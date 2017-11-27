منى المتيم

بعد ما الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن بشكل رسمي إن عدد سكان مصر تجاوز 100 مليون شخص، وفي لحظة تأمل من إياها، لقيت في لمبة بتنور جنب نفخوي وتسأل السؤال اللي ياما حير أجيال.. هو إحنا بنخلف كتير ليه؟

ماكدبش عليكم، حاولت أدور على إجابات للسؤال ده، وسألت ناس كتير عن رأيهم في الموضوع.. والحقيقة إن الإجابات اللي سمعتها مش بس ضربت المنطق في مقتل، لأ دي كمان ضربت المنطق على .قفاه

العيال بتيجي برزقها:

بقولك ايه يا حاج.. إحنا بنخلف كتير ليه؟! -العيال بتيجي برزقها ..صمت ..فين الإجابة يا حاج؟ الحقيقة إن الإجابة دي اللي ضربت المنطق في مقتل .. كأنه بيحاول يقول ان كل لما تخلف أكتر .. كل .ما يكون عندك فلوس أكتر

الحقيقة بقي أن الجملة دي ممكن تكون ” ضمنياً ” هي صح ..لأن ربنا كاتب لكل واحد رزقه، بس في الواقع ناس كتير فاهمنها غلط ..لان ما ينفعش يكون دخلي بسيط وامكانياتي محدودة .. واخلف دسته عيال وكأن السما هتمطر مصاريف المدارس مثلاً.

العيال عزوة:

ودي طبعاً تاني إجابة “تيت” المنطق … وهي أن ناس كتير فاكرة أن العزوة دي بتيجي من كتر العيال بس .. من غير تعليم أو مصاريف مدارس أو علاج وعيشه كريمه .. الحقيقة بقي أن عشان تحس بالعزوة دي .. لازم تقدم كتييير أوي وإلا العيال مش هيكون عزوة بالعكس هيكونوا نقمة وحمل تقيل اوووي يمكن ناس كتير ما تقدرش تشيله.

الجواز والخلف سنه الحياة:

كابتين … عاوزة اسالك سؤال .. احنا بنخلف كتير ليه ؟ّ! …. نظرة تأمل عميقة

الإجابة : (سنه الحياة )

ألف شكر .. مش عارفه كنت هاعمل ايه من غيرك

الحقيقة ان ناس كتير شايفه أن دورهم في الحياة هو بقاء الجنس البشري عن طريقة ( الخلفه والعيال الكتير ) ماينفعش مثلاً تشارك بطفل أو اثنين وتقدم أطفال اسوياء .. مش عيال كتير وتطلع عندها عقد نفسية .. لانك مش قادر تقدم لهم ابسط حقوقهم في الحياة.

نظرية الفيران:

والنظرية دي ناس كتير بتطبقها في حياتها لكن من غير ما تعترف بيها بشكل مباشر، والنظرية دي بتقول أن كل ما الفيران تحس أن حياتهم بقيت في خطر بيزيدوا من معدلات الخلفه والتكاثر، بلس ان سلوكياتهم بتبقى عدوانية جداً ، والحقيقة أن النظرية دي مسيطرة على تفكير ناس كتير الأيام دي، وخصوصاً في الدول النامية .. وزي ما قالك الحاج اللي قبل كده ( العيال عزوة يا مدام )

الحاجة نفسها تشوف احفادها:

مع كامل الاحترام للحاجة طبعاً … بس هو لازم الحاجة تشوف دسته أحفاد ؟ّ؟ .. ماينفعش تشوف اثنين أو ثلاثه بس … ☺ ..دا انت غريب يا هادزي !!!!! والحقيقة بقى أن قرار الخلفه أن يكون عندك أولاد ..ده قرار مش سهل خالص .. ولازم يكون الطرفين متفقين عليه ومستعدين ليه كويس أوووي .

من الآخر …. الأطفال نعم كبيرة أووي من ربنا … ماختلافناش على كده .. لكن قبل ما تأخد الخطوة دي أتأكد انك تقدر – فعلاً – تقدم للطفل ده كل سبل الحياة الكريمه … وساعتها هيكون فعلاً شخص سوي .. يكون سند وضهر ليك وبلده …