إيه أكتر حاجة نفسك تعملها إنهاردة؟ اكل أكله حلوة أخلّص الشغل اللي ورايا مفيش حاجة في دماغي أنام كتير أوي ألعب كورة أو بلايستيشن أروح حفلة حلوة Correct! Wrong! - Continue >> لو عندك شغل كان مفروض يتسلّم انهارده بس ممكن يتأجل يوم تعمل إيه؟ هسيبه و هنزل أروح الجيم أهم هخلصه علي اخر لحظة اللي يتأخر يوم يبقي مش لازم يتسلم أصلاً هقعد أخلصه عشان اسلمه انهاردة هسلمه عشان أنام يومين ورا بعض هخرج مع صحابي Correct! Wrong! - Continue >> إيه أكتر حاجة في دول مش بتحبوها؟ الأكل البارد اللحمة الأكل اللي اتحرق الملح الزيادة في الأكل الطبخ نفسه الأكل اللي مش مستوي Correct! Wrong! - Continue >> إيه أكتر حاجة الناس بيقولوا إنهم مش بيحبوها فيك؟ أفكاري الغريبة الزن التسرّع إني مش بخلي حد ياكل معايا المواعيد اللي مش مظبوطة البرود Correct! Wrong! - Continue >> لو بكرة أجازة هتعمل إيه انهاردة بالليل؟ هروح البرنس اكل هنام لحد ما الأجازة تخلص هسافر أغير جو هروح حفلة عشان ارقص هكروز مع صحابي بالعربية و نقعد علي القهوة هدخل سينما الساعة 12 بالليل Correct! Wrong! - Continue >> لما حاجة بتعصبك بتعمل إيه؟ بطلّع عصبيتي في الأكل بعمل حاجة تعصّب الشخص اللي ضايقني بفتكر ردود كان مفروض اقولها بس متأخر للأسف بهزأ الشخص اللي عصبني مفيش حاجة بتعصبني بكبّر دماغي علي قد ما أقدر Correct! Wrong! - Continue >> بتحب تعمل إيه بعد الفطار في رمضان؟ اتمرن اخرج مع صحابي غالباً أصلّي أنام اشوف برامج مقالب اشوف مسلسلات Correct! Wrong! أنت مين علي ترابيزة السفرة في رمضان؟ %%personality%%

