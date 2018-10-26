وكالة البلح دي كنز لكل الفاشونيستاز و الشباب الروشة . تخيل كدة انك تروح تشتري جاكيت ب25 جنية ,او انك تجيبي فستان عشان الحفلة اللي جاية ب30 جنية ولا حتي بلوزة ب10 جنية..ايوه 10 جنية.

كل الناس بتروح هناك من ابن الغفبر لحد ابن الوزير عشان هناك الهدوم بالقطعة فا هتبقي عارف ان مفيش حد تاني لابس زيك و بتبقي متفرد باللوك بتاعك. حتي الفنانين بيروحوا هناك و دة بتاكيد من معظم التجار هناك.

في وكالة البلح هتلاقي كل حاجة و الاسعار بتبدأ من5 جنية لحد 200 او 300 جنية. و خدوا بالكوا ان 300 جنية دي مابقتش تشتري اي حاجة من سيتي ستارز . دلوقتي اصلآ لازم تبقي من اثرياء القوم عشان تعرف تجيب اي حاجة من المولات و المحلات. هتلاقي بحر من الهدوم و الاستاندات مغطي كل المكان.

عشان كدة الوكالة هي الحل بس قبل ما تروحوا لازم تخدوا بالكوا من شوية حاجات كدة.

انواع الهدوم: في هناك نوعين رئيسيين من الهدوم المستعمل (البالة) و بواقي التصدير (الجديد) تعالو نتكلم عنهم شوية.

البالة: هي كل الهدوم المستعملة و التجار بيشتروا الهدوم دي و بيقولوا انهم بينقوها بالحتة و بينضفوها كويس و بيحاولوا يجيبوا الهدوم اللي حالتها معقولة او كويسة, و حتي الهدوم دي بتتصنف بالة ايطالي و دة انضف نوع لحد البالة الامريكي و دة الاسواء.

بواقي التصدير: و دي بتبقي احلي حاجة هتلاقيها هناك صحيح بتبقي اغلي شوية بس برضو ارخص من اي حاجة هتلاقيها برة. و الهدوم دي بتبقي قطع ملابس بيخرجها المصنع لان فيها عيوب بسيطة مش بتبان خالص بس مش بتناسب معايير المصنع او الشركة العالمية المنتجة. فابيخدها التجار بسعر بسيط جدآ و دي طبعآ احلي حاجة للتجار و لينا احنا كمان عشان بتبقي هدوم جديدة و سعات بالتيكت بتاعها.

قبل ما تنزلوا الوكالة تشتروا الهدوم في شوية نصائح لازم تعرفوها.

*انزلوا اول الموسم عشان تلحقوا اللي علي وش القفص يعني لو عايزين هدوم شتوي يبقي تنزلوا آخر الشهر او اول نوفمبر عشان الهدوم دي بتبقي بالقطعة و الحجات الحلوة بتتلقط بدري بدري.

*تجاهلوا تمامآ ان اليفط مكتوب عليها ممنوع الفصال , التجار نفسهم عارفين انك هتفاصل فبيزودوا السعر شوية و كمان ميغركوش ان في حاجات رخيصة اوي طبعان هناك الغالي منه فيه عشان كدة دقق في الحاجة كويس قبل ما تشتري.

*الصبر ثم الصبر ثم الصبر هناك الهدوم زي الرز فامتتوقعش انك هتجيب احلي حاجة في اول نص ساعة..دة بحر هدوم.

*المقاس ..هناك في الاغلب مش هتعرف تقيس لان دي استاندات في الشارع فعشان كدة لازم تبقوا عارفين مقاسكوا ايه عشان متجيبوش حجات مش مظبوطة ولو ان الحجات الاوفر سايز طالعة موضة او حتي ممكن تتظبط بس حاولوا ماتجيبوش حاجات صغيرة.

*اشتروا الحاجات المطرقعة و بلاش السادة كدة كدة الهدوم هناك اغلابها من التسعينات و قديمة عشان كدة مش هتلاقو حاجات سادة كتير و كمان عشان تبقي اروش من كل اصحابك لانك عارف ان محدش هيعرف يجيب حاجة زيها.

وكالة البح مكان بيلم كل الطبقات و كل الناس من الغلابة لحد الفنانين و اغلب التجار بيأكدوا دة عشان الهدوم اللي هنا مش هتلاقيها في اي حتة فجرب تروح و خلي شكلك يبقي شيك بس بمرتب موظف بسيط.