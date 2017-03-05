بقلم أحمد أيمن



“الأخطاء التحكيمية جزء من متعة كرة القدم”

جملة سمعناها كتير من محللين و لاعبين و مدربين، بس كابتن مدحت شلبى و حكامنا فى مصر فاهمينها غلط لدرجة أنهم بقوا بيغفلونا بأوفر دوز متعة فى كل مباراة !



الساعة 7:00 مساء على إستاد الجيش بالسويس انطلقت أحد أغرب و أكثر المباريات المثيرة للجدل تحكيميا (الزمالك ضد المقاصة) المؤجلة من الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى الممتاز و اللى انتهت بفوز مصر المقاصة على الزمالك بنتيجة هدف مقابل لا شىء 0/1 سجله (حسين الشحات).



قبل مــ نبدأ فى موضوعنا فى سؤال وجودى أو على الأرجح سؤالين بــ يطرحوا نفسهم :

الأول : ليه دايما مباريات المقاصة مع الأهلى و الزمالك مليئة بالأزمات و مثيرة للجدل ؟؟

الثانى : طبعا عارفين إن مباراة (الزمالك ضد المقاصة) مؤجلة من الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى الممتاز بسبب وصول فريق الزمالك لنهائيات دورى أبطال أفريقيا 2016 ، و بعد ما تم تأجيلها طبعا اختلفت أهميتها و درجة صعوبتها على الطرفين و أهدافهم من المباراة فـ الزمالك كان يسعى لتقليص الفارق مع غريمه التقليدى (الأهلى) و الصعود للمركز الثانى فى جدول الترتيب، أما (الأهلى) ده كان أفضل سيناريو ممكن يتمناه، فــ خسارة (الزمالك من المقاصة) منافسه الأول على البطولة تجعل رصيده يتجمد عند النقطة (40) فى المركز الثالث و إبتعاد (الأهلى) بصدارة الدورى بـ(52) نقطة بفارق (12) نقطة عن (الزمالك) و (7) نقاط عن (المقاصة) اللى فى المركز الثانى .

السؤال : لو كانت المباراة اتلعبت فى ميعادها فى الجولة الخامسة من الدورى كانت هتنتهى بنفس السيناريو ده ولا أكيد كانت هتختلف ؟؟

المشجع الزمالكاوى دايما عنده إحساس بإنه بيتعرض لظلم تحكيمى و غياب العدالة الكروية بينه و بين غريمه التقليدى (الأهلى)، و المشجع الأهلاوى شايف إن الزمالك إستفاد كتير من الأخطاء التحكيمية، و الأثنين كل واحد فيهم شايف إن هو صح.

أنا بقى حبيت أتكلم عن الموضوع بشكل مختلف، مش هنحط الأهلى و الزمالك فى أى مقارنات، مش هنتكلم غير على مباراة أمس (الزمالك ضد المقاصة) دون مقارنتها بمباراة (الأهلى ضد الداخلية) اللى اتلعبت قبلها بيومين فى بطولة كأس مصر ولا نقارنها بمباراة (الأهلى ضد المقاصة) فى الدور الأول من بطولة الدورى، و مش هنقارن اللى حصل فى المباراة بأى حالة تحكيمية مشابهة حصلت قبل كدة.

فى النهاية احنا امام نتيجة واحدة متفقين عليها جميعا و هى تدنى مستوى التحكيم المصرى و زيادة الأخطاء و الفجر التحكيمى فى معظم المباريات الهامة و الحاسمة فى مشوار المسابقة.

المباراة شهدت على أكثر من قرار تحكيمى غريب و غير مفهوم و بعض المواقف التى لم يتم إتخاذ فيها أى قرار من حكم المباراة الدولى جهاد جريشة، و لكن تأتى اللقطة الأبرز و الأكثر إثارة للجدل خلال المباراة فى الدقيقة 66 عندما قرر (أحمد سامى) مدافع (المقاصة) إنه يفاجئنا بأروع تصدى خلال هذا الموسم و يطير على عرضية (حسنى فتحى) بإيده داخل منطقة الجزاء لتشتيت الكورة قبل وصولها لـ(ستانلى) لاعب (الزمالك) و كأن روح عصام الحضرى نزلت عليه فجأة فى المباراة !!





