ردود أفعال الناس بتختلف من شخص لأخر بإختلاف طباعهم وشخصيتهم ودرجة ثقتهم بنفسهم وأسلوبهم في الحياة، يعني ببساطة لما تقول لحد بيثق في نفسه “بحبك” مش هيستغرب لإنه اتعود يكون دايماً محبوب بين الناس، إنما لو قولت ده لحد ثقته بنفسه قليلة ممكن تلاقيه فضل مندهش فترة لحد ما يجمع ويستوعب اللي انت بتقوله، نفس الموضوع لو قولت الكلام ده لشخص بيحب الهزار، ممكن جداً تلاقيه بيرد عليك رد مضحك جداً، على عكس الشخصيات العملية اللي بتحب تجيب من الأخر.

انهاردة خلينا نتعرف مع بعض من خلال المقال ده على رد فعل كل برج لما يسمع كلمة “بحبك”.

برج الحمل .. انا كمان بحبك جداً

برج الحمل من الأبراج اللي هتلاقيها بتبادلك فوراً نفس المشاعر وبتقولك كل اللي في قلبها، ده مش بعيد كمان تلاقيه بيحدد معاك ميعاد الجواز.

برج الثور .. انت بتتكلم بجد؟

مش أي حد بيقدر يوصل لقلب برج الثور، ولإنه مبيسمحش لنفسه ياخد أي خطوة غير لما يكون متأكد منها، هتلاقي بيتجاهل كلامك لحد ما يقرر هو عايز ايه.

برج الجوزاء .. وانا بحب السفر

لإن برج الجوزاء بيتجنب الكلام في المشاعر والتعبير عنها، هتلاقيه بيهرب من الرد وبيغير الموضوع وبيكلمك عن أي حاجة تانية.

برج السرطان .. انت متأكد؟

برج السرطان بيخاف جداً على مشاعره، وده هيخليه يسألك اسئلة كتير عشان يتأكد من حقيقة مشاعرك، وإنها مشاعر حقيقية مش مجرد كلام، قبل ما يرد عليك.

برج الأسد .. انا اتحب بصراحة!

ثقة برج الأسد في نفسه اللي ساعات كتير بتتحول لغرور، ممكن تخليه يرد عليك رد مش ممكن تتوقعه زي “انا عارف” أو “مهو انا اتحب”، وغيرها من الردود اللي تخليك تندم اصلا انك صارحته بحبك.

برج العذراء .. شكراً

على الرغم من إن برج العذراء مش من الأبراج اللي بتقدر تعبر عن مشاعرها وتقول اللي في قلبها، إلا انه من أكتر الأبراج اللي بتقدر وبتحترم مشاعر الناس.

برج الميزان .. عندي حاجة لازم اعملها

برج الميزان بقى من كتر ما هو خجول ومش بيعرف يتصرف في المواقف دي، هتلاقيه بيهرب يا إما عن طريق انه يغير الموضوع، او انه يقولك ان وراه حاجة لازم يعملها.

برج العقرب .. “مممممممممممممم”

لإنه برج شكاك بطبعه، اول لما تصارحه بحبك هتلاقيه سكت وبدأ يفكر مع نفسه شوية ويحلل تصرفاتك طول الفترة اللي فاتت عشان يتأكد من حقيقة كلامك ويعرف إذا كنت بتكدب عليه ولا لأ.

برج القوس .. انا كمان بحبك

برج القوس بيعيش حياته كلها مستني الحب، وعشان كدة اول لما تصارحه بحبك هتلاقيه سكت لحظة كدة لحد ما يستوعب، وبعد كدة هيقولك على اللي في قلبه من ناحيتك.

برج الجدي .. انا عارف انا عارف

على الرغم من انه يبان ساذج وغلبان، إلا إن برج الجدي مش بيبقى مستنيك تقوله حاجة، لإنه عارف اصلاً من زمان، من قبل انت نفسك ما تعرف حتى 😀

برج الدلو .. هو يعني ايه حب؟

الدلو بقى فيلسوف، دايماً بيشكك في مفهوم الحاجات بالنسبة للشخصيات المختلفة، عميق عميق يعني، وعشان كدة لو قلتله “بحبك” هتلاقيه بيرد عليك بسؤال “ايه هو الحب من وجهة نظرك؟”.

برج الحوت .. بتقول ايه؟!

لإن الحوت بيكره يحس بالرفض، اول حاجة هتلاقيه بيعملها هو انه يسألك “بتقول ايه” عشان يتأكد ان هو سمع صح، وبعد كدة يبدأ يعبرلك عن مشاعره.