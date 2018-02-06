الختان طلع ليه فوايد للبنات !! ايوا هو انا عملت زيك كدة بالظبط لما قربت الجملة دي، بس فوايد ايه اللى انا ممكن أفكر فيها وانا جي أقتل بنتي ولا أختي؟

لا هي كلمة أقتل مش كلمة أوفر على فكرة هي كلمة قتل انا حسيتها وانا بقرأ قصص الستات اللى أتختنوا، حسيت أنهم ماتوا مرتين، مرة وهما صغيرين، والمرة التاني لمايتجوزوا، معنديش أي فكرة أي نوع من الأهالي ممكن يرضى أنه يكون سبب في حياة بنته تبوظ بسبب إعتقاد أن كدة البنت هتطلع محترمة، الأحترام عن النوعية دي من الاهالي موجود في حته جسمها لو شالوها بقت محترمة.

وقصص الستات التلاتة اللى جمعناهم من وسط حكايات كتير أوي، أكبر دليل على أن الختان أكبر جريمة ممكن يتركبها راجل في بنتة أو أختة.

بيلفوا حولين إيدك فتلة ولازم تفضل أسبوع كعلامة على الطهارة

تخيلي تبقي بتلعبي في الشارع وأمك تنادي عليكي، تدخلي الأوضة تلاقي واحدة ست عفية وشكلها وحش ومكشرة ماسكة في ايديها موس وحاطه بين رجليها طشت نحاس مقلوب على وشه، شكلها يخوف وكانوا بيمسكوني علشان يحطوني قدامها على الطشت، قلعتني هدومي وختنتي، وفضلت بعدها كتير مكسوفة.

تخيلي إنهم بيلفوا حولين إيدك فتلة ولازم تفضل أسبوع كعلامة على الطهارة، تمشي بيها في الشارع والناس لما يشوفوها يباركولك، وانتي تفضلي مكسوفة وتخبي إيدك، وبعديها تلاقي خالتك تقولك انتي كبرتي خلاص وجوزها يحطلك في ايدك عشرين جنيه حلاوة الطهارة، دي فضيحة مش ختان

امسكي إنتي بنت أخوكي أنا مش هيجيلي قلب أقف أصلًا

كان عمري وقتها 10 سنين يعني كنت كبيرة وواعية لما جه رجل غريب البيت أول مرة اشوفه وقتها أمي بعتتني انادي عمتي من بيتها جنبنا ومفهمتش الجملة بتاعت، امسكي إنتي بنت أخوكي أنا مش هيجيلي قلب أقف أصلًا، طلبت مني عمتي اقلع ملابسي الداخلية وزي أي بنت اتكسفت رفضت، قلعوني بالعافية وقعدت ورا ضهري ومسكت رجلي، والضيف الغريب جاب الشنطة وطلع منها موس أول ما شوفته صرخت، سابت عمتي رجلي وضربتني بالقلم،مسكتني تاني بنفس الطريقة، وقرب الراجل مني وقطع حتة من جسمي وقالي شفتي بسيطة إزاي ومكونتيش محتاجة تصوتي، زي ما أنا مش قادرة أنسى تفاصيل اليوم، كمان مش قادرة أنسى كرهي للحظة دي بكل اللي شاركوا فيها.

إخواتى الصبيان عارفين… وكنت مكسوفة منهم

أنا ساعتها كنت صغيرة ماكنتش عارفة اللى هايحصل بالظبط، وهما قالوا لى في نفس اليوم، يمكن قبلها بكام ساعة، وكانت أختى الكبيرة متجوزة وماكانش في البيت غير أمى ومرات عمى وإخواتى الصبيان، في اليوم ده جات الممرضة، وماكنتش عارفة إيه أضراره. وكنت مرعوبة وكان إخواتى الصبيان عارفين… وكنت مكسوفة منهم، ودخلونى وحصل اللى حصل، وقالت لى الممرضة عِدى لحد عشرة، وعديت لحد سبعة ونمت، ولما فقت كنت حاسة إنى عبارة عن دماغ بس وبتدحرج من فوق السلم