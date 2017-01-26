لو بتستغرب لما تلاقي نفسك بتحب حاجة قوي وغيرك بيكرهها، أو بتكره حاجة جداً وغيرك بيحبها، متستغربش، الموضوع ببساطة هو إن “صوابعك مش زي بعضها”، وكل واحد فينا ليه شخصيته وطباعه المختلفة عن غيره، ولإن الأبراج ليها دور مهم في تحديد الملامح الأساسية للشخصيات، هنقدر انهاردة نقولكوا ايه هي اكتر حاجة بيكرهها كل شخص حسب برجه..
برج الحمل
أكتر حاجة بيكرها مواليد برج الحمل هي الشخصيات البطيئة، اللي مش بتنفذ الحاجات بسرعة، واللي دايماً بتعتمد على غيرها في كل تفاصيل حياتها.
برج الثور
مواليد برج الثور بيكرهوا جداً الشخصيات المتطفلة اللي بتحب تتدخل في حياتهم بدون وجه حق، ده غير انهم مش بيحبوا التغيرات غير المتوقعة او المفاجأت.
برج الجوزاء
مواليد برج الجوزاء مبيكرهوش في حياتهم قد إن حد يسكتهم وهما بيتكلوا أو إن حد غيرهم يكون هو المسيطر على سياق الحديث مهما كان السبب.
برج السرطان
أكتر حاجة بيكرهها مواليد برج السرطان هي التعرض للإنتقاد اياً كان السبب، وده لإنهم شخصيات حساسة وبتتأثر جداً من أقل حاجة، فحتى لو كنت على حق ابعد عن إنك تنتقده بقدر الإمكان.
برج الأسد
مواليد برج الأسد مبيكرهوش في حياتهم قد الاشخاص اللي بتحاول تعدل عليهم أو تفرض سيطرتها ورأيها عليهم، وده لإن شخصيتهم المستقلة بتخليهم ميقبلوش ياخدوا أوامر أو حتى اقتراحات من حد.
برج العذراء
شعار مواليد برج العذراء هو “النظافة من الإيمان”، وده اللي بيخليهم يكرهوا أي شخص مش بيهتم بنظافته، ده غير انهم بيحبوا الهدوء جداً وبيكرهوا الصوت العالي.
برج الميزان
أكتر حاجة بيكرهها مواليد برج الميزان هي العناد والجدال غير المبرر، عشان تطلب منهم حاجة لازم يكون عندك اسباب منطقية ومقنعة، عشان مبيعرفوش يتعاملوا مع الشخصيات اللي بتتمسك برأيها من غير اي اسباب مقنعة.
برج العقرب
برج العقرب بيكره جداً الشخصيات السطحية ومبيعرفش يتعامل معها، ده غير إنه بيكره جداً الكدب ومبيقدرش ابداً يسامح فيه أو يرجع يثق في حد كدب عليه في يوم من الأيام، لإنه بيعتبرها خيانة.
برج القوس
برج القوس مبيكرهش قد جملة “هدئ أعصابك”، لإنها بتستفزه وبتزود عضبه، عشان كدة لما تلاقيه مضايق أو متعصب سيبه لحد لما يهدى لوحده ومتحاولش تقمع غضبه.
برج الجدي
برج الجدي بيحب الوضوح وبيكره الشخصيات الشكاكة ومبيعرفش يتعامل معاهم لإنه مبيحبش يبرر تصرفاته وبيشوف ان الناس المفروض تفهمه من نفسها من كتر ما هو واضح وصريح.
برج الدلو
مواليد برج الدلو بيكرهوا اي حد يفكر يغلطهم أو يصلحلهم معلومة، لإنهم بيكونوا مقتنعين جداً بكل حاجة بيعملوها، ده غير انهم بيكرهوا كمان القيود والشخصيات اللي بتحب تفرض تحكماتها.
برج الحوت
أكتر حاجة بيكرها مواليد برج الحوت هي كسر الوعود وعدم الإلتزام بيها، لإنهم من الشخصيات اللي بتقدس الوفاء وبتشوف إنها زي ما بتقدر الناس لازم تلاقي المقابل.
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