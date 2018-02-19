By Mario William
وانا ربنا مدينى وليه يا مولانا تخينه ورغايه بنت دزمه
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ايه يا عم هانى يا شاكر .. ثانيه كمان و انا اللى هوحشك
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فاكر ثورة 19 مش كنتوا 18 وجيت وقفت جنبكم وبقينا 19 وقامت الثورة
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أنا عاوز أبقي هوب هاي يا هاشم
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مين سراج دا ؟ رئيس مراجيح مولد النبي سراج دهون يعني؟
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جري ايه يا ست كخه انتى حد داسلك على طرف
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دي بيجبوها تقشر البطاطس , تقلب البطاطس , تقلب المواجع
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لا يا طنط أنا متفق مع نوال علي دبلتين و موبيل
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هيا مالها بردت كدة لية ولا انا بيني جعان
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بيقولك.. هو مين اللى بيقولى، هو يعرفنى منين
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يجول سكيت الفاجر وامه كانت تخاف من الآيس كريم
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هي هتعملي فيها بنت ناس بنت بتاعة الجزر
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ماتحرجنيش ماتبوسش كوعي أرجوك .. ولا كتفي يا علاء
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