من بداية فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة وانشقت هوليود الى قسمين قسم مؤيد و قسم معارض بشدة فعلى سبيل المثال ميريل ستريب هاجمت ترامب بشدة عند استلامها جائزة الجولدن جلوب وقد رد عليها ترامب علي تويتر يهاجمها بأنها واخده أكبر من حجمها !
وبعد أستلام ترامب شاهدنا ريهانا و سكارليت جونسون في مظاهرات ضد تولي ترامب الرئاسة وعلى الجانب المؤيد هناك كانييه ويست و تشارلي شين و ستيفن بالدوين و مايك تايسون ولكن على مدار التاريخ الأمريكي هناك علاقات غريبة بين البيت الأبيض في واشنطن و هوليوود في الساحل الغربي !
ألفيس بريسلي و ريتشارد نيكسون
موقف غريب وراء هذه الصورة بين الرئيس ريتشارد نيكسون وألفيس بريسلي حيث قرر ألفيس أن يقابل نيكسون و ذهب إلى البيت الأبيض وطلب مقابلته ليتعاون مع الحكومة الفيدرالية ضد تجار المخدرات وكان لقاء غريب وافق عليه نيكسون بعد ضغط من ابنته التي تريد الحصول على توقيع ألفيس على صورتها والغريب أن ألفيس توجه إلى البيت الأبيض لمقابلة نيكسون وهو يحمل 3 مسدسات منهم واحد هدية للرئيس نيكسون ! ولكن بالتأكيد رفض الأمن دخول ألفيس بهما وهذه الواقعة استغلتها هوليود في صناعة فيلم كوميدي عام 2016 تحت عنوان ” Elvis & Nixon ” .
رونالد ريجان 2X1
أول رئيس ينتمي للبيت الأبيض و هوليوود في نفس الوقت فقد مثل في أكثر من 20 فيلم قبل عمله بالسياسة وكذلك كانت زوجته الأولى الممثلة الحاصلة على الأوسكار جين وايمان و زوجته الثانية نانسي ديفيس قد مثلت 11 فيلم قبل أن تتزوج من ريجان ! وكانت تربطه علاقات قوية بنجوم هوليوود حتى أن شعار حملته الانتخابية “never shied away” كان مأخوذ من فيلم أمريكي بأسم ” جذور النجوم ” كان ريجان قام ببطولته !
جون كينيدي / مارلين مونرو
كان الرئيس جون كينيدي من أكثر الرؤساء في أمريكا أرتباطاً بنجوم هوليوود بسبب امتلاك والده لاستديو تصوير أفلام في العشرينات ويقال أن والده أيضاً كان على علاقة وثيقة بفرانك سيناترا و بالتأكيد الشائعات القوية التي كانت منتشرة عن علاقة جون كينيدي بنجمة الإغراء مارلين مونرو و الغريب في الأمر أن نهاية حياة الاثنين كانت مأساوية فقد تم اغتيال كينيدي و مارلين ماتت منتحرة !
باراك أوباما / جورج كلوني
النجم جورج كلوني من أكثر ممثلي هوليوود أهتماماً بالسياسة والقضايا العالمية وهو ما كان سبب لعلاقته القوية بالرئيس السابق باراك أوباما والذي توافقت الاهتمامات السياسية والإنسانية تجاه قضايا العالم ويذكر أن جورج كلوني كان في أحد المظاهرات المطالبة بحقوق الأنسان لأحد دول العالم الثالث وتم القبض عليه وفي التحقيق عند سؤاله عن اسمه قال ” براد بيت ” !
نيكولا ساركوزي / كارلا بروني
لم نقنصر العلاقة بين الفن و السياسة على أمريكا فقط فالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قد تزوج من المغنية و عارضة الأزياء الإيطالية الأصل كارلا بروني حتى أنها و كسيدة فرنسا الأولي قد أصدرت ألبوم بعنوان ” Comme si de rien n’était / كأن شيءًا لم يكن ” .
برلينتي عبد الحميد / عبد الحكيم عامر
في مصر أيضاً علاقة السياسة بالفن كانت شائكة ومعقدة فزواج المشير عبد الحكيم عامر الرجل الثاني في مصر من الممثلة برلنتي عبد الحميد كان حوله كثير من التساؤلات حتى أن هناك شائعة قوية تقول أن سبب الهزيمة و نكسة 67 كانت بسبب تواجد المشير مع برلنتي في هذه الليلة !
جمال عبد الناصر / أم كلثوم و عبد الوهاب
على الرغم من الشهرة الواسعة لموسيقار الأجيال وكوكب الشرق إلا أنهم لم يعملا مع بعضهما أبداً إلا عند تدخل الرئيس جمال عبد الناصر في حفل الاحتفال بثورة 23 يوليو الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة وطلب منهم جمال عبد الناصر أن يشتركا في عمل فني وكانت النتيجة أغنية ” أنت عمري ” !
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