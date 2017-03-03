عندما يقع الانسان في مستنقع افكارة فينتهي بة الامر الي المهزلة





الفيلم كوميدي فانتازي تدور أحداثه بين مصر ولبنان وولاية بور عماد الخيالية..أبطال الفيلم هما ٣ شباب(بيبو) الذي يقوم بدوره أحمد فتحي، وهو شاب تم التأثير على تفكيره من قبل الجماعات المتطرفة عن طريق الأنترنت والأخر هو (هاني) واحد من أشهر متخصصين المكياج في مصر ويقوم بدوره محمد سلام. أما الثالث فاهو (سمير) يقوم بدوره محمد ثروت وهو شاب من منطقة شعبية مهتم بصناعة مزيكا المهرجنات الشعبي، ويعمل في تجارة المخدرات مع خاله (علي) الذي يقوم بدوره بيومي فؤاد.

الثلاثة لا يعرفوا بعضهم ولكنهم يتقابلوا في المطار أثناء ذهابهم الي لبنان لكن لكل منهم هدف مختلف. بيبو لينضم لولاية بور عماد، هاني ليحكم في مسابقة ملكة جمال لبنان، وسمير ذاهب مع خاله لكي يقوموا بعمل صفقة مخدرات مع تاجرة المخدرات اللبنانية (لينا).

و تتابع الأحداث،ليورط بيبو الثلاثة ليجدوا نفسهم في ولاية بور عماد وبرفقتهم (سالي) التي تقوم بدورها الوجه الشاب هايا أبراهيم.. يلتقوا بأمير الولاية الذي يقوم بدوره الفنان محسن منصور. تحدث لهم الكثير من المفارقات الكوميدية التي تكشف لبيبو حقيقة الولاية وتكشف لهم الأهداف الأخرى عند الأمير. فهل سيتمكنوا من الهرب وأيقاف الأمير عند حده؟ .

الفيلم من بطولة :احمد فتحي – محمدسلام – محسن منصور – بيومي فؤاد – محمد ثروت – هايا ابراهيم

اخراج شادي علي

تاليف : احمد سعد ، احمد كامل،عمرو سكر

انتاج فيلم فاكتوري للانتاج السينمائي