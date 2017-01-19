كل واحد فينا ليه شخصيته المختلفة عن غيره، وبناء عليه بتختلف اهتماماته ورؤيته للحياة، وبالتالي أولوياته، ولإن الأبراج عامل أساسي ومهم بيساعدنا على تحديد وفهم الشخصيات، هنستند عليها انهاردة في تخمين الفكرة الأولى اللي بتيجي في بال كل واحد فينا في بداية كل يوم.
برج الحمل .. ورايا حاجات كتير قوي انهاردة
احساسك بالمسئولية بيخليك طول الوقت بتفكر في الحاجات اللي وراك وعشان كدة أول حاجة بتيجي في بالك الصبح هي مهامك اليومية والحاجات اللي المفروض تنجزها.
برج الثور .. محتاج انام شوية كمان
على الرغم من إنك شخصية عملية إلا إنك من الناس اللي بتحتاج تظبط المنبه أكتر من مرة عشان تقدر تنام لأخر دقيقة وبتفضل برده حاسس إنك محتاج تنام شوية كمان لحد لما تلاقي نفسك اتزنقت ومضطر تقوم.
برج الجوزاء .. فين تليفوني ؟!!
قبل ما تفوق حتى أو تقوم من على السرير لازم يجيلك هاجس كدة إن تليفونك ضايع وتقوم مخضوض تدور عليه وبعد لما تلاقيه تبدأ بقى تشوف وراك ايه تعمله.
برج السرطان .. كل الناس بتكرهني!!
انت من الناس اللي دايماً تصحى مودها وحش ومزاجها مش مظبوط وبتحس إن كل الناس بتكرهك وبتتعمد تضايقك وده بسبب حساسيتك الزيادة، وعشان كدة دي بتكون أول حاجة بتيجي في بالك أول لما بتصحى من النوم.
برج الأسد .. هو انهاردة مش اجازة؟!
بتصحى بحالة غريبة كدة اشبه بفقدان ذاكرة مؤقت، مش عارف انهاردة ايه ولا هتقوم تعمل ايه ولا يومك هيمشي ازاي ولا اي حاجة وبتاخد شوية وقت كدة لحد ما تبدأ تستوعب اللي بيحصل.
برج العذراء .. هخلع إزاي؟!
“أنا تعبان جداً” .. “مش قادر اقوم” .. “اعمل ايه عشان اخلع من اللي ورايا واكمل نوم” .. دي هي أول حاجة بتيجي في بالك الصبح لإنك بتقوم من النوم كسلان ومش قادر تعمل اي حاجة.
برج الميزان .. هلبس ايه انهاردة؟!
لإن مواليد برج الميزان من الأشخاص اللي بهتموا جداً بمظهرهم وأناقتهم، طبيعي جداً إن اول حاجة يفكروا فيها الصبح هي “هلبس ايه؟”، وده طبعاً لو مكانوش فكروا اصلا من بالليل وجهزوا الطقم بتاع انهاردة.
برج العقرب .. محدش يكلمني قبل ما اشرب القهوة
“حياتك قبل القهوة حمادة .. وبعد القهوة حمادة تاني خالص”، وده لإنك عادة بتصحى مزاجك وحش ومش طايق حد وبتفضل كدة لحد ما تشرب القهوة بتاعتك وتبدأ بعد كدة بقى تفكر وتستوعب اللي بيحصل.
برج القوس .. هعمل ايه انهاردة؟!
“هعمل ايه انهاردة؟”، تفكيرك في خطة اليوم وتفاصيلها هي أول حاجة بتشغل تفكيرك الصبح ، وده لإنك شخص منظم بتحب كل حاجة تتعمل مظبوطة بالخطة اللي مرسومالها بالظبط.
برج الجدي .. لازم اقوم عشان متأخرش
لإن الالتزام من اهم صفات برج الجدي، اول حاجة بيفكر فيها مواليد البرج ده هي انهم لازم يقوموا بسرعة عشان ميتأخروش ويلحقوا يخلصوا الحاجات المطلوبة منهم في الوقت المحدد مهما كانوا تعبانين.
برج الدلو .. لسة اجمل يوم مجاش
مواليد برج الدلو بيصحوا بطاقة ايجابية يتحسدوا عليها، دايماً بيقوموا من النوم مزاجهم حلو ورايقين وده بسبب ثقتهم بنفسهم وقدرتهم على تحويل اي مواقف سلبية أو محبطة إلى دوافع إيجابية تساعدهم على التغيير للافضل.
برج الحوت .. محتاج اجازة في اقرب وقت
دايماً حاسس إنك مجهد ومحتاج تاخد اجازة عشان ترتاح وتنام براحتك وعشان كدة هي دي الفكرة اللي بتكون مسيطرة على تفكيرك في بداية كل يوم.
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