المفاجأة إن الحكم الدولى (جهاد جريشة) قرر عدم إحتساب الكورة دى ضربة جزاء (للزمالك)، و الأبشع من كدة أنه أعطى قرار بأن تلعب الكورة ركلة مرمى !

طيب إذا كان الحكم شايف إن (مدافع المقاصة) أخرج الكرة برأسه مش بإيده، يبقى من المنطقى أن تحتسب ركنية للزمالك ..ولا أيه ؟!!



عرفنا خلاص و متفقين إن الأخطاء التحكيمية واردة، بس هل ده خطأ تحكيمى أم فضيحة تحكيمية واضحة بكل المقاييس ؟؟

قبل ما نحكم و نقول رأينا سواء كنت أهلاوى أو زمالكاوى ، تعالو نشوف الأول تمركز الحكم و وضوح الرؤية له فى الكورة دى، و إذا افترضنا إنها لم تكن واضحة للحكم، هل كمان لم تكن واضحة للحكم المساعد و إتخاذهم القرار بإحتساب ركلة جزاء للزمالك كان صعب للدرجة دى ؟! خلينا نشووووف





ده مكان تمركز الحكم اللى بيبعد عن الكرة حوالى 12 ياردة فقط أكيد مفيش رؤية أفضل من كدة !!



و ده كان مكان تمركز الحكم المساعد و بالتالى أكيد الكورة كانت واضحة له وضوح الشمس !!

بعد مــ شوفنا تمركز الحكم و الحكم المساعد و عرفنا قد أيه كانت الكرة واضحة لهم، عايزين نسأل كابتن (جهاد جريشة) على أى أساس قمت بــ إتخاذ قرارك و فعل هذا الجرم التحكيمى ؟!

لك أن تتخيل عزيزى أن (جهاد جريشة) الحكم الأفضل فى مصر، حكم دولى منذ عام 2008، و حكم فى كأس الأمم الأفريقية 2017، و حكم مباراة كأس السوبر الأفريقى 2017 بين (ماميلودى صن داونز) و (مازيمبى)، و مرشح للتحكيم فى كأس العالم روسيا 2018 !!







الأغرب كان رد فعل نادى الزمالك اللى قرر الإنسحاب فى الدقيقة 92 من عمر المباراة و لمدة خمس دقائق ثم رجعوا تانى كملوا المباراة حتى نهايتها !! فإذا كان هناك نية للإنسحاب فكان من الأولى أن يكون الإنسحاب من المباراة بعد عدم إحتساب ركلة الجزاء مباشرة ..مش كدة ولا أيه ؟!

و لكن خرج (مرتضى منصور) لــ يوضح هذه النقطة على قناة صدى البلد و قال : بـ أنه أجرى إتصالا بـ(علاء مقلد) مدير عام نادى الزمالك من أجل الإنسحاب من المباراة مباشرة بعد عدم إحتساب ركلة الجزاء، و لكن للأسف وصلهم الأمر متأخرا و خرجوا من الملعب فى الدقائق الأخيرة. و ان هو من طالب بعودة اللاعبين للمباراة مرة أخرى، لان كان لابد من إتخاذ الموقف وقت اللعبة و ليس بعدها .



إنتهت المباراة ليبدأ بعدها كلام كتير و تصريحات من كثير من رموز الرياضة فى مصر ، و هنسمع تحليلات ملهاش أخر على مختلف الأستوديوهات التحليلية و كل واحد هيقول رأيه على حسب ميوله الكروية.

و طبعا مننساش المستشار (مرتضى منصور) اللى طبعا هيطلع يتخانق على كل القنوات الفضائية و هيفضح فلان و يشتم علان و أكيد هنسمعه بيهدد بالإنسحاب من الدورى إلا فى حالة إعادة المباراة، و أكد انه سيتم طرح قرار الإنسحاب فى إجتماع الجمعية العمومية الطارىء يوم الجمعة القادم .

و خرج و اتهم (جهاد جريشة) صراحة بــ انه كان قاصد عدم إحتساب ركلة الجزاء للزمالك، بداعى رد الجميل لــ(حازم الهوارى) اللى قال انه اعطى رشوة لــ(جهاد جريشة) و الرشوة ليست بالضرورة تكون مالية، فهو من جعله يحكم فى كأس الأمم الأفريقية و وعده بــ كأس العالم .

و عندى هنا سؤال للمشجع الزمالكاوى : هل عندك أمل فعلا فى أن تتم إعادة المباراة ؟! خاصة بعد ما عرفت إن الحالة الوحيدة اللى سيتم فيها إعادة المباراة هى إعتراف (جهاد جريشة) فى تقرير المباراة الذى يكتب مباشرة بعد نهايتها، بأنه ارتكب خطأ فى تنفيذ القانون و أنه أخطأ فى عدم إحتساب ركلة الجزاء. أعتقد ده أكتر سؤال عارفين إجابته !



طبعا بعد كل ده مكانش ينفع منسمعش تصريحات أهم شخص فى الموضوع ده و نعرف رأيه أيه فى اللى حصل و هو

(عصام عبد الفتاح) رئيس لجنة الحكام



اللى خرج على القنوات الفضائية علشان يقولنا أن المنظومة التحكيمية مخوخة من الأساس و لابد من تطويرها و ان التحكيم مريض، و أن الحكام المصريين لا يعرفوا القوانين جيدا ..مش عارف ازاى ؟! ،و عند توليه المسئولية و جد حكام دون المستوى .

و قال أيضا أن (جريشة) أخطأ خطأ واضح لا يغتفر، و إن اللى عمله (جهاد جريشة) مشوفتش زيه فى حياتى !!

طب كل الناس عارفة الكلام ده ايه الجديد ؟! إذا كان مستوى الحكام متدنى بهذا الشكل، و معظم الحكام بيسقطوا فى الأمتحانات و مش حافظين القوانين جيدا !! و لا يوجد إهتمام بالمستوى البدنى للحكام، أيه اللى بتعمله لجنة الحكام لتطوير منظومة التحكيم فى مصر ؟!

و ايه الإجراءات اللى بــ يتم إتخاذها ضد حكام بهذا الشكل ؟؟ و لو ده أفضل حكم فى مصر يبقى أسوأهم عامل ازاى ؟!!!



أما بالنسبة للإتحاد المصرى لكرة القدم ايه الإجراءات اللى هيتخذها لحل كل هذه المشاكل؟؟

_ هل ممكن نلاقى الإتحاد المصرى لكرة القدم يطبق قانون حكم الفيديو فى الملاعب المصرية ولا دى أحلام لن تتحقق إلا بحلول عام

2050 ؟!!

_ و لا هيطلع قانون جديد طبقا لوجهة نظر كابتن (مدحت شلبى) التى لا قيمة لها على الإطلاق ..بــ إننا فى الحالات اللى زى دى نجيب اللاعب و نحلفه بالله يقول الحق !!







النتيجة النهائية بقى لكل ده إننا هنتفرج و هنتابع بطولة دورى شبه محسومة قبل إنتهاء المسابقة بأكثر من 10 جولات !! امتى بقى هنشوف دورى محترم و منافسة حقيقية إذا كانت المسابقة تحسم مبكرا بهذا الشكل ؟!

أما بالنسبة للمشجع الزمالكاوى فلازم يصارح نفسه بضياع بطولة الدورى منه موسم 2016-2017 ،لكن السؤال بقى :

هل هنشوف السيناريو ده بيتكرر مرة ثانية فى الموسم الجديد مع إختلاف الأشخاص ولا الوضع ممكن يتغير ؟؟

السؤال الأهم بقى اللى ننهى به الموضوع ده، ايه اللى كان ممكن يحصل لو كان الماتش ده بجماهير كانوا هيعملوا ايه فى (جريشة) ؟؟

سؤال طرحه (عبد الحليم على) الهداف التاريخى لنادى الزمالك و هو فى رأى السؤال الأهم و كلمة السر فى كل اللى بيحصل

من وجهة نظرى عدم وجود الجماهير فى المدرجات المصرية يساهم فى تدنى مستوى الحكام بهذا الشكل و وجود ما يسمى بــ العهر التحكيمى، عدم و جود الجماهير يضر بمنظومة الكرة فى مصر .



دى كانت تعليقات بعض رموز الرياضة فى مصر على اللى حصل :



الناقض الرياضى الكبير حسن المستكاوى كتب بصفحته على تويتر :







كما علق أيضا الإعلامى الرياضى بقناة DMC Sports إبراهيم فايق على صفحته بفيس بوك :



كما كتب المحلل الرياضى خالد بيومى ساخرا على صفحته بتويتر :

