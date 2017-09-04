كتير من الرجالة بيبقي عندهم فلسفة غريبة كدة في الخيانة، بيشوفوا ان كونهم بيحبوا واحدة بس دي حاجة كبيرة قوي، لكن متمنعهمش من انهم يخونوها، بيخلصولها بمشاعرهم لكن بيخونوها بجسمهم، وهي بقي المفروض تفهم وتقدر ان الراجل بطبعه خاين، وان طالاما “in public” ومفيش “feelings” يبقي “so what”، المهم في الاخر هو بيحب مين وعايز مين، ودي للاسف الفلسفة اللي خربت بيوت كتير ودمرت علاقات اكتر، لان اللي الراجل مش فاهمه ان الست بتحس زيه بالظبط، وبتتوجع وبتتدمر، ومشاعرها مبتفهمش الخيانة ال”customised” بتاعته دي..

المهم، بعيدا بقي عن مشاعر الست واحساسها اللي الراجل مستحيل يقدر يفهمه او يحس بيه، انهاردة كلامنا موجه للرجالة اللي فاكرة ان الخيانة شطارة، وانها لو قدرت تخون ومتكشفتش تبقي كدة عملت انجاز تستحق عليه جايزة، وميعرفوش انهم اصلا بيضروا نفسهم وبيدمروا حياتهم وهما مش حاسين، فا لو كنت واحد من الرجالة دول كمل قراية المقال عشان تعرف قد ايه انت بتأذي نفسك..

1-هتحس انك مشتت

فكرة انك تبقي مسئول عن علاقتين، معناها انك هتبقي عايش حياتين، وده هيخليك مش عارف توفق ولا توازن بين العلاقة دي والعلاقة دي، وبالتالي هتحس انك مشتت ونفسيتك هتضظرب، ومش بعيد العلاقتين اصلا يتدمروا ويدمروك معاهم.

2-مش هتقدر تركز في شغلك

وطبعا بما انك اصلا حاسس انك مشتت في حياتك، مستحيل تقدر تركز في شغلك، هتلاقي نفسك مع الوقت بدات تقصر وتكروت، وده لان يومك كله متقسم بين اتنين -لو مش اكتر -، تليفونات الصبح وتليفونات بالليل وخروج طول النهار، يوم مع دي ويوم مع دي، غير طبعا قلة النوم والحوارات اللي بتتسحل فيها، قولي بقي هتجيب منين مجهود وطاقة لشغلك؟!

3-هتدخل في مشاكل كتير

فكرة بقي انك تبقي داخل في اكتر من علاقة معناه انك هتبقي مقصر في كل علاقة، كل واحدة فيهم هتبقي حاسة انك متغير معاها وهتبدا تشتكي وتلومك ليل نهار، ومش هتهدي غير لما تعرف سبب تغيرك، وطبعا ده كله معناه انك هتبقي عايش صراعات ومشاكل كتير جدا مش هتعرف تهرب او تخلص منها.

4-مش هتعرف تاخد اي خطوات ايجابية في حياتك

انشغالك بمشاكلك وتشتيت عقلك وتفكير بين اكتر من علاقة، طبيعي جدا انه يلهيك عن كل احلامك وطموحاتك ويعطلك عن تحقيق اي انجازات او خطوات ايجابية في حياتك ومستقبلك، يعني هتبقي زي بالظبط اللي عامل لحياته “hold” وواقف مكانه، تايه مش عارف يعمل ايه ولا المفروض يمشي في انهي طريق عشان يوصل للي هو عايزه.

5-هتقف لكل واحدة فيهم ع الواحدة

كونك راجل فيه في حياته اكتر من بنت، انانيتك هتخليك متشوفش اي حاجة حلوة بيعملوها علشانك، كل اللي هتركز عليه هو تقصير كل واحدة فيهم، لانك طول الوقت هتبقي حاطتهم في مقارنات، مين بتسمع كلامك ومين لا، مين بتريحك ومين لا،مين بتعرف تحتويك ومين لا، مين تستاهل ومين لا، وهكذا.. ده غير انك هتبقي بتتلكك لكل واحدة فيهم وبتفتعل المشاكل وتتخانق معاها عشان تنتهزها فرصة وتروح تقابل التانية.

6-هتتحول لشخصية كدابة

يعني مش كفاية انك هتبقي شخصية خاينة وانانية، لا كمان كدابة، والكدب مش هيبقي مقتصر بس على كونه طريقة بتداري بيها خيانتك، ده مع الوقت هيبقي اسلوب حياة، هتلاقي نفسك بتكدب في كل تفاصيل حياتك، والكدب هيبقي جزء لا يتجزأ من شخصيتك، وده هياثر على علاقتك بكل الناس سواء صحابك او اهلك او حتى زمايلك في الشكل مش بس البنات اللي انت مرتبط بيها.

7-الاحساس بالذنب هيفضل يطاردك

صدقني مهما كان ضميرك ميت، الموضوع ده مش هيستمر كتير، وبعد فترة من انبساطك بفكرة ان فيه اكتر من واحدة في حياتك، وتكون راحت زهوة المغامرة اللي كنت مستمتع بيها وانت بتضحك على كل واحدة فيهم شوية، هيبدا الاحساس بالذنب يطاردك ومش هتعرف تحس ابدا براحة البال او الراحة النفسية اللي كنت حاسسها في البداية.

وأخيرا بقى عايزة اقولك ان حقيقي اضرار الارتباط بأكتر من بنت في نفس الوقت أكتر بكتير قوى من مجرد الـ7 حاجات اللي احنا قولنا عليهم دول، لو عايز تعرف الباقي هنعملك جزء تاني للمقال