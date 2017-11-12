للعام الثالث على التوالي انطلقت المنافسات المحلیة لبطولة نیمار جونیور لكرة القدم الخماسیة

تحت رعایة رید بُل مصر، وھي البطولة الكرویة التي تحمل اسم Neymar Jr’s Five أو

النجم البرازیلي الشھیر ولاعب نادي باریس سان جیرمان الفرنسي.

تقام المباریات وفق قوانین خاصة تضفي مزیدًا من الإثارة، وتجعل اللاعبین أمام تحدي فرید

من نوعھ یتمیز بسرعة الوتیرة والدقة والحماسیة ، وفي المقابل تحمل لھم فرصة ذھبیة للسفر

وتمثیل مصر في بطولة نیمار العالمیة التي تقام في البرازیل.

في البدایة تم توجیھ دعوة مفتوحة لأصحاب المواھب الكرویة في كل أنحاء الجمھوریة

للمشاركة في تصفیات محلیة تقام مباریاتھا في كل من القاھرة والجیزة والغردقة ومدینة

السادس من أكتوبر والتجمع الخامس والإسماعیلیة وطنطا، ویشترط على كل فریق أن یتكون

من عدد 5 لاعبین أساسیین و 2 احتیاطیین، وأن تتراوح أعمار اللاعبین بین 18 و 25 عامًا.