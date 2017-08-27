ساعات كتير بتظهرلنا علامات كدة في بداية اي علاقة جديدة تنبهنا ان الشخص ده مينفعش نكمل معاه لانه “الشخص الغلط” وعلاقتنا بيه مش هيبقي ليها مستقبل، لكن للاسف في اغلب الاوقات مبنبقاش عارفين ولا قادرين نبعد عن الشخص ده فا بنفضل اننا نتجاهل العلامات دي ونعمل مش واخدين بالنا منها عشان العلاقة تستمر، لكن بعد فترة بنكتشف اننا كنا غلطانين لما ضيعنا وقتنا في علاقة فاشلة زي دي، ده غير اننا بنكون استهلكنا مشاعرنا مع الشخص الغلط، فا لما بيجي الشخص الصح مبنبقاش قادرين ولا عندنا حاجة نديهاله، وعشان كدة هنساعدك انهاردة من خلال المقال ده انك تعرفي ازاي تبعدي نفسك عن شخص انتي عارفة ان علاقتك بيه مالهاش مستقبل.

1-متقضيش وقت كتير معاه

عشان متتعلقيش بيه اكتر،حاولي على قد ما تقدري تبعدي نفسك عنه ومتقضيش وقت كتير معاه، لان الوقت الكتير يعني تعود اكتر، والتعود على وجود حد في حياتك من اصعب الحاجات اللي ممكن تواجهيها لو فكرتي تبعدي عنه وتخرجيه من حياتك.

2-قللي جدا في المكالمات والشات

لان “الشات يعني زكريات”، حاولي على قد ما تقدري تقللي في كلامك معاه عشان متتعلقيش بيه زيادة، وخدي الخطوة دي على مراحل مش مرة واحدة كدة عشان متثيريش فضوله وتخليه يصر اكتر على انه يكلمك، يعني في الاول خلي ردودك على قد السؤال، وبعد شوية ابدئي ردي مرة اه ومرة لا، وفي الاخر بقي تجاهلي اي حاجة بيبعتها او اي حاجة بيقولها.

3-اعملي “unfollow” لاكونتاته على السوشيال ميديا

وطبعا مش محتاجة اقولك قد ايه السوشيال ميديا ليها دور مهم، يعني ميتفعش تبقي عايزة تبعدي عن شخص وفي نفس الوقت بتابعي كل اخباره، وعشان كدة حاجة من الحاجات اللي لازم تعمليها هي انك تعملي “unfollow” لكل اكونتاته سواء الفيسبوك وانستجرام او حتى سناب شات.

4-بطلي تتكلمي معاه عن حياتك الشخصية

“اياك والتفاصيل”، خلي كلامك معاه كله كلام عام، متحاوليش تخليه يشاركك تفاصيل حياتك الخاصة او يتعمق في حياتك الشخصية، لانك بعد فترة هتلاقي نفسك مش قادرة تستغني عنه ولا عن وجوده او عن التاتش اللي بيحطه على كل تفاصيل يومك وهيبقي قريب منك للدرجة اللي هتخليكي صعب تقدري تبعدي عنه بسهولة.

5-خلي علاقتك بيه سطحية على قد ما تقدري

بلاش تتعمقي قوي في حياته وتحطي بصمتك الخاصة في تفاصيلها، عشان ميتعودش هو كمان على وجودك في حياته، خلي علاقتك بيه سطحية على قد ما تقدري عشان محدش فيكوا يتعب لما تبعدوا عن بعض، ده طبعا بما اننا اتفقنا انك مقررة تبعدي عنه يعني.

6-خليكي مشغولة طول الوقت

لو فعلاً عايزة تبعدي عنه وتخرجيه من حياتك، يبقى اول حاجة لازم تعمليها هي انك تشغلي نفسك عشان متفكريش فيه، جربي تلعبي اي لعبة جديدة او تعملي نشاطات مختلفة، او ركزي على هواياتك وحاولي تتعلمي حاجة جديدة وقضي وقت اكتر مع صحابك واتبسطي معاهم.



7-بطلي تتكلمي عنه مع صحابك

وطبعا حاجة من اهم الحاجات اللي لازم تعمليها عشان تقدري تبعدي عنه هي انك تبطلي تتكلمي عنه وتخليه محور لكل حياتك، حتى كلامك مع صحابك بطلي تجيبي سيرته في كل حاجة عشان تقدري تبطلي تفكير فيه.

8-ركزي على اخطائه

كل واحد فينا عنده عيوبه ومفيش فينا حد مثالي، ولو فعلا عايزة تخرجي حد من حياتك يبقي لازم تركزي على العيوب دي و تحطي كل اخطاءه قدامك عشان كل ما تلاقي نفسك بتفكري فيه تفوقي نفسك وتعرفي ان علاقتك بيه كدة كدة لازم هتنتهي لانها مالهاش مستقبل.

9-حاولي تشغلي تفكيرك بحاجة تانية

مش هقولك اشغلي نفسك بجد جديد مع ان ده حل كويس قوي ممكن يخليكي تنسي الشخص الغير مناسب ده، لكن ممكن جدا تشغلي تفكيرك بصحابك، اهلك، شغلك، اي حاجة ممكن تركزي فيها وتلهي نفسك بيها عن التفكير فيه.

10-اعرفي ازاي تصديه

حاجة اخيرة من الحاجات المهمة اللي هتساعدك تقدري تبعدي نفسك عن الشخص اللي انتي عارفة ان علاقتك بيه مالهاش مستقبل هي انك تبقي عارفة ازاي تصديه، لانه ممكن جدا بعد لما تاخدي القرار وتبدأي تنفذيه وتبعدي عنه، هو ميقبلش ويبدا يطاردك ويحاول معاكي مرة واتنين عشان ترجعي عن قرارك، حاولي تخلي ردودك عليا كلها باردة وتجاهليه على قد ما تقدري لحد ما يفقد الامل .

