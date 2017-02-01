العلاقات العاطفية بين الرجل والأنثى شئ معقد للغاية خاصة في مصر لأن العلاقات تحتوي على كمية مشاعر وأحاسيس متبادلة أو غير متبادلة بالإضافة إلى أفعال ومواقف تختبر العلاقة تجعل الوصول الطرفين لبر الأمان من رابع المستحيلات ولذلك تكثر حالات الفركشة بين الكابلز المصريين لأسباب يصعب حصرها بس في المقال دا هنركز على رد فعل الرجل واللي بيختلف طبعاً من رجل لآخر بعد الفركشة !
بيحاول يرجع ويصلح الخطأ !
الرجل الطبيعي في أي مكان في العالم المفروض أنه يحاول يصلح الخطأ الناتج عنه الفركشة سواء البنت هي اللي سيباه أو هو ثم يحاول يتعامل مع هذا الخطأ و يتناقش بشكل منطقي لإصلاحه واستكمال العلاقة ولكن هذا الرجل الطبيعي مش موجود منه كتير هذه الأيام !
يحاول يظبط من جديد !
الرجل المصري بعد ما يفكرش تلاقيه بيحاول يظبط أكبر عدد من المزز و يخرج يقابل كتير و يحاول يدخل في علاقات كما لو أن شئ لم يحدث كما لو أنه مكنش في علاقة أصلاً ودي موهبة خاصة بتميز الرجل المصري عن غيره من الذكور … ونقدر نقول ده النوع ده موجود اكثر عند من هما اكبر من ال30 سنة
يروح يتجوز بالعند في حبيبته
دا بقى الرجل المصري الكياد تلاقيه أول ما يفركش يتجوز بالعند في الإكس بتاعته و غالباً بيكون رجل عنيد والجوازة بتفشل بس المهم أنه حرق قلب الإكس بتاعته وده رجل ربنا يكفيكي شره وكيده…ومتزعليش منه لانه بيبقي عاقب نفسه بنفسه خلاص.
تجهيز فورمة الساحل
دا بقي رجل بيحاول يتخلص من العلاقة بالرياضة و التجهيز فورمة الساحل فتلقاه بعد ما يفكرش يقضي كل وقته في الجيم مع الوحوش عشان يوصل لفورمة يخلي الإكس بتاعته تندم انها سابته و دا مفيش حاجة نقولهاله غير ربنا معاك يا كوتش !
يكتئب وينغمس في الأحزان
دا بقي الرجل المصري الحساس اللي دمعته قريبة وعاشق الاحزان فتلقاه بدل ما يحاول يصلح العلاقة مستمتع بحالة الحزن بتاعة الفركشة فيفضل قافل على نفسه الأوضة أو بيكروز بالعربية وهو بيسمع هاني شاكر !
التركيز في الشغل و الأكل
الرجل المصري العملي بعد الفركشة تلاقيه مموت نفسه في الأكل والشغل وغالباً الذكر دا بيحقق نجاحات في الشغل بتعوض فشله في العلاقة بس وزنه بيزيد الضعف ووشه بيرد بعد الفركشة !
نيولوك والانغماس في الملذات