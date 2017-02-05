النهاردة .. وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وضواحيها .. الملايين في مصر وخارجها هيسيبوا كل اللي في أيديهم وهيعسكروا قدام شاشات التلفزيون في البيوت والكافيهات وغيرها .. عشان يتابعوا نهائي كأس الأمم الأفريقية بين مصر والكاميرون في الجابون .. البطولة المفضلة للمصريين واللي رجعنالها بعد غياب 7 سنين.
بالتأكيد كلنا نتمنى إن ربنا يوفق منتخبنا ويحقق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه .. ونستعيد ذكريات الانتصارات اللي حققها المنتخب وخصوصاً الجيل الذهبي بقيادة المعلم حسن شحاتة في 2006 و2008 و2010 .. وعشان نفرح فرحة بنفس حجم الفرحة اللي حصلت لنا في الأهداف اللي هنستعرضها معاكم دلوقتي .. وإن شاء الله هنفرح أكتر النهاردة
1- مصر والمغرب (قبل نهائي كاس أفريقيا 1986)
معظمنا تقريباً ماشفش الماتش ده .. ولكن أكيد كلنا سمعنا عنه وخصوصاً اللي بيتابعوا الكورة .. الماتش ده كان في قبل نهائي كأس أفريقيا سنة 1986 واللي مصر كانت بتنظمها .. وكان له حساسيات بالنظر لماتشتنا مع المغرب والجزائر وتونس تحديداً والاحتكاكات اللي بتحصل .. وكمان المغرب كانت لسه مطلعانا من تصفيات مونديال 86 .. يعني كانت فرصة الانتقام لينا.
الماتش كان مكهرب والدنيا متقفلة ومش عارفين نقرب من مرمى المغرب .. والمغرب ساعتها كان فريق تقيل ومعاهم حارس مرمى عملاق “بادو الزاكي” .. ولكن ده مامنعش طاهر أبو زيد نجم النادي الأهلي السابق من إنه “يحط” جول جامد من فاول وكسبنا وتأهلنا للنهائي وخدنا البطولة على حساب الكاميرون.
فرحة الجول ده كانت أكبر من فرحة الفوز بالنهائي تقريباً .. لإن بنسبة كبيرة الجول ده كان السبب في فوزنا بالكاس.
جول طاهر أبو زيد في المغرب 86:
2- مصر والجزائر (تصفيات كأس العالم 90)
غالباً برضه معظمنا مكنش موجود في اللحظة دي .. بس أكيد مرت علينا كلنا عشان ليها علاقة بكاس العالم اللي علاقتنا بيه مش ولابد .. مباراة الذهاب في الجزائر انتهت بالتعادل 0-0 وكنا محتاجين نكسب ولو 1-0 في مباراة العودة على أرضنا .. وهو ما تحقق بالفعل بفضل حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق .. ووصلنا كاس العالم للمرة الثانية في تاريخنا .. أول نقدر نعتبرها المرة الأولى والوحيدة .. لإن المرة الأولى كانت سنة 1934 .. أيام ما كان اللي بيصحى الأول بيتأهل.
هدف حسام حسن ده كان من أكتر الأهداف اللي هزت مصر .. وكمان كان سبب في ذل مجدي عبد الغني ل 90 مليون مصري
جول حسام حسن في الجزائر 89:
3- مصر وجنوب أفريقيا (نهائي كاس أفريقيا 98)
تقريباً أول فرحة يعيشها جيل التمانينات بنفسه .. بطولة 98 في بوركينا فاسو واللي حققنا لقبها بقيادة الجنرال محمود الجوهري .. فرحة هدف أحمد حسن تحديداً في الماتش النهائي مع جنوب أفريقيا كانت متتوصفش .. لإن الهدف كان مفاجىء وعشوائي جداً .. وكمان عشان المكسب جاي بعد شوقة.
جول أحمد حسن في جنوب أفريقيا 98:
4- مصر والسنغال (قبل نهائي كاس أفريقيا 2006)
طبعاً معظمنا هيفتكر الماتش ده عشان البطولة دي كانت منظمة على أرضنا وبسبب الواقعة الشهيرة اللي حصلت فيه بين ميدو حسن شحاتة “ليه .. ليه .. كل مرة” .. الماتش كانت صعب علينا وكان أسوأ أداء للمنتخب تقريباً في البطولة .. وكنا متعادلين 1-1 والجماهير بدأت تقلق .. وجا ميدو كملها هو كمان باللي عمله .. لكن عمرو زكي كان ليه رأي تاني بعد ما نزل مكان ميدو ومن أول لمسة طلع صاروخ من دماغه وهاتها من الشبكة.
جول عمرو زكي في السنغال 2006:
5- مصر والكاميرون (نهائي كاس أفريقيا 2008)
الجيل الذهبي وما أدراك ما الجيل الذهبي .. أيام ما كنا منيمين أفريقيا من المغرب .. 4 في الكاميرون و4 في كوت ديفوار .. وفي الماتش النهائي علمنا على الكاميرون تاني بجول أبو تريكة .. واللي تسبب في فرحة هيستيرية في جميع أرجاء المحروسة .. ومننساش التعليق الشهير في الجول ده من عصام الشوالي “وسونج وزيدان .. وسونج وزيدان”
جول أبو تريكة في الكاميرون 2008:
6- مصر والبرازيل (كاس القارات 2009)
أحلى 90 دقيقة في حياة كل شاب مصري .. وأحلى ماتش وأحلى أداء في تاريخ المنتخب المصري .. وأكتر مباراة فرحنا فيها رغم إننا اتغلبنا .. ماتش البرازيل في افتتاح كاس القارات 2009 .. الواحد كل ما بيبقى عايز يتبسط بيفتح الفيديو ده ويقعد يتفرج عليه .. فرحة الماتش ده بالنسبة لنا كانت أكبر من فرحتنا بالفوز على إيطاليا بهدف حمص في نفس البطولة.
أهداف مصر في البرازيل2009 :
7- مصر والجزائر (تصفيات كاس العالم 2010)
تقريباً ده أكتر جول فرحت بيه في حياتي شخصياً .. وتقريباً أكتر جول فرحت بيه مصر كلها .. عشان كنا حاسين إننا خلاص قربنا من تحقيق حلم التأهل للمونديال .. ولكن للأسف بنفس حجم فرحتنا كان حجم حزننا لما خسرنا الماتش الفاصل في السودان.
بس ده ما ميمنعش إننا لسه بنفرح كل ما نشوف جول عماد متعب “ملك الدقيقة 90” في الجزائر في الدقيقة 95
جول عماد متعب في الجزائر 2009:
8- مصر وغانا (نهائي كاس أفريقيا 2010)
آخر فرحة ونهاية مشوار الجيل الذهبي .. جول جدو في ماتش غانا 2010