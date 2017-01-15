العلاقة بين الراجل والست من أكتر العلاقات تعقيداً في الدنيا دي .. وليها قوانينها وقواعدها الخاصة .. في العلاقة بين الراجل والست، 1+1 ممكن يساوي 2 وأحياناً يساوي 3 .. وأوقات بيساوي 0 !
وعشان العلاقة دي معقدة .. لازم يبقى فيها Sense عشان تبقى علاقة ناجحة ومستمرة .. ولازم الطرفين يتعاملوا بذكاء وكل طرف يفهم إيه اللي عايزه الطرف التاني .. وبما إني راجل هتكلم عنها بالنيابة عن باقي الرجالة .. وهتكلم تحديداً عن الحاجات اللي أي راجل بيحب إن الست اللي مرتبط بيها تعملها .. بس في نفس الوقت ممكن يكرهها لو زودت الحاجة دي .. إيه هي الحاجات دي .. تعالوا نشوف
1- الغيرة الـ “Over”
مبدئياً كدة مفيش راجل مبيحبش إن حبيبته تغير عليه .. لإن الغيرة في الأول وفي الآخر علامة من علامات الحب .. بس لازم يبقى فيه sense في الغيرة .. مش معنى إنه ضحك في وش واحدة بتقدمله حاجة في مطعم أو بتبيعله حاجة إنك تعكنني عليه بحجة الغيرة .. كدة هيتخنق وهيسيبك.
2- الطاعة “العمياء”
وده مش معناه إنك تتمردي عليه وترفضي كلامه .. الراجل طبعاً يحب أن الست تسمع كلامه وتاخد برأيه .. بس أي راجل “طبيعي” هيكره الست لو شافها ملهاش شخصية وكيان مستقل .. يعني تقولي اختارلي أنت أكل إيه وأشرب إيه وألبس إيه .. أنا مش واخد بنت أختي أربيها معايا في البيت.
والمثال ده شفناه كلنا في فيلم “بليل حيران” لما أحمد حلمي اتخنق من شيري عادل بعد ما كان معجب بيها جداً .. لأنها ملهاش رأي وبتعتمد عليه في كل حاجة.
3- السيطرة “المطلقة”
زي ما قولنا في النقطة اللي فاتت إن الراجل بيحب الست يكون ليها كيانها وشخصيتها المستقلة .. ده مش معناه بقى إنها تسوق فيها وتفتكر نفسها Strong Independent Woman وتبقى عايز تشكلك حياتك على مزاجها .. ده مش هينفع وضد قوانين الكون .. الراجل راجل والست ست وده مش معناه انك اقل منه بس مش معناه برضه تسيطري عليه وتمشيه بمزاجك لانه بالمنطق مينفعش يقبل ده.
4- الثقة “أوي”
مفيش راجل مبيحبش إن مراته تكون واثقة فيه .. بس مينفعش الثقة دي توصل لحد التطنيش وتكبير الدماغ .. لإننا زي ما قولت في موضوع الغيرة .. برضه بنحب نحس إن الست بتغير علينا .. مش تعتبرنا taken for granted .. يعني من الآخر لازم الست تبقى واثقة في الراجل وبتغير عليه في نفس الوقت .. ال sense يا جماعة .. مش قولتلكم علاقة معقدة.
المثال ده شفناه برضه في فيلم “بلبل حيران” لما أحمد حلمي ساب زينة عشان كانت تقريباً معتبراه زي فازة في حياتها محدش هيحركها من مكانها إلا لو هي اللي حركتها.
5- الاهتمام بنفسك “المبالغ فيه”
مستحيل الراجل “الطبيعي” يحب واحدة مش بتهتم بنفسها أصلاً .. ونفسها هنا يعني صحتها ومظهرها ونظافتها وكدة .. بس ده لازم يكون بحدود .. في ستات مبتعملش حاجة في حياتها غير أنها تقف قدام المراية .. ولو زادت جرام بتحس إنها تخنت .. المبالغة دي مش هتخلي الراجل يحبك أكتر .. بالعكس هيتخنق منك لأنه مش عايزك تهتمي بنفسك بالأفورة دي.
طبعاً الكلام ده ممكن يزعل مننا ستات كتير .. بس صدقوني هي دي الحقيقة .. معظم الرجالة “الطبيعية” بتفكر كدة .. وأنا اهو بقدم لكم نصايح على طبق من دهب عشان تعرفي تكسبي الراجل اللي بتحبيه.
Identity is a monthly fashion and lifestyle magazine bringing you the latest and hottest trends in Egypt and worldwide! Identity-Mag.com is a our stand-alone website that delivers fashion, entertainment, celebrity and latest happenings from all over the world.