشهر الأفلام اللي كانت بتتنافس وقتها زي Inception وThe Social Network.
3- لما نيجي نتكلم عن أوسكار 2014 فأنسب وصف ممكن نوصفها بيه بإنها أوسكار السوشيال ميديا، لأنها ببساطة أكتر أوسكار تم توظيفها “بصياعة” عشان تبقى حديث العالم كله وتبقى علامة في التاريخ.. محدش مثلًا هينسى إيلين ديجينيريس وهي بتطلب بيتزا للحاضرين وبتوزعها عليهم وبتجمع “تيبس” للولد الديليفري، ولا هينسوها وهي بتجمع النجوم حوالينها هي وميريل ستريب عشان ياخدو “سيلفي الأوسكار” اللي كانت من أكتر الأسباب في انتشار الهوس بصور السيلفي في العالم كله.
4- منقدرش برضه ننسى الأغاني اللي اتغنت وسط الحفلات، ناس كتير قوي اتهوست بأغنية فاريل ويليامز Happy من ساعة ما ظهرت، ولما ويليامز طلع يغنيها في حفل 2014 قدر يخلي المكان يبقى فيه جو جميل ومفرفش زي الأغنية اللي بتعمله في كل اللي بيسمعها.. ويليامز كمان مفوتش الفرصة ونزل يغني الأغنية ويرقص عليها مع لوبيتا نيونجو وأيمي أدامز وطبعًا ميريل ستريب.
5- مجرد ظهور جيم كاري في أي مكان بيخلي الواحد يضحك، فكاريزما الراجل كافية إنه يسرق الأنظار من كل اللي حواليه، وده اللي حصل في أوسكار 1999 اللي ظهر فيها كاري على المسرح لمدة 3 دقايق تقريبًا عشان يقدم جايزة متعتبرش من التوب اللي الناس مهتمة بيها (أحسن مونتاج) بس قدر يخلي القاعة كلها تفطس على روحها من الضحك.. كاري مفوتش الفرصة طبعًا وقتها إنه يألش على الممثل الإيطالي روبرتو بيبيني اللي كان مترشح لجايزة أحسن ممثل.
6- لو كان جيم كاري ألش على روبرتو بينيني في أوسكار 1999 وضحك الناس عليه، فبينيني في نفس الحفل ضحك الناس كلها عليه هو نفسه لما تم الإعلان إنه فاز بالأوسكار، وده خلال يطير من فرحته؛ مش حرفيًا بالظبط بس حاجة مشابهة، فقعد يتتطط من كرسي للتاني لحد ما وصل للمسرح عشان يستلم الجايزة.. ده غير طبعًا إنك تستلم الجايزة من صوفيا لورين نفسها فدي جايزة تانية في حد ذاتها.
7- هنختم الجزء الأول من المقال بحاجة حلوة حصلت في أوسكار 2003، لما أدريان برودي كسب أوسكار أحسن ممثل، فمكنش مصدق نفسه، وفضل على الحالة دي وهو طالع يستلم جايزته، ومفقش منها تقريبًا غير بعد ما باس هالي بيري بوسة تخرب البيت العمران.. المحظوظ!