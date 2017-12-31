بقلم محمد محمود

الـ 12 شهر اللى عدوا دول كان فيهم كل المشاعر اللى الواحد ممكن يمر بيها في حياته من فرح وزعل وضحك وتريقة، لدروس بنتعلمها من كل حاجة بتحصل قدامنا، لحاجات بنشوفها وبنقول هو ازاي حصل كدة، سنة عدت بكل حاجة فيها بس في لحظات مكنش ينفع تعدي من غير ما نقف عندها.

–لحظة هي أحسن مننا في ايه!:

لما عمرو يوسف أعلان جوازه من كنده علوش وعملها فرحين، واحد كان للقرايب من العيلتين بس، والتاني في الفندق اللى أتصور فيه مسلسل جراند أوتيل كان للصحاب والحبابيب وده زعل بنات كتير أوي .

–لحظة فرحة بعد فترة من القلق والدعاء عشان ربنا يشفيه ويرجعه تاني:

لما أعلنت صفحة “عبدول” الرسمية أنه بقى في حالة أحسن من الاول، وأنه رجع البيت بعد فترة الغيبوبة الكبيرة اللى حصلت بعد حدثته المعروفة.

–لحظة أنك تقفل التلفزيون عن إقتناع :

لما بدأ عرض مسلسل “طعم الحياة” للمغني سامو زين اللى بشاهدة الجميع ميصلحش لأداء دور البلطجي، ولا أنه يبقى ممثل أصلاً.

–لحظة اللى ملوش كبير يشتريله كبير:

لما عبد الرحمن قرر يبوس صحبته في الحضانة، وبعد خناقات كتيرة رد أبو عبدالرحمن باللى عنده معزة يربطها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

–لحظة كله راح كله راح .. كله أتكسر كله أتدمر :

لما ياسمين صبري قالت في حوار معاها أنها متجوزة، وأن جوزها الFit تخن بسببها 20 كيلو في أول 6 شهور جواز .

–لحظة هوصلك حتى لو عارف أني ممكن أموت:

لما أحمد مالك كان هيرمي نفسه من على كوبري قصر النيل في مسلسل “لاتطفئ الشمس”، وقتها أتحول الفيسبوك لـعلبة مناديل من كتر عياط الناس بسببه في اليوم دة.

–لحظة التلات دقات :

لما قرر تامر حبيب يكتب كلمات أغنية لاول مرة، وبقراره دة خلى يسرا ترجع تغني تاني بعد غياب فترة كبيرة، وعملوا أغنية مصر كلها غنتيها تقريباً “تلات دقات”.

–لحظة يأبن المحظوظة يافوزي:

لما نزلت أغنية “أجمل عيون” اللى كان عمرو دياب فيها بيحب في برج الحوت، واللى الناس كلها ربطت أنها أكيد دينا الشربيني بعد أنتشار أخبار بجوازهم.

–لحظة خوف ورعب من اللى جي:

لما فجأة وبدون مقدمات سمعنا خبر موت الممثل عمرو سمير بسبب توقف قلبه، ويقال أن ده نتيجه أنه أخد مكملات غذائية من غير ما ياكل قبل التمرين.. ربنا يرحمه.

–لحظة انا مصري وأبويا مصري:

لما محمد صلاح قرر يفرح مصر كلها بجول في أخر دقيقة في ماتش مصر والكونغو.

–لحظة مين اللى قدامي دة واحد معرفوش:

لما محمد سعد قرر يخرج من عباية اللمبي، وقرر أنه يعمل وللأول مرة في مشواره الفني دور ملوش أي علاقة بالضحك والكوميديا في فيلم الكنز.

–لحظة يـــــــاه يا عبد الصمد:

لما السعودية أصدرت قرار بسماح للسيدات بالقيادة، وأنها تطلع رخصة، ودة تقريباً الحدث الاكبر في السعودية السنة دي.

–لحظة هو أنتوا مله أهلكوا ايه ؟

لما أتقتل أكتر من 300 شخص في حادث مسجد الروضة المعروف في شمال سينا.

–لحظة ما تعيش عيشة أهلك بقى:

لما أنتشر في الصيف اللى فات أكتر من مصطلح مصناعين منهم green burger اللى هي الطعمية، والزلابيا بقت gold donuts، والكرش “النسائي” سموه bump ، أما الكرش الرجالي فاختاروا له اسم daddy belly.



