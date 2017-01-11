بقلم : صفاء احمد

الراجل الأوبن مايندد هو الشخص المتفتح المستقبل لكل ماهو جديد عن مجتمعنا بصدر رحب من غير اى عقد نفسية وبالرغم المفروض أن دا شئ كويس ونفتخر به الا ان السوشيال ميديا واستعرض ناس كتير عليها خلاتنا نفهم أن اى حاجة مباحة ممكن تحصل عادى عشان احنا ناس اوبن ميندد بس خلينا نتكلم عن شوية صفات تخلينا نقول اننا قدام راجل اوبن مايند حقيقي:-

 

الرجولة أدب ومواقف

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بصوت دنيا سمير غانم الرجولة فعلاً أدب ومواقف اه مؤمن بحرية الست صحيح لكن بيخاف عليها؛ معترف بقوتك وبضعفك؛ خوفه دايماً  الخوف العادي مش الاوفر .حاجات هى فعلاً تستدعي الخوف زى اقبالك على خطوة كبيرة فى حياتك متعلقة بشغل او سفر او اى قرار عموماً ممكن تخديه مش هتلاقيه بيقولك خلى بالك من نفسك وانت داخلة تنامي مثلاً !

 

الجواز

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هتلاقي قرار الجواز عامل زى مراسم تسليم السلطة القرار عنده مش سهل لانه مش بيدور علي واحدة يرتبط بيها بس في نفس الوقت عارف مواصفات شريكة حياته كويس واللي اهمها تتقبل انه مش حد تقليدي عايز يتجوز عشان ما يفوتش القطار هو طموحه اعلي من مجرد جوازة عادية فا في الغالب بيتاخر في الجواز ماله جورج كلوني ياجماعة !

الخبرة

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الراجل اللي من النوع دا هتلاقي جرب حاجات كتير لحد ماكون خبرة حياته خليته بشوف الأمور بمنظور اوسع من المتعارف عليه.

 

الاستقلالية  

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فى الغالب الراجل الأوبن مايند هيكون مستقل عن أهله  مش عشان مقضيها؛ الفكرة انه مقتنع أن الاستقلالية دى جزء من احتياجته لا غنى عنه وده بيعلمه حاجات غير أنه يعتمد على نفسه لكن بيتعلم أن الحرية فى حد ذاتها مسئولية عقله وضميره هو الحكم اكتر من اى حاجة تانى ودى بيعمل منه راجل حقيقى يخلكى تثقى فيه اكتر من اى حد تانى هو فيه كده !

التشجيع

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هو باصم بالعشرة انك مش كائن اقل منه فى  اى حاجة بالعكس اى نجاح بتعمليه هتلاقى بيسقف بقلب جامد عليه لانه واثق من نفسه ونجاحك مش هيقلل منه فى شئ هتلاقيه عنده سلام نفسى فى الحتة دى بالذات لانه من اكبر قناعته حقك فى الحياة .

الصديق الصدوق

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الراجل اللى من النوع دا خبرته وعقله المتفتح بيخلوه مؤهل لفكرة الاحتواء اكتر من ناس كتير بالتالى هو صديق جميل جداً هيكون فهمك كويس ومقدر الصداقة بينكم من غير اى اغراض اخري يعنى هتلاقى صديق حقيقى.
فى النهاية وبعيد عن استعراضات السوشيال ميديا والشعارات الجميلة عن حرية المرأة وحقوقها اعتقد لو قابلتى راجل فى شوية الصفات دى تقدري تقولى انك قدام راجل اوبن مايندد حقيقي.

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