

على الرغم من ان معظم البنات بيفضلوا الارتباط بالراجل “الخبرة” او اللي مقطع السمكة وديلها يعني، وبيشوفوا انه افضل بكتير من الراجل “الخام” اللي معندوش خبرات ولا تجارب في الحياة، وده لانه -من وجهة نظرهم طبعا- هيعرف ازاي يبسطها ويدلعها ويقولها كلام حلو ويخرجها -بما انه لافف وداير يعني- وبتشوف انه اكيد هيتغير بعد الجواز لانه خلاص عقل وزهق من التنطيط وقرر يستقر، ده طبعًا غير فرحتها بانه اختارها هي دونًا عن كل البنات اللي عرفهم في حياته عشان يكمل معاها، لكنها للاسف بعد فترة بتبدأ تكتشف الحقيقة المرة وتعيش بقي في دوامة المشاكل اللي مبتخلصش، وعشان كدة قررت اقولكوا على شوية من اضرار الارتباط براجل “مقطع السمكة وديلها” يمكن تلحقوا نفسكوا وتغيروا رايكوا.

تعريف الراجل اللي “مقطع السمكة وديلها”: طبعًا هي لا تُعتبر إهانة ولكن المُصطلح أستخدمه المصريين لفترات طويلة للتعبير عن الراجل اللي عنده ماضي وتجارب كتير قديمة وناجحة “من وجهة نظره عالأقل” وفي الحالة دي هو بقي خبرة في التعامل من الستات “من وجهة نظره بردوا” وبقي فاهم يدخل لكل بنت منين، ودة مش معناه بالضرورة ان هو خاين!

1-النسوانجي هيفضل نسوانجي

البنت دايماً بتبقي فاكرة ان الراجل اللي عرف بنات كتير ده لما بيقرر يستقر بيعقل وربنا بيهديه لانه بيكون زهق من التنطيط وبقي عنده زهد، وده فعلاً صح، لكن الحقيقة ان دي بتبقي مجرد حالة مؤقتة وبعد فترة من الارتباط او الجواز بيزهق وبيرجع تاني زي ما كان.



2-زي ما هيدلعك هيدلع غيرك

وبما انه “خبرة”، ودخل في علاقات كتير قبل ما يعرفك، طبيعي جدا انه يبقي بيعرف يقول كلام حلو ويدلع حبيبته ويهتم بيها وبالحاجات اللي بتحبها وبتفرحها، لكن لازم تعرفي انه زي ما هيعمل ده معاكي، هيعمله مع غيرك، لانه بقى طبع فيه مش هيعرف يغيره.

3-هتمشي تلفي حوالين نفسك

سبب تاني من الاسباب اللي تخليكي متفكريش ترتبطي براجل “مقطع السمكة وديلها” هب انك هتمشي تلفي حوالين نفسك، وهتخافي تسيبيه وسط صحابك البنات، لانه اكيد هيبقي شخص جذاب وعنده ثقة عالية بنفسه، او دمه خفيف وقعدته حلوة، او غيرها من الاسباب اللي كانت بتخلي البنات تتشد ليه.



4-لازم طول الوقت تبقي “على سنجة 10”

ولانه قابل بنات كتير حلوين، واكيد شاف اللي اجمل واحلى، هتضطري تهتمي بنفسك طول الوقت وتخليه يشوفك دايماً “على سنجة 10” عشان تملي غينه وميبصش لغيرك، ده غير طبعاً ان فكرة انه دخل في علاقات كتير قبا كدة معناها انه شخص بيهتم بنفسه جداً، فا لازم اللي تمشي جنبه تبقى هي كمان “مفيهاش غلطة”.



5-الشك هيدمر علاقتك بيه

واخيراً، مهما حاولتي تقنعي نفسك انه اتغير ومبقاش شايف غيرك، وانك بتثقي فيه، هتفضل فيه حتة كدة جواكي مش مرتاحة ولا مطمنة، والشك في تصرفاته هيفضل جواكي حتى لو معترفتيش بده لنفسك، ومع الوقت هو نفسه هيحس، ولو كان مبيعملش حاجة هيبدأ يعمل، وفي النهاية علاقتك بيه هتدمر وتنهار تماماً.

