7 حاجات البنت بتحتاجها فى شريك حياتها

لأن صعب على أي راجل انه يتوقع أو يفهم الحاجات اللي بتحتاجها البنات في شريك حياتها، قررنا نسهل عليكوا المهمة ونقولكوا إيه هي أهم الحاجات اللي بتدور عليها كل بنت في حبيبها، وعلى الرغم من إن في حاجات كتير تانية مهمة زي الاحترام والثقة والأمان والإخلاص والتفاهم والتقدير وغيره، إلا ان الـ 7 حاجات دول ممكن يبقوا روشته تساعد على حل معظم مشاكل العلاقات العاطفية بين الطرفين.

1- يكون صاحبها قبل ما يكون حبيبها

البنت دائماً بتحتاج لشخص يفهمها ويحس بيها ويحتويها، شخص تقدر تتكلم معاه وتحكيله من غير ما تخاف، شخص يعرف امتى يكون حبيبها وامتى يكون صاحبها، البنت بتحتاج لشخص يعرف يعمل المعادلة الصعبة .. وعشان كدة العلاقات اللي بيكون فيها الطرفين صحاب عادة بتكون الأنجح.

2- يحبها زي ما هي

مفيش حد فينا مفيهوش عيوب، ومفيش شخص كامل، المهم بقى بين أي اتنين بيحبوا بعض انهم يبقوا قادرين يقبلوا عيوب بعض ويتعاملوا معاها، ولأن البنت دايماً بتكون هي المظلومة في الحكاية دي بسبب محاولة الراجل طول الوقت لأنه يغيرها ويطبعها بطباعه، حبينا نأكد هنا على أهمية الموضوع ده بالنسبة للبنت، لأن هي كمان من حقها تعيش مع شخص يحبها زي ما هي ويقبلها بكل عيوبها من غير ما يفضل طول الوقت يعايرها بأنه مستحملها.

3- يساعدها على تحقيق احلامها

كل بنت بتحتاج لشخص يدعمها ويساعدها على تحقيق احلامها والوصول لأهدافها، ويكون بيثق فيها وفي قدراتها، ويبقى دايماً فخور بإنجازاتها ونجاحها في شغلها وفي حياتها عموماً، مش يحبطها ويخيب أمالها ويحسسها انها ولا حاجة، ولازم تكونوا متأكدين أن الشخص اللي بيعمل غير كدة ده عادة بيكون شخص معندوش ثقة في نفسه وإمكانياته ضعيفة، وده اللي بيخليه يحقد على نجاح حبيبته.

4- يقدر يخرج أحلى ما فيها

مهم جداً بالنسبة لكل بنت انها تعيش مع شخص بيقدر يخرج أحلى ما فيها مش أسوأ ما فيها، وده مش هيحصل غير لما يكون هو شخصياً مقتنع انها فيها حاجات حلوة كتير ويبقى قادر يشوف مميزاتها مش عيوبها ويركز عليها، وده في حد ذاته بيدعم ثقتها بنفسها وبيقويها وبيخليها تقدر تتحمل ظروف الحياة ومشاكلها وتكون شخصية مستقلة مش تابعة، تقدر تتحمل المسئولية.

5- يقبلها بكل أخطائها

كل بنت بتتمنى انها تلاقي الشخص اللي يقبلها زي ما هي بكل اخطائها وعيوبها ويفضل يشوفها أحسن حد في الدنيا، اللي تقدر تحكيله الحقيقة زي ما هي وهي عارفة ومتأكدة انه مش هيفهما غلط ولا هيحكم عليهم بأنها شخص سيء أو مش كويس، شخص تقدر تلجأله لما تغلط عشان يفهمها غلطها ويصلحه ليها مش يتخانق معاها على انها غلطت، هو مين فينا اصلاً مبيغلطش؟!

6- يخلي البنات يغيروا منها مش هي اللي تغير منهم

الغيرة حلوة ومطلوبة آه، لكن البنت مش بتحب الراجل اللي يخليها تلف حوالين نفسها، اللي تبقى مش عارفة تثق فيه، الراجل اللي بيخليها تغير من البنات بدل ما هما اللي يغيروا منها، وده لإن الشخص ده بتكون الحياة معاه مرهقة جداً، ده غير انه بيدمر ثقتها بنفسها قبل ثقتها فيه، وعشان كدة حاجة من الحاجات المهمة اللي بتحتاجها البنت في شريك حياتها هي انه يحسسها انها ملكة ويخلي كل البنات يغيروا منها ومن حبه واهتمامه بيها.

7- يصونها في غيابها قبل وجودها

أخيراً وليس أخراً، البنت من حقها تعيش مع راجل يحبها ويكون مخلص ليها في غيابها قبل وجودها، ميخونهاش ولا يوجعها، ويحافظ عليها ويصونها ويصون مشاعرها، من حقها تبقى الوحيدة في حياته زي ما هو الوحيد في حياتها، لازم كل راجل يفهم كويس قوي أن البنت بتحس زيها زيه، وبتغير زيها زيه، وبتتجنن زيها زيه، المشاعر مش حكر عليه هو لوحده، وزي ما هو بيتعامل مع فكرة انه لازم يبقى الراجل الوحيد في حياتها على انها أمر مسلم بيه ومفروغ منه، هي كمان من حقها تبقى الوحيدة اللي في حياته.