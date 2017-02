بقلم بسمة جمال

ملحوظة: المقال دا واقعي هزلي هدفه الهزار والتوعية، فتقبلها بصدر رحب، عزيزي الرجل المصري، ما نقصدش نزعلك والله.

الجملة اللي كتير بنسمعها في مصر و العالم ” الرجالة كلهم زي بعض”.

فعلي الرغم من انتشار الجملة دي هتلاقي إن فعلاً كلهم مش زي بعض، علي الرغم برضه من اعتقادهم لنفس الأفكار ونفس الأفعال بس هتلاقي إن استايلاتهم مختلفة جداً في كيفية انهم يطلعوا عينك.

أعتبري المقالة دي بمثابة “ما بلاش!”

الراجل الحمل ( لاعبني وأنا ألاعبك)

دي نوعية الراجل اللي عايزك تقعدي تقري ” ازاى تتعاملي مع جوزك: سيكلولوجية رجل الكهف وحبه للمطاردة”. عشان تخلي الراجل ذا ميزهقش منك لازم يبقي في أسلوب مطاردة مستمرة عشان هو بيحبها زي عنيه وبصراحة ain’