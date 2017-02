هشام قاسم

في الجزء الأول من مقالنا ده؛ شوفنا 7 مواقف ظريفة حصلت في حفلات الأوسكار، وفي مقالنا الجديد ده؛ هنشوف 7 مواقف ظريفة تانية.

1- في سنة 2017 -دلوقتي يعني- الصديقان النجمان مات ديمون وبين أفليك هما من أشهر نجوم السينما في هوليوود، بس من 20 سنة كانو مجرد ممثلين في بداية حياتهم الفنية، ولسة يادوب في بداية الطريق، ولما تشوفهم تحسهم لسة طفلين صغيرين، وده كان واضح جدًا في أوسكار 1997 اللي حضورها وكل واحد جايب مامته معاه ولابس بدلة واسعة عليه، ولما طلعو يستلمو الجايزة بتاعتهم كانت تعبيرات وشوشهم مضحكة خصوصًا ديمون اللي كان عامل فعلًا زي طفل صغير كسب حاجة كان نفسه فيها قوى.

2- لما حد بيسمع اسمه إنه فاز بالأوسكار أكيد بيحس بحاجات كتيرة جواه؛ ممكن يكون من ضمنها لخبطة من المفاجأة السعيدة طبعًا، وده تقريبًا اللي حسته جينيفر لورانس لما فازت في سنة 2013، وده اللي خلاها تقع وهي طالعة تستلم الجايزة عشان تبقى حديث السوشيال ميديا كلها وقتها.

3- غالبًا دلوقتي قليلين اللي فاكرين اسم ممثل اسمه كوبا جووديج جونيور، بس في سنة 1996 كان الكل عارفه خصوصًا من الجملة الشهيرة show me the money من فيلم Jerry Maguire اللي كسب عنه الأوسكار.. كلمة جووديج جونيور وهو بيستلم الجايزة كانت ممكن تعدي ببساطة زي غيره، بس فجأة لما كان المفروض يخلصها؛ جاتله نوبة حماس غريبة وقعد يشكر ناس بالعبيط بحماس شديد خلى الناس كلها تقوم تتأثر وتقوم تصقفله.

4- قبل ما أنتوني هوبكنز يطلع يستلم جايزته في أوسكار 1992 عن فيلم The Silence of the Lambs؛ فوجئ هو والحاضرين ببيلي كريستال جايلهم بشخصية هانيبال ليكتر وموسيقى الفيلم المرعبة شغالة، قبل ماينزل بعدها كريستال من المسرح عشان يسلم على هوبكنز ويسأله لو حابب ينضم ليه في وجبة عشا عبارة عن شوية من جمهور الحاضرين، فيرد عليه هوبكنز إنه يرحب بده في أي وقت.

5- بيلي كريستال قدم حفلات أوسكار كتير، وبداية من سنة 2000 بدأ يعمل فقرة لذيذة بيقوم فيها بقراية عقول النجوم الحاضرين الحفل بطريقة كوميدية، واللي غالبًا بتحرج ناس كتير منهم من كتر إن كلامه بيكون مفاجئ وساعات محرج جدًا، زي ما عمل هنا مع جودي دينش مثلًا، وساعات كتير تحس إن كلامه بينطبق جدًا وكأنه طالع فعلًا من الشخص اللي الكاميرا عليه زي مايكل كلارك دانكن مثلًا.

6- ميريل ستريب مش محتاجة أسباب تانية عشان الناس تحبها، بس لو فرضًا يعني- محتاجة فدول شوية أسباب تانية: لما فازت ستريب بأوسكار 2012 وطلعت تستلم جايزتها؛ قالت بكل بساطة إن هتلاقي أمريكا كلها دلوقتي متضايقة بسبب إنها كسبت تاني، بس “فيتفلقو” يعني بالمعنى البلدي، وبعدها قامت بشكر جوزها أول واحد لأنه عادة لما حد بييجي يشكر جوزه في أخر الخطبة الموسيقى بتشتغل ومحدش بيسمع حاجة من اللي بتتقال؛ فهي محتاجة تقوله إنه بتقدره.. وبما إنها مترشحة تاني السنة دي، ووارد جدًا يتكرر الموقف ده تاني في الحفلة السنة دي.

https://www.youtube.com/watch?v=rTpaaiPKFw4

7- هنختم الجزء التاني ده كمان بحاجة حلوة برضه.. جوليا روبرتس “عسولة” ومحدش –تقريبًا- يقدر ميحبهاش، ولما طلعت تستلم جايزتها في سنة 2001 كانت عسولة بزيادة؛ وأول حاجة عملتها إنها ضحكت ضحكتها المميزة اللي بتطلع منها بتلقائية شديدة، وبعدها قالت خطبة طويلة لأنها على حد قولها “ممكن متكسبش تاني أبدًا”.