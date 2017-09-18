منى المتيم

التحرش بأنواعه وصوره المختلفة واحد من ضمن الكوارث اللي بتقابلها البنات والستات كل يوم في الشارع.

في منهم بيشوف ان ده ابتلاء من ربنا وضريبة للمشي في الشارع أو ركوب المواصلات العامة في مصر، وطبعًا الناس دي من نوع ” اعمل نفسك ميت” أو بمعنى أصح يقولولك ” عيب … اسكتي مش عاوزين فضايح “.. وتسكت وتستحمل عشان الموقف يعدي.

وفي منهم ناس تانية تقدر تأخد حقها كويس لو اتعرضت للمواقف اللي من النوع ده، وغالباً النوعيه دي من البنات أو الستات بيكونوا معاهم دايمًا self- defense

لكن السؤال هنا …. لو أنتي مش معاكي self- defense .. واتعرضتي لموقف تحرش… ازاي تقدري تحمي من نفسك من التحرش .. ده اللي هنقولك عليه النهارده في المقالة دي.

ألبسي خاتم أو أسورة كبيرة من المعدن

من الحاجات اللي ممكن تساعدك وتحميكي من التحرش وأنتي في الشارع، هي “الاكسسوارات “ …أيوة … دايماً اعملي حسابك تلبسي في أيدك خاتم كبير أو أسورة عريضة من المعدن، عشان لو حد فكر يقرب منك .. تديلو بلحة في وشه …قصدي خبطة يعني … الحاجات دي ممكن جداً تؤذي المتحرش بكل سهولة، عشان كده اكسسواراتك ممكن تبقى أسلحتك لو اتعرضتي للتحرش.

خلي مفاتيحك دايماً في أيديك

وكمان أقرب سلاح ممكن تلجأي ليه لو اتعرضتي للتحرش في الشارع هو “مفاتيحك”، ممكن جداً تخبطي بيها أي حد يفكر يلمسك وأنتي ماشيه في الشارع، وعلي قد ما هي صغيرة وبسيطة ..على قد ما هي هاتوجعه، عشان كده بنقولك خليها دايمًا في أيديك.

استخدمي سبراي العرق

سبراي العرق، بنات كتير بتخليه معاها في شنطتها وتستخدمه وقت ما تحتاجته، والحقيقة أنك ممكن تستخدميه كمان وقت لما يكون في حد بيحاول يتعرضلك، وده لأنه بيحتوي على الكحول، فيسبب حرقان جامد جداً، خصوصاً لو وجهتيه لعين المتحرش … عشان كده ماتتردديش أنك تستخدميه وقت ما تحتاجيله.



ماتسكتيش .. اتكلمي واطلبي المساعدة

أكبر غلطة ممكن تعملها بنات كتير هي أنها تسكت وتعدي الموقف، وده لو ليه معني …فهو بيقولك أنك أنتي وغيرك هاتتعرضي للمواقف ده تاني وتالت وعاشر كمان …عشان كده أوعي تسكتي .. اتكلمي .. زعقي .. علي صوتك واطلبي مساعدة أي حد في الشارع … ساعتها هتلاقي المتحرش هيخاف وهيجري .. وكما هتخليه يفكر 1000 مرة قبل مايكررها تاني.

استخدمي الدبابيس

يا سلاااام بقي .. الدبابيس وسيلة عبقرية اخترعتها الستات لمواجهة التحرش، حيلة بسيطة بس فعاله جدًاا، ممكن تستخدمي دبابيس الحجاب أو البرجل أو أي حاجة شبه كده عشان تعوري المتحرش وتبعديه عنك .. عشان كده خليه دايماً معاكي في شنطتك أو في حجابك.

من الآخر .. كلنا عارفين أن الوسائل دي مش هاتمنع التحرش كظاهرة .. بس على الأقل هاتحميكي أنتي شخصياً .. وأكيد هاتخلي المتحرش يفكر 1000 مرة قبل ما يفكر يعمل كده مع بنت تانية … خليكي أقوي منه ومتخافيش.

لو فيه طريقة تانية جربتيها ومش مكتوبة هنا، قوليلنا عليها في كومنت!