المشاعر الإنسانية كتير ومختلفة .. خوف .. قلق .. توتر .. فرحة .. حزن .. وغيرها كتير .. في مشاعر كتير بنحاول نتجنبها ونبعد عنها .. ومن أكتر المشاعر اللي بنكرهها هي الشعور بالإحراج
في مواقف كتير بنتعرض فيها للإحراج .. مواقف معروفة وحصلت لمعظمنا تقريباً .. وأوقات كتير بتتكرر لنا وبنتحرج فيها في كل مرة .. إيه هي المواقف دي؟! تعالوا نشوف
1- الضحك في العزا “أو أي مناسبة جد وحزينة”
تقريباً ده الموقف المحرج الأشهر والأكثر تكراراً مع معظمنا .. واتهرس في 300 فيلم ومسلسل عربي وأشهرها مشهد يحيى الفخراني في فيلم “الكيف” .. بس في فيلم “الكيف” يحيى الفخراني كان متكيف .. إنما الموقف ده لما بيحصل مع حد مننا مش لازم يبقى متكيف .. أحياناً الذكريات المضحكة بتلعب معاك الدنيئة وتهاجم خلايا مخك أول ما تدخل العزا .. وتلاقي قرايب المتوفي مركزين معاك وأنت مش عارف تعمل إيه .. لحظة محرجة أوي .. ويا سلام بقى لو رايح عزا مع مجموعة من صحابك .. بتفضلوا تبصوا لبعض وتضحكوا زي الهُبل….والحقيقة لما تيجي توقف نفسك بتكتشف انك مش قادر وكانك مخك بيعاندك ويخليك تضحك اكتر….ِشئ في منتهي الاحراج حقيقي.
2- الشتيمة اللا إرادية
وإحنا وسط صحابنا بنشتم براحتنا .. بنشتم بعض أو بنشتم غيرنا أو بنشتم وخلاص بأقذر الشتائم في جميع المعاجم اللغوية .. وبنعبر عن اعتراضنا بحركات لا إرادية كتير .. أحياناً وإحنا وسط ناس مينفعش نشتم قدامها .. مثلاً قدام قرايبك اللي واخدين عنك فكرة أنك شاب مهذب ومبتطلعش العيبة من لسانك .. بتطلع مننا شتايم لا إرادياً .. وبتحس أنك عايز تختفي في اللحظة دي…او في وسط مناقشة محتدمة مع والدك او والدتك وهوب تلاقي نفسك رزعت شتيمة تقيلة وهما بيبصولك بشكل يخليك عايز تختفي فجاة من قصادهم.
3- الفلوس مكفتش معاك وأنت قدام الكاشير
لحظة محرجة جداً .. لما تكون لامم كل اللي في الهايبر ماركت وحاسب حساباتك وواثق في نفسك أوي وتروح عند الكاشير تحاسب فتلاقي الحساب أكتر من اللي معاك .. طبعاً أنت ممكن ترجع حاجات وتقلل الحساب وتحاسب باللي معاك ومحدش عايز منك حاجة .. بس بيبقى موقف محرج لو أنت جايب حاجات كتير ومش محدد إيه الحاجات اللي مش مهمة وممكن ترجعها .. ولو وراك طابور ناس طويل….او لو خارج مع صاحبتك وهوب اكتشفت انك سقطت المحفظة فالبيت او فاي مكان ….هو عادي ممكن تستلف منها بس الموقف نفسه محرج لكثير من الذكور المصريين.
4- لما تكون مش فاكر اسم حد تعرفه
من المواقف المحرجة أنك تكون مش عارف اسم حد أنت تعرفه كويس وتقابله .. فتيجي تسلم عليه تفضل تقوله “يا معلم” .. عامل إيه يا “برنس” .. أخبارك إيه يا “باشا” .. أي ألقاب ورتب كدة عشان تنقذ نفسك .. بس لو اتحطيت في موقف لازم تقول فيها اسمه .. بتبقى لحظة إثارة وتشويق وأنت بتضرب أي اسم كدة بالبركة وأنت ونصيبك بقى .. يا تتحرج ويبقى منظرك لا مؤاخذة .. يا إما تيجي معاك….واوقات كتير الشخص ده اللي اصلا مفيش بينكم معرفة حقيقة غير مرة او اتنين هتلاقيه بيجود ويقولك انت ناسيني بحزن شديد ….كانه مثلا اخوك التؤام وانت متعرفش.
5- لما بطنك تطلع أصوات غريبة في مكان هادي
الموقف ده بيحصل في مكان صامت .. لو أنت في درس مثلاً أيام المدرسة أو كورس أيام الجامعة .. أو في إنترفيو أو في السينما .. ومش مدي خوانة .. فمعدتك تقرر تعمل معاك الصح وتطلع أصوات ثلاثية الأبعاد(وانت جعان كده) .. بتبقى لحظة قاتلة للكبرياء وكفيلة أنها تخليك عايز الأرض تنشق وتبلعك .. خصوصاً أن ممكن متعرفش تسيطر على الموقف….هي دي عصافير بطنك اللي بيقولوا عليها بس هي مش كيوت خصوصا لما تتحرج بسببها.
طبعاً في مواقف تانية محرجة زي لما تفتكر إن حد بيشاورلك من بعيد وتشاورله فيطلع بيشاور لحد تاني .. ولما حد يكلمك وأنت مش مركز معاه ويسألك سؤال ويستنى منك إجابة فأنت تفضل ساكت وتضحكله .. ومواقف تانية كتير .. بس دول الأكثر إحراجاً من وجهة نظرنا .. قولولنا اتعرضتوا كام مرة للمواقف دي وهل شايفينها هي أكتر مواقف محرجة فعلاً ولا في مواقف محرجة أكتر منها.
Identity is a monthly fashion and lifestyle magazine bringing you the latest and hottest trends in Egypt and worldwide! Identity-Mag.com is a our stand-alone website that delivers fashion, entertainment, celebrity and latest happenings from all over the world.