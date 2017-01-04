لكل برج من الأبراج الـ12 صفات محددة تستخدم في رسم الملامح الأساسية للشخصيه، وتحدد لنا الأبراج التي قدد تتوافق أو تختلف معها، واستناداً على تلك الصفات نستطيع تحديد الأبراج التي تتناسب مع كل شخص والتي تعد الأفضل بالنسبة له في الزواج، فتعرفوا عليها..
برج الحمل
على الرغم من أن الحمل قد ينجذب إلى مواليد برجي الثور والجدي إلا انه مع مرور الوقت قد يجد نفسه لا يتفق معهما، فالبرج المناسب له في الزواج هو برج الميزان.
برج الثور
قد ينجذب الثور في البداية إلى واحد من الأبراج الهوائية (الميزان، الجوزاء، الدلو) ولكن عليه أن يعرف انه إذا فكر في الزواج فالبرج المناسب له هو برج العقرب.
برج الجوزاء
يعد القوس هو أفضل شريك لمواليد هذا البرج، وذلك لقدرته على تحمل مزاجية وتقلبات الجوزاء، فعلى الرغم من ان مواليد برج الجوزاء قد ينجذبون الى الحوت والسرطان إلا انهم سرعان ما يملون بعد فترة قصيرة.
برج السرطان
يعتبر الجدي هو البرج المناسب للزواج بالنسبة لمواليد السرطان لما بينهم من توافق فكري وعاطفي على الرغم من انه قد ينجذب إلى إلى إحدى الابراج النارية (الأسد، الحمل، القوس) ولكن هذا الانجذاب لن يدوم طويلاً.
برج الاسد
على الرغم من إعجاب الأسد بشخصية مواليد الأبراج الترابية (الثور، العذراء، الجدي)، إلا أن البرج المناسب للزواج بالنسبة له هو الدلو لما بينهم من توافق وتفاهم يسمح للعلاقة بالاستمرار على المدى الطويل.
برج العذراء
يحب برج العذراء الأبراج الهوائية وخاصة الميزان والجوزاء، ولكن عندما يفكر في الزواج عليه أن يختار احد مواليد برج الحوت، فهو اكثر الأبراج توافقاً معه على الصعيد العاطفي.
برج الميزان
ينجذب الميزان إلى برجي السرطان والعقرب ولكنه لا يتفق معهما طويلاً ولا يستطيع بناء علاقة مستقرة مع احداهما، فالبرج المناسب له في الزواج هو برج الحمل.
برج العقرب
على العقرب أن يتزوج من مواليد برج الثور، فعلاقتهما يمكنها أن تستمر وتدوم طويلاً على عكس علاقته بالأبراج الترابية التي لن تستمر لأكثر من أشهر معدودة، أو علاقته بالأبراج الهوائية التي تملأها الخلافات وعدم التفاهم.
برج القوس
علاقة القوس بالأبراج الترابية (العذراء، الثور، الجدي) مميزة ومليئة بالتناغم، ولكنها لا تصلح لأن تكون علاقة ابدية، فالبرج المناسب له في الزواج هو الجوزاء لما بينهم من تفاهم.
برج الجدي
الجدي من الأبراج العملية إلى حد كبير، وهذا ما يفسر عدم قدرته على التأقلم مع بعض الأبراج مثل الميزان والدلو والجوزاء لأنهم ابراج هوائية تحب الانطلاق والمغامرة، اما عن البرج المناسب له في الزواج فهو السرطان.
برج الدلو
الدلو يعتبر البرج الهوائي الوحيد الذي ينجذب إلى الأبراج المائية (العقرب، السرطان، الحوت) ويستطيع التعامل معها، ولكن علاقته بهم لا تتعدى الصداقة، فالبرج المناسب له في الزواج هو الأسد.
برج الحوت
يتفق الحوت مع السرطان والعقرب فكرياً ولكنه لا يتفق معهما عاطفياً، وعلى العكس، يتفق مع القوس والحمل عاطفياً ولكنه لا يتفق معهما فكرياً، أما البرج الذي يتفق معه على جميع الأصعدة فهو العذراء، ولهذا فهو البرج المناسب للزواج.
اما في النهاية فبالتأكيد لكل قاعده شواذ وليس بالضرورة أن تفشل علاقتك بأي برج أخر غير المذكور اعلاه، فلا تقلق..
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