منى المتيم

كتير من البنات بقيت بدور على الفارس الأحلام وسط نجوم مسلسلات رمضان ، خصوصاً السنة دي ، اللي زي ما تقولوا كده مخرجين مصر اتفقوا على البنات في رمضان 2017 وقدمولهم طبق ” تشيك كيك ” من الرجالة في مسلسلات رمضان 2017

نجوم عرفوا ازاي يقعوا البنات في حبهم من خلال أدائهم المميز بدراما رمضان 2017

ظافر العابدين في ” مسلسل حلاوة الدنيا ”

قدم النجم التونسي ظافر العابدين بدور الشاب الوسيم الغني واللي – يا حرام – عنده ورم في المخ – ورغم ده قادر يشوف حلاوة الدنيا ، وكمان قادر يقف جنب حبيبته المصابة بمرض السرطان ويشجعها على العلاج ، وقامت بدور حبيبته البونبونية ” هند صبري ” ، واللي قالها في المسلسل ” أنا هاجيبلك الدنيا لحد عندك ” ، وده خلى بنات كتير بدور على ظافر العابدين وسط الشباب اللي حواليها …وتسأل سؤال واحد بس ، ياترى مين فيكم هايقدر يجبلي الدنيا لحد عندي؟



باسل الخياط في ” مسلسل 30 يوم ” :

الرجل الغامض بسلامته ، برغم من أن النجم السوري باسل الخياط ظهر في مسلسل 30 يوم بيلعب دور شخص غامض ، محدش يعرف إذا كان فعلاً عنده مشكلة نفسية أو بيمثل ده عشان حاجة معينة ، إلا أنه قدر يجذب نسبة كبيرة من البنات بسبب حبه لموسيقى الجاز ووسامته وهدوئه وطبعاً لابسه الشيك ..ده خلى بنات كتير بشوفه فارس الأحلام أو قطعة من التشيك كيك بصوص الفراولة



أحمد حاتم في مسلسل ” حلاوة الدنيا ”

أحمد حاتم ، قصدي حسن ، الشخص اللي مرتبط بــ ” عليا ” أخت الفنانة هند صبري ، حسن بقى حكايته حكايه ، الشخص الهادئ الرومانسي اللي بيحب بس خايف يقرب .. عشان بنته .. اللي بيخاف عليها من الهوا الطاير بعد ما مامتها اتوفيت .

ظهر أحمد حاتم بلوك جديد ، اللبس الشيك والدقن التقيله مع الرومانسية والهدوء والعقل الأوفر ، كل ده خلى البنات شايفة في أحمد حاتم هو نموذج هايل للشخص اللي عاوزه تكمل معاه حياتها، ويمكن بتدور عليه دلوقتي وانتي لسا قاعده بتقرأي الكلام ده .



احمد مجدى في مسلسل ” لا تطفئ الشمس ”

على الرغم من أحمد مجدي يعتبر – إلى حد ما – جديد بعالم التمثيل ، إلا أنه اثبت أنه ممثل شاااطر جداً وقطعة من التشيك كيك اللي بنتكلم عليهم من الصبح

ابدع أحمد مجدي في دور الشاب الرومانسي اللي قدر يتمسك بالبنت الي بيحبها .. لا وكمان يخليها تحبه ، رغم أنها كانت ديما بتصد حبه ليها في الأول ، بس فضل يعافر وماستسلمش غير وهي في حضنه .. قصدي مراته ، وده في حد ذاته حاجة تخلي البنات تشوف احمد مجدي فارس الاحلام اللي بدور عليه .



أحمد مالك في مسلسل ” لا تطفئ الشمس ” :

أما احمد مالك بقي ، فده حكايته حكاااية ، عرف ازاي – من خلال دوره في مسلسل لا تطفئ الشمس ، انه يلعب على أهم حاجة بتدور عليها البنت في فارس الاحلام وهي ” الاخلاااااص ” .. وبيني وبينكم كده … ” آدم ” قصدي أحمد مالك يعني عامل مشاكل كتير بين الـ Couples الايام دي .. لان باختصار كل بينت عاوزه تحول حبيبها على “آدم ” اللي اتعرفت عليه في المسلسل … شابوه يا احمد



محمد فراج في مسلسل ” هذا المساء ” :

الحقيقة ان محمد فراج في مسلسل ” هذا المساء ” حمادة … ومسلسل ” الحصان الأسود ” حمادة تاني خالص … خلينا نتفق أن محمد فراخ أبدع … مفيش كلام .. في الدورين اللي قدمهم في رمضان السنه دي ،

بس الحقيقة أن دور ” سوني ” الوالد الهاكر اللي قدمته محمد فراخ في مسلسل هذا المساء … كان جديد ومختلف ، وده خلى ناس كتير بنشوفه ” الوالد الصايع المخلص ” اللي نفسها تبقى زيه .. وناس تانيه نفسها تضربه في المسلسل .. قصدي تضرب ” سوني ” يعني .. وده في حد ذاته نجاح مفروض نبارك لــ محمد فراج عليه .