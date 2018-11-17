الأب هو العمود الفقري لكل اسرة سواْ مصرية أو اجنبية. هو الراجل اللي بيتعب طول النهار في الشغل عشان يوفر ظروف معيشية كويسة.ولكن هو في الآخر انسان زيه زي أي حد مش معصوم من الخطأ وبالتالي احيانآ بتفلت منهم زي مابيحصل معانا كلنا. طبعآ الاب المصري ينفرد ببعض الفلتات التي تميزه عن كل ابهات العالم كله. تعالوا نشوف مع بعض المواقف الجميلة التي تميز الاسرة المصرية.

1- الأهتمام مبيتطلبش.

لما ابوك يبقي تعبان بجد بيبقي خايف عليك وعلي مصلحتك ومش عايزك تسيب شغلك وتفضل معاه بس مثلآ لو جاله دور برد هيطلع عينك لو مسهرتش جمبه طول اليوم ونبدأ في فيلم درامي انت ازاي رامي ابوك ومبتسألش عليه.

2- المخترع الصغير.

ليه تجيب سباك وابوك موجود وممكن يعمل الشغل بنفسه وطبعآ شغل الكهرباء في البيت ميصحش ابدآ انك تجيب كهربائي والحج موجود. والله انا خايف ان لو تعبت ابويا يقولي انا اللي هعملك العملية.

3- الكراكيب.

مين فينا معندوش مكنسة من اكتوبر 1973 علي امل انها ممكن يجي يوم وتتصلح ولا جهاز الكاسيت القديم مدام لسة شغال حتي لو عندك كل الاجهزي الجديدة …. ابوك عمره ماهيرمي حاجة(هو ممكن يرميك انت شخصيآ وميرميش الراديو) وبذلك هيتحول بيتك لمتحف البريد. في حين انك لو سبت البنطلون بتاعك علي السرير ابوك هيحول المشهد لفيل نهاية العالم عشان الكراكيب.

4- محمود انت جيت يا حبيبي.

مكالمة كل يوم بليل والسؤال اللي لحد دلوقتي معناه لغز محير كل العلماء( انت جيت؟) علي اساس انك اصلآ شبح من فيلم الحاسة السادسة بتاع بروس وليز.

5- الفشخرة الكدابة.

لما ابوك يبقي مطلع عنيك علي 20 جنية عشان تخرج ولا تروح أي مشوار بس لما الضيوف تيجي هيوصفلهم قد ايه الفلوس بتطلع من ودانك عشان انت بتغرق في بحر الفلوس اللي هو عاملهولك.

6- أبو الدرافيل.

ابوك بيعتمد في تربيتك علي اسلوب اغابة و البقاء للأقوي ..هتلاقيه بيرميك في المياة عشان تتعلم السباحة و هتلاقيه مستخسر فيك النصيحة حتي لو عارف انك هتغلط( عشان تنشف كدة).

7- السوشيال ميديا اكسبرت.

يا ويله يا سواد ليله اللي يعرف ابوه علي فيسبوك أو انستاجرام.. كل 5 دقائق هيسألك نفس السؤال وهو ازاي تضيف حد. و هيشغلك الفوتوجرافر بتاعه عشان تطلعه شبه عمر الشريف. وطبعآ تبقي الابن العاق لو رفضت تساعده.

8- مايوهك أبوتوكة..عوامتك.

الاب المصري لما بيكبر شوية بيبقي عنده حنين الزكريات عالي حبتين كل ماتبقي مع واحدة صاحبتك لازم يفرجها قد ايه هو كان روش وهو في الربيع العمري ولازم صورة المايو أبوتوكة تطلع للضيوف.

9- خناقة نور الاوضة.

طبعآ دي الخناقة الشهيرة في كل بيت مصري ولازم ابوك يفكرك ان فاتورة الكهرباء كانت 500 جنيه و السبب الرأيسي في ده هو انك سيبت نور الاوضة مفتوح و انت رايح الحمام مثلآ.

10- سلاح التلميذ.

أكيد طبعآ ابوك وصفلك قبل كدة قد وهو في سنك كان بيزاكر علي لمبة جاز وانه كان بيزاكر في البرق و الرعد و الاعاصير و الظواهر الخارقة للطبيعة.

وبكدة مكون اتكلمنا عن شوية حكات تمييز الاب المصري عن غيره لو عايزين تزودوا حاجة اكتبولنا في الكومنتات.