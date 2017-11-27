بقلم محمد محمود

هو بني أدم كلنا بنشوفه عادي الا انت، عشان لما بتشوفه قلبك بيدق أكتر من 3 دقات ودي العلامة اللى تخليك تقلق ومتكونش عارف تعمل ايه، بتشوف فيه حاجة حلوة ممكن تكون روحه أو شكله أو شخصيته لكن يا أما بتخاف وخوفك بيبعدك عشان متاخدش خطوة تندم عليها، أو بتقرب بطريقة غلط فبتتحط في الـFriend Zone .. عشان كدة السبع خطوات دول هيساعدوك أنت تحط نفسك في مكانك المظبوط وتوقع الكراش .

الخطوة الاولى



بتتحدد على حسب مدى معرفتك بالشخص، فلو تعرفوا شخصياً فانت سيبك من النقطة دي وركز في الباقي، اما لو متعرفوش بيقى هتبدأ تسأل حد في دايرته تكون عارفه عن أسمه ومين ده بحجه أنك شوفتوا قبل كدة.





الخطوة التانية



عرفت أسمه أو تعرفه شخصياً .. تمام هتبدأ تدور عليه في كل ال Apps في الدنيا سواء facebook ، instagram، twitter عشان تشوف مين دي/ده، تعرف تفاصيل صغيرة شوية عنه يمكن يطلع بينكوا حاجات أو ناس مشتركين، أو تعرف حالته من الـtweets أو صور.





الخطوة التالتة



في الغالب هتتطلع بحاجات من مراقبتك ليه بس لو الموضوع كان صعب وقدرت توصل لـ”معلومة واحدة بس” من مقرابتك ليه.. هتستفيد جداً، فمثلاً لوعرفت أنها مهتمة بالـfashion أو عرفتي أنه بيحب العربيات، السينما أهم حاجة في حياتها، ريال مدريد بالنسبه هي حياته، تفاصيل صغيرة من صورة أو Post هتساعدك في الخطوة الجاية.



الخطوة الرابعة



أستغل أي فرصة عشان تتكلم معاه، ناس صحابك واقفين معاه، هينزل ياكل في الBreak لوحده، حد منزل بوست على جروب الكلية بيسأل على حاجه،ولما تيجي تتكلم معاه هتبدأ تبين أد ايه انت مبهور بالحاجة دي، وأن دي الحاجة اللى انت مهتم بيها.. عشان تخلق نوع من أنواع المشاركة.

الخطوة الخامسة



هتبدأ تزود سؤالك عنه، تطمن عليه لو عرفت مثلاً إن عنده أمتحان أو أنترفيو مهم، بس ركز لازم يكون في الحدود جداً عشان تشوف رد فعله سواء بيرد رد لطيف وكويس وبيفتح كلام في حاجات كتيرة، أو انه بيرد على اد السؤال ومش عاوز يتكلم “في الحالة دي هتضطر تنسحب عشان مفيش قبول”.





الخطوة السادسة

العلاقة أخدت شكل أنكوا بتتكلموا كتير، فتبدأ تبعت Morning texts كل يومين، لو انتوا مع بعض في نفس المكان سواء جامعة، شغل، دروس.. في يوم هاتله حاجة هو بيحبها، أو اعزمه على الفطار مرة، أعمل ذكريات حلوة مع شخص عندك مشاعر حلوة ناحيته.

الخطوة الاخيرة

متأخدش قرار تقوله انك تحبه، غير لو حسيت لو بنسبة بسيطة أنه بيبادلك نفس الشعور عشان متتحطش في الـ friend zone وتخسره إلي الابد.



