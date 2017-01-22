أي اتنين بيدخلوا في علاقة حب وارتباط جديدة .. بتقابلهم تحديات ومحطات صعبة في بداية العلاقة .. بتشغل جزء كبير من تفكيرهم وبيحاولوا يلاقوا طريقة عشان يقدروا ينجحوا بيها في التحديات دي .. إحنا هنقولكم إيه هي التحديات دي عشان تبقوا مستعدين ليها من دلوقتي.
1- ما بلاش نتكلم في الماضي
الكلام عن ماضي كل واحد فيكم والعلاقات السابقة لو كان في علاقات سابقة .. من أكتر اللحظات الصعبة والمحرجة بين أي اتنين لسه داخلين في علاقة جديدة، ولازم تكونوا حريصين جداً وأنتو بتختاروا الوقت المناسب لفتح الموضوع ده وتكونوا مستعدين للنقاش فيه؛ لأن كل واحد فيكم أكيد عايز يعرف الشخص اللي قدامه قبل ما يوصل للعلاقة دي كان بيفكر إزاي.
2- هناخد على بعض إمتى
من أكتر الحاجات اللي أي حد بيفكر فيها وهو داخل في علاقة جديدة سواء كانت علاقة حب وارتباط أو حتى علاقة صداقة أو زمالة .. هي تحديد المرحلة اللي تعتبر نفسك فيها أخدتوا على بعض وبقى في عشم ما بينكم .. يعني إمتى تبقى على طبيعتك مع الشخص ده وكأنك قاعد مع نفسك.
3- لحظة الاعتراف بالحب
تحدي بيواجه أي حد في علاقة جديدة .. هل أتهور وأقول للطرف الآخر “بحبك” ويبقى في risk إن الشعور مش متبادل وآخد صدمة محترمة .. ولا استنى لما الطرف التاني هو اللي يبادر ويقولها الأول .. المهم في كل الأحوال إنك لما تقولها تبقى في كامل قواك العقلية وصادق جداً مع نفسك.
4- مقابلة العائلة
وده معناه إن العلاقة بتتطور .. عيلة كل واحد فيكم لازم تتقبل التاني وكل واحد فيكم لازم يتقبل عيلة التاني عشان ده أساس نجاح أي علاقة ولو محصلش هيبقى فيه مشاكل كتير في المستقبل .. حاول تكسب عيلة حبيبتك/حبيبك في صفك ومتعرفش عيلتك على حبيبتك/حبيبك إلا لو أنت متأكد إن ده الشخص اللي أنت عايز تكمل معاه بقية حياتك.
5- الأمانة .. أيوة أمانة
إمتى تكون صريح مع الشخص اللي أنت مرتبط بيه وإمتى مش لازم تكون صريح .. هل هتفضل تخلي بالك من كل كلمة طلعة من لسانك عشان متقعش في مشكلة ولا اللي في قلبك يبقى على لسانك والدنيا هتمشي .. دي من الحاجات اللي أي حد بيفكر فيها كتير في بداية أي علاقة .. والأفضل أنك متكونش صريح بزيادة في الأول وفي نفس الوقت متبقاش بترتب الكلام اللي بتقوله
6- التعرف على أصدقاء بعض
ودي من المراحل المهمة في أي علاقة .. لازم تتعرف على صحاب حبيبتك/ حبيبك لأنك هتقضي معاهم وقت طويل بعد كدة .. ولازم يرضوا عنك عشان دول ممكن يدمرولك العلاقة .. ولو مش جايين معاك سكة لازم تحاول تتأقلم معاهم وتبقى بحبوح كدة
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