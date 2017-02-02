طبعاً كلنا عارفين ان الستات رغايين، وده امر مفروغ منه، لكن اكيد مش كلهم فضوليين وبيتحشروا في اللي مالهومش فيه، لو عايزيين تعرفوا ايه هي الأبراج اللي بتتصف نسائها بالفضول، تابعوا معانا المقال ده..
امرأة برج القوس
على الرغم من أن امرأة برج القوس لديها ثقة شديدة في نفسها، إلاّ أنها شخصية شكاكة بطبيعتها ولا تقتنع بسهولة بكل ما تسمعه، فتجدها تسعى دائماً إلى اكتشاف الحقيقة، مما يجعلها تصنف كامرأة فضولية من الدرجة الأولى، فهي لا تمل من طرح الأسئلة ولا تهدأ حتى تحصل على الإجابات التي ترضيها.
امرأة برج الجوزاء
معرفة اخبار الأخرين من أكثر الأمور التي تستهوي امرأة برج الجوزاء، فهي تجد في بحثها عن اسرار كل من حولها اثارة وغموض يشبهان شخصيتها التي تتصف بحبها للمغامرة، فهي من أكثر الشخصيات الفضولية التي قد تتعامل معها، الأمر الذي قد يزعج الأخرين ويجعلهم ينفرون منها ويتجنبون التعامل معها.
امرأة برج العذراء
تتمتع امرأة برج العذراء بشخصية عملية وذكية، مما يجعلها لا تصدق دائماً كل ما تسمعه، فتجدها تبحث عن الحقيقة وراء الكلام وتحلل كل حرف جيداً حتى تتأكد من صحته، فهي واحدة من الشخصيات التي تهتم بالتفاصيل الدقيقة وتؤمن جداً بأهميتها، ولذلك فهي تصنف كواحدة من أكثر النساء الفضوليات على الإطلاق.
امرأة برج العقرب
تهتم امرأة برج العقرب كثيراً بمعرفة اخبار كل من حولها، وتهوى استكشاف جميع الأمور حتى لو لم تكن تخصها أو تتعلق تعلقاً مباشراً بها، كما تحب ايضاً الدخول مع الكثير من الأشخاص في نقاشات مختلفة ومتنوعة لكي تتمكن من معرفة واكتشاف تفاصيل حياتهم الشخصية، فهي انثى فضولية من الدرجة الأولى.
امرأة برج الحوت
وأخيراً تأتي امرأة برج الحوت لتختتم القائمة، فعلى الرغم من انها انثى فضولية، تهتم دائماً بمعرفة اخبار كل من حولها بأدق التفاصيل، إلا انها لا تزعج احداً بفضوليتها هذه، بل على العكس تماماً فهي تحاول دائماً مساعدة غيرها على حل مشاكلهم، وذلك بفضل شخصيتها الطيبة والحنونة.
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