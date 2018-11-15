كتابة: ندى عرفة

“بعد 7 سنين حب، سبنا بعض..”

“بقالنا سنتين سوا وهنتجوز أخر الشهر”

كنا دايما فاكرين إن عدد السنين هي اللي بتكون العلاقة الأبدية وبتقوي الحب والعشرة واللذي منه، بس بعد كده إكتشفنا إن زي ما جسمك بيحتاج فيتامينات وعربيتك بتحتاج بنزين، علاقتك باللي بتحبه بتحتاج منك طاقة وإهتمام وحاجات كتيرعلشان تجدد الحب اللي فيها، وإلا هتبقى علاقة باهته جافة من كل المشاعر وهيبقى إكرام الحب دفنه أحسن من الإدعاء بوجوده.

لو محتاجين تعرفوا انتوا في الآمان ولا لأ، هنقولكم أكتر 5 علامات بتبين إن علاقتكم دخلت منطقة الخطر:

خناقتكم زادت

الخناقات والقفش موجودين في أي علاقة وبيخلوا الحب Spicy ومشطشط على رأي معظم الناس، بس كتر الشطة يجيب….إحم، فلو الموضوع تحول لعداوة وبدأ إسلوب الحوار يبقى أقرب للمنافسة والتحدي ومبيتحلش في النهاية ده بيكون أول كرت إنذار.

الشك وإنعدام الثقة

لما يبدأ أي طرف يشك في التاني الحياة بتقلب جحيم على الطرفين، واحد مبيعملش حاجة ومضطر يبرر كل حركة، والتاني مش مستريح وحاسس إن فيه حوار برضو وحكاية مستخبية، ده بيبقى أول خيط لإنعدام الثقة في النفس وبينهي أي علاقة في لمح البصر.

إهتمام ولا فضول؟

هي مش أفورة ولا حاجة بس التليفون ومسجات الواتس أب بتبين أد إيه أنتوا مع بعض رغم أي حاجة شغلاكم، وبتكون زي الخيط الحريرالملفوف فيونكة على علاقتكم ورابطكم ببعض كويس.

لو بقى الموضوع ده روتيني ومعمول بغرض الفضول أكتر ما هو إهتمام ده بيوقع علاقتكم في بير مالوش أخر.

مفيش حياة

الحياة فيها ناس غيركم ومطلوب إن كل فترة تغيروا خروجاتكم والأماكن اللي بتروحوها والناس اللي بتقعدوا معاها، ده بيجدد الجو والصحاب اللي حواليكم بيخلوا فيه روح للقاعدة وإكتمال لجوانب العلاقة من حب وصداقة وإهتمام ومشاركة.

التجديد

إمتي أخر مرة جربتوا تعملوا فيها حاجة جديدة؟ سفرية، حفلة، لعبة أو حتى إتعلمتوا حاجة جديدة مع بعض؟

الـNew adventures أو المغامرات المتجددة بينكوا بتجدد طاقة الحب اللي جواكم والذكريات اللي بتطلع من الحاجات المجنونة دي هي اللي بتلحم العلاقة وتقويها أكتر من الأول.