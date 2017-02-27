من منطلق النتائج المتراجعة لسوق السيارات المصرى خلال عام 2016 الماضى ، وعدم إستقرار أسعار صرف العملات الحرة بعد عملية تعويم الجنيه المصرى أمام العملات الحرة وهو ما أثر على عمليات إستيراد السيارات للسوق المصرية وعدم وضوح تواريخ وصول الشحنات الإستيرادية للأسواق المصرية… الأمر الذى أدى إلى تذبذب مشاركة وكلاء السيارات الرسميين بمعرض أوتوماك فورميلا 2017 معرض القاهره الدولي للسيارات – المعرض الرسمى للسيارات فى مصر – وخاصة مع تاريخ تنظيمه بشهر مارس القريب لهذه الشركات من بدايات العام الجارى الذى بدأ مع تلك النتائج.

ومن هذا المنطلق فقد أعربت الكثير من الشركات عن رغبتها فى تأجيل موعد المعرض لعدة أشهر طلباً لمزيد من الإستقرار المتوقع مع النصف الثانى من العام الجارى، ومن ثم تأكيدها على قدرتها الكاملة على تلبية إلتزامتها لعملاءها وللجمهور بشكل أفضل.

ومع تزايد رغبه هذه الشركات بتأجيل المعرض، مما فرض على اللجنة التنظيمية للمعرض المكونة من ممثلى شركة انفورما مصر Informa Egypt وشركة آرت لاين ايه سي جي اند اي تي اف Art Line ACG & ITF لإتخاذ قرارهم مساء الأحد26 فبراير بتأجيل موعد المعرض إلى النصف الثانى من العام الجارى ، والذى أختير له مبدئياً شهر سبتمبر المقبل لحين تأكيد التاريخ النهائى الجديد له.

وبالرغم من الإلتزامات المادية الكبيرة التى تحملها المنظمون من جراء هذا القرار، إلا أنهم قد كانت أولوياتهم متجهة جهة تحقيق مطالب الشركات المشاركة بالمعرض سعياً وراء إنجاح المعرض بالصورة المعهودة عنه وتأكيداً على تقديرهم لوضع السوق الراهن.