كل واحد فينا في حياته أنواع مختلفة ومتنوعة من الشخصيات، فيهم الكويس وفيهم الوحش، وده اللي بنعرفه مع الوقت بالعِشرة والمعاملة وبالتالي بنقدر نحكم عليه.
انهاردة ومن خلال المقال ده، هنقولكوا على أنواع الشخصيات اللي لو خرجوا من حياتك “خسارتهم تعتبر مكسب” ومينفعش يتزعل عليهم..
1- اللي بيقلب عليك مع اول مشكلة
وهي شخصية “قلابة” بتخليك دايماً خايف وقلقان منها ومن ردود أفعاها غير المتوقعة، وده لإنها بمجرد ما يحصل بينك وبينها اي مشكلة بتبدأ في رحلة انتقام غريبة، سواء عن طريق الأذى المباشر أو عن طريق إنها تفشي اسرارك او حتى تتحالف مع اعدائك عشان تضايقك وتنتقم منك.
2- اللي بيشوف نفسه عليك
ودي شخصية بتفضل طول الوقت محسساك انها كتير عليك وإنك لازم تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر على انها موجودة في حياتك وبالتالي لو عملتك أي حاجة ولو بسيطة وصغيرة جداً بتشوف انها كدة عملت اللي ميتعملش وإنك لازم تقوم تتوضى وتصلي ركعين شكر.
3- اللي مش بيفتكرلك غير الوحش
النوع ده من الشخصيات من حقك يوم ما تخسرها تعمل “فرح” لإنك مهما كنت طول الوقت بتعملها حاجات حلوة، اول ما بيحصل بينكوا أي مشكلة مش بتفتكرلك غير الوحش، وبالتالي مش بتلاقي جواها حاجة تقدر بيها تسامحك او تعذرك في أي موقف ضايقها منك.
4- اللي مبيعرفش يعتذر
الفكرة هنا مش فكرة كبرياء أو كرامة على قد ما هي أنانية، لإن النوع ده من الشخصيات مش بيكون قادر يراجع نفسه أو يعترف بغلطه وبالتالي يقدرك ويعتذرلك لو غلط في حقك، وعشان كدة خروجه من حياتك أكيد مكسب ليك.
5- اللي عايزك تبقى مثالي
النوع ده من الشخصيات هو اللي لو شاف فيك عيب واحد بيركز عليه ومش بيشوف غيره حتى لو كان عندك مميزات تانية كتير، على الرغم من ان هو شخصياً أكيد عنده عيوبه لإن ببساطة مفيش حد مثالي وكل واحد فينا لازم يعرف ان كل إنسان بيكون عبارة عن “باكيدج” فيها الحلو وفيها الوحش، ويا تاخده على “شروة” على بعضه يا تسيبه.
6- اللي مبيعرفش يسامح
احنا مش ملايكة، ومفيش حد فينا مبيغلطش، وبالتالي فكرة التسامح لازم تكون موجودة بين البشر، خصوصاً لو الطرف اللي غلط ندم واعتذر وحاول على قد ما يقدر يصلح غلطه، فلو كان في حياتك شخصية مبتعرفش تسامح، سيبها تخرج من حياتك ومتندمش عليها.
7- اللي طول الوقت بيتريق عليك
حتى لو كان على سبيل الهزار، صاحبك اللي بجد عمره ما هيتريق عليك وخصوصاً قدام الناس، لإن مشاعرك بالنسباله بتكون حاجة مهمة، وبالتالي مش “هيطلعك على المسرح” زي ما بيقولوا ويخلي الناس تضحك و”تحفل” عليك.
8- اللي مبيشوفش محاولاتك لإرضائه
بمعنى إنك ممكن تكون بتحاول طول الوقت تعمل كل اللي تقدر عليه عشان ترضي حد او تسعده لكن مش عارف تستخدم الطريقة الصحيحة، فا يتجاهل كل محاولاتك ومجهوداتك ويعاتبك بس على النتيجة اللي مكانتش مثالية “من وجهة نظره” من غير ما يلتمسلك أي اعذار.
9-اللي بيشوف نفسه مبيغلطش
زي ما قلتلكوا قبل كدة مفيش حد مبيغلطش، لكن المشكلة هنا مع النوع ده من الشخصيات انه دايماً شايف نفسه مبيغلطش وعلى طول بيرمي اللوم والغلط على غيره عشان يثبت انه صح.
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