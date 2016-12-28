بقلم : منى المتيم
قد يظن البعض أن المظهر الخارجي هو أهم الأسلحة التي يستخدمها الرجل لجذب المرأة ، ربما هذا صحيح بالخطوات الأولى في العلاقة ، ولكن سرعان ما يزول هذا الإعجاب السطحي ليأتي بعدها الشخصية في مقدمة الصفات التي يمكنها أن تقرب المرأة إلى الرجل أو تبعدها وتنفرها منه إلى الأبد .
في السطور التالية ، نحذرك عزيزي القارئ من أنواع معينة من الرجال قد تنفر منها المرأة من أول لقاء ، ومن هؤلاء الرجال :
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الرجل الناعم ” بزيادة ” :
لا شك أن المرأة تنجذب إلى الشخص الودود و العاطفي ، فلا خلاف على ذلك ، ولكن عندما يزداد الأمر عن الحد المقبول ، فالتأكيد ستصبح في خانة friend zone ولن تنظر إليك كحبيب .
وهذا لا يعني أن تتحول إلى الوحش الكاسر الذي يهابه كل من حوله ، ولكن عليك أن تكون معتدل ، فأحياناً ترى بك الشخص الحنون، وأحياناً أخرى عليك أن تكون أكثر حزماً وتجد بك الشخص الذي يمكن الاعتماد عليه وحمايتها .
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الرجل الواعظ الحاكم :
الشخص الدائم الحكم على الآخرين، دائماً ما يرى نفسه فوق مستوى الشبهات، فهو الأفضل من الجميع، تراه دائماً يصدر الأحكام على كل من حوله تارة، وتارة أخرى تجده يوعظ كل من حوله، فإذا كنت من هذا النوع من الرجال، فربما علاقاتك العاطفية في خطر، فدائماً ما تهرب المرأة من هذا النوع،ولاتطيق الاستمرار معه؛فهو يشعرها بالقيود المستقبلية، كما انه يفقدها ثقتها بنفسها .
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الرجل البخيل :
لم تتوقف صفة البخل على الجانب المادي فحسب ، بل ترى المرأة أنها تنطبق أيضاً على الشخص الذي يبخل بمشاعره وبكلماته الحنونة ، لذلك فسرعان ما تنفر منه وتبتعد عنه .
على الجانب الآخر ، فنجد المرأة تنجذب إلى الشخص الكريم سواء على الجانب المادي أو المعنوي .
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الرجل المغرور :