لو عايز تعمل حاجة في حياتك صح أو تتخذ قرارت سليمة دايماً قبل ما تعمل أي حاجه اسأل نفسك انت عايز تعملها ليه ؟ دور علي نيتك الحقيقية و كل ما تحفر جواك أكتر كل ما هتوصل للدافع الحقيقي اللي وراها بالذات ” بتتجوز ليه”… و ساعتها هتعرف اذا كنت عايزها فعلا فتعملها ولا ده تأثير كلام الناس و ضغط اللي حواليك عليك فبالتالي إوعى تعملها ، و ركز طاقتك في اللي انت عايزه و بس .

عمرك سألت نفسك ؛ هي الناس بتتجوز ليه ؟!

مبدأياً كده الناس بتوع ” عشان دي سنة الحياة ” و” الحرام وحش ” و ” عشان الحق اجيب حتة عيل ” والإجابات العظيمه دي ياريت ( يمتنعون ) ، من فضلكم مكانكم مش هنا

الحقيقة ان مفيش إجابة محددة للسؤال ده لأن دوافعنا مش زي بعضها ، والاختلاف هنا لازم يُحترم لأنه يخص صاحبه ( فقط ) ولا يجوز الحكم بـ صح أو غلط ، لكن في اعتقادي الشخصي أن الإجابة لازم تكون ما تتضمنه كلمة ” حُب “.

مش بتاع الكلام في التليفونات و المورننج تكست و صور الريليشن-شيب جولز:

حُب الشخص التاني و تقبله كما هو بدون أي محاولات لتغييره، حنيته و عصبيته ، طريقة فرحه و زعله ، وجودك مع الشخص ده حتي لو قاعدين ساكتين مبتتكلموش.

حُب نفسك اللي بتلاقيها في الشخص ده ، حُب حتي في أصعب لحظات الخلافات ما بينكم ، حُب مش مربوط بميزة موجوده عند الشخص ده أو إحتياج بيملاهولك إنما حُب إنكم بتكملوا الناقص عند بعض و – كلنا ناقصين علي فكره – و افتكروا دايماً أن “الـ100% ” دي شئ مش موجود غير في عالم موازي أسمه الثانويه العامة المصريه و بس ، فالناس اللي بتدور في الناس علي أحسن حاجه في كل حاجه هي مش كده.

مش المفروض أنك تفضل تدور علي اكتر واحده حلوه و اكتر واحده بنت ناس و اكتر واحده معاها شهادات .. الخ ، و تقارن تتجوز دي ولا دي لمجرد ان ماما مفهماك أن أي واحده في الدنيا تتمناك ! عيب قوي ، و إنتي بردو مش لازم تاخدي اكتر واحد معاه فلوس أو اللي راكب أغلي عربية أو إللي هيخرجك كل يوم في مكان جديد هو مش طالعلك من الفانوس يحقق لك احلامك ، إحنا ليه بندور في بعض علي ” الكمال ” و إحنا ماتخلقناش كاملين ، ليه مبنختارش اللي بنحبه و اللي شبهنا و اللي نعرف نعيش معاه لما يتقفل علينا باب واحد .

الجواز “بالورقه و القلم”

الحقيقة مابستوعبش فكرة الجواز “بالورقه و القلم” و مش معني إن في طرف “مطابق للمواصفات ” أنه يصلح يكون في مابينا علاقه ، يمكن اكون غلطان بس الجواز اللي من النوع ده –غالباً- مابينجحش لأن أسبابه بتتغير بعد الجواز و بتروح و النجاح و الفشل هنا مش في إنهم كملوا مع بعض أو لأ، لأن في ناس مكملين و علاقتهم فاشلة ببعض عادي، و في ناس كتير إتجوزوا بعد قصص حب يتعمل منها افلام و فشلوا برضو عشان نكون منصفين

في الحالتين مفهومنا عن العلاقة نفسها غلط و جاي من أفكار فسدت خلاص و أثبتت فشلها ، و طول ما الحسابات غلط عمر النتيجه ما هتبقي صح ؛ احنا اتربينا و كبرنا في مجتمع محدش فيه بيعلمنا ازاي نختار علاقاتنا صح و متحطلناش مفاهيم واضحة وحقيقية عن أعظم علاقة خلقها ربنا بين الراجل و الست غير انه شر ولا بد منه ، اتنين بيتكتب عليهم يبقوا مع بعض و بعدين يخلفوا و من هنا يبدأوا رحلة التضحيات من اجل الاولاد ، انتم بتكدرونا يعني ؟!

الجواز مش مرحله بعد الجامعة

والله العظيم الجواز مش مرحله بعد الجامعه و مش عشان أتخرجت و أشتغلت تبدأ انت و ماما في رحلة البحث عن عروسه ، أو تبدأ ماما تشوف كل شاب في دائرة معارفها عريس محتمل ليكي لمجرد الشعبطه في ” قطر ” الجواز قبل ما يفوت بغض النظر عن النتائج بعد كده ، صحيح هو مين صاحب أسطورة القطر دي ؟ و بيجي بدري كده ليه ؟ و علي افتراض انه فاتني اعمل ايه ؟ .. اضرب نفسي بالنار ! عادي ربنا مش كاتب لي نصيب في القطر ده و هاركب اللي بعده انشاءالله ؛ احنا مكتفين روحنا بعقد و حاطين لنفسنا حدود بنجري و نضعط نفسنا عشانها و هي كدبه كدبوها اللي قبلنا و عايزنا نفضل نصدقها ، أصدمكم !! – أغلب – اللي اتجوزوا بدري “زهقوا بدري” و اكتشفوا ان مش ده الشخص اللي كان المفروض يبقوا معاه .

إشتغلوا على نفسكم الأول

بحترم جداً البنت اللي رافضه فكرة إنها خلقت لتكون “عروسة ” فقط ، و بتهتم بدماغها و ثقافتها وشخصيتها فتعرف تبقي زوجة و أم ، و في رجاله بتبني مستقبلهم و مبيتعاملوش مع نفسهم علي إنهم بنك كل ما رقم حسابه زاد زادت قيمته كراجل و اصبح مؤهل إنه يبقي “زوج” ، أو كل ما كان قادر انه يحقق احلام اهل البنت ده معناه انه يستاهلها .. مين فهم حضراتكم ( كأهل ) إني كل ما أجيب دهب أغلي لبنتكم أبقي شاريها ؟

ايه دليل حضراتكم اني لو جيبتلها قصر تعيش فيه هاعرف أحافظ عيلها ؟ ، و مين ضحك علي حضرتك و حضرتها اني لو عملتلها فرح – تتفشخروا – بيه قدام قرابيكم و معارفكم ابقي بحبها ؟ انا مابقولش جوزوا أولادكم ببلاش او” ماتضمنوش مستقبلهم ” مع اني الحقيقه معرفش بتجيبوا ضامنات المستقبل دي منين و المستقبل نفسه في علم ربنا .

ما تصدقوش !!الجواز مش بطيخة

و لو قافشين قوي في موضوع البطيخ ده بالهنا و الشفا هما ؛ و البنت ليها غير بيتها و جوزها ، ليها بيت إهلها لو جوزها ده مش هايصونها و ليها شغلها و مستقبلها و أصحابها و حياتها اللي لسه قدامها ؛ و الراجل يعيبه حاجات كتير غير” جيبه ” ، لو مش حنين عليها يعيبه ، و لو خانها يعيبه ، و لو محترمهاش يعيبه ، ولو معرفش يحتويها و يحبها برضو يعيبه ؛ كل الأقوال المأثورة دي خرجت من نطاق انها مثل شعبي و بقيت نصيحه بتتقدم وقت اللزوم و قواعد علميه بنبني عليها حياتنا .

معلش استحملوني في النقطه الصغيره اللي جايه دي:

السادة الأفاضل بتوع ” مش هنفرح بيك أو بيكي” ياريت يوقفوا صف واحد بعد اذنكم .. – إعدام جماعي – ، سؤال من فضلكم هل انتم اصلا فرحانين بتجربتكم قبل ما تفرحوا بينا ؟ أشك

تتجوزوا إمتي ؟

اتجوزوا لما ” تحبوا ” الأول لأن الجواز علاقة عاطفية مبنية على الحب و الاحترام و التفاهم و الرحمة و من حكمة ربنا انه خلق لنا السعاده مش مرتبطة بالحاجات المادية، و مش لازم تجازفوا بحجه اني الحب هاييجي بعد الجواز لانه ممكن ميجيش.

لما تلاقوا الشخص اللي مفاهيمكم و مبادئكم واحده في الحياة

و هاتعرفوا تبقوا أصحاب قبل ما تبقوا اتنين متجوزين ، بتحترموا خصوصيات بعض و حياة بعض و مؤمنين بطموح بعض و بتشجعوا بعض و عندكم هدف واحد هو نجاح علاقتكم.

لما تبقوا فاهمين قيمة المشاعر:

الكلمه الحلوه و التعبير عن الحب و لو بهدايا بسيطه و اللحظات اللي بتكسر الروتين و أفتكروا دايماً ان الحاجات الصغيره دي هي اللي بتدي الحياه طعم و بتسبب سعاده للطرف الاخر.

أتجوزوا لما تتأكدوا انها مشاعر حقيقه مش إحتياج من إي نوع و انك عايزها جنبك مش وراك و انتي عايزاه يكون معاكي مش مجرد وسيله تبقي بيها أم ، و انكم مش واقعين تحت ضغط امك اللي نفسها تشيل عيالك و أهلك اللي نفسهم يشوفوكي عروسه حتي لو هتطلقي بعد كده.

لما تتأكدوا ان أمه ربته علي ان بنات الناس مش لعبه:

و ان امها مازرعتش فيها ان الجواز زي سفر الخليج هتأمن بيه مستقبلها ، و انكم مش واخدين تجربة أهاليكم سواء نجحوا او فشلوا فيها ” ريفرنس ” تبنوا عليه حياتكم هم بني ادمين و زمن و ظروف تانيه غيركم.

إتجوزوا لما ربنا يحط قدامكم الشخص المناسب – ليكم -:

بلاش تستنفذوا طاقتكم و عمركم و مشاعركم علي الفاضي ، و استوعبوا ان الجواز حياه مشتركه يعني هي مش هاتربي العيال لوحدها و لا هو كل وظيفته في الحياة يجيبلك طلباتك ؛ و ان الجواز مش رحله طالعينها أنبسطنا فيها كان بها مانبسطناش هانلم حاجتنا و نرجع عشان اللي بيروح من حياتنا مابيرجعش.