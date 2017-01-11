مع بداية العام الجديد، عام 2017، يسعى الكثيرون إلى معرفة توقعات الأبراج وما تحمله لهم من مفاجأت على جميع المستويات والأصعدة.
في البداية، وقبل أن أطلعكم على الأبراج الأكثر حظاً في عام 2017، أود أن اخبركم أن هذا العام يعد أفضل بكثير من العام الماضي على مختلف الأبراج بشكل عام، وعلى الأبراج التالي ذكرها بشكل خاص..
برج الميزان
بعد أن عانى مواليد برج الميزان من الكثير من التقلبات والضغوط النفسية على مدار الأعوام السابقة، حان وقت الراحة، فهذا البرج يعتبر من أكثر الأبراج حظاً في عام 2017 لما يشهده من استقرار صحي، مادي، عاطفي وأسري، بالإضافة إلى قدرته هذا العام على التخلص من الكثير من المشكلات التي لازمته وأثرت عليه نفسياً وأفقدته القدرة على العمل والإنتاج.
برج الأسد
يعتبر برج الأسد ايضاً واحد من الأبراج الأكثر حظاً هذا العام، فعلى الرغم من أن عام 2016 كان عاماً جيداً بالنسبة لمواليد هذا البرج، إلا أن العام الجديد يعد أفضل بكثير بالنسبة لهم، فعلى الصعيد العاطفي، تتوقع الأبراج لهم الدخول في علاقة حب جديدة لم يشهدونها من قبل، وعلى الصعيد المهني، سوف يستمع ابناء برج الأسد بحصاد السنوات السابقة، وذلك بالإضافة إلى الاستقرار النفسي والأسري والصحي المتوقع لهم.
برج الدلو
يحمل عام 2017 الكثير من الحظ لمواليد برج الدلو، خاصة اولئك الذين يعانون من بعض المشاكل العاطفية والأسرية، فمن المتوقع ان يشهد عامهم الجديد حالة من الاسقرار والراحة على مختلف الأصعدة والمستويات، فقط كل ما عليهم فعله هو الحظر من تشتت وأضراب الأفكار ومحاولة التركيز على اختيار الاختيارات الصائبة والصحيحة على الصعيد المهني والعاطفي.
برج الحمل
يحمل عام 2017 الكثير من الطاقة الإيجابية لمواليد برج الحمل، كما ان هذا العام بالنسبة لهم يعتبر عام الحظ، فعلى الصعيد العاطفي، تتقوقع لهم الأبراج مقابلة الشخص المناسب والارتباط به خلال الأشهر الأخيرة من العام، أما على الصعيد المهني فإن الكثير من المال في انتظارهم وكل ما عليهم فعله هو السعي للحصول على تلك المبالغ، أما علاى الصعيد الصحي فيشهد هذا العام استقراراً ملحوظاً.
برج السرطان
يعتبر عام 2017 عام الحظ بالنسبة لمواليد برج السرطان، فعلى الصعيد المادي، تنتظرهم مبالغ كبيرة من المال، كما تتوقع الأبراج لهم الحصول على منزلاً جديداً، اما على الصعيد العاطفي فهناك ارتباطاً رسمياً في الطريق إليهم، وعلى الصعيد الصحي فهذا العام يعتبر عام الحيوية والنشاط بالنسبة لهم، فقط كل ما عليهم فعله هو ممارسة القليل من الرياضة.
برج القوس
يعد عام 2017 بالنسبة لمواليد برج القوس فرصة جيدة لتحقيق الأمنيات التي لم يتمكن من تحقيقها على مدار الأعوام السابقة بسبب الضغوط والمشكلات الكثيرة التي كانت تعترض طريقه، كما أنه سوف يزدهر هذا العام ازدهاراً ملحوظاً على الصعيد العاطفي، فعلاقته بشريكه سوف تتحسن وسوف يستطيع تجاوز جميع الخلافات التي واجهها العام الماضي.
وفي النهاية اود أن اقول ان من لم يعثر على برجه في القائمة السابقة بأنه في كلتا الحالات لن يزداد الأمر سوءً عما كان عليه في العام الماضي، فتفائلوا خيراً وكل عام وانتم بخير.
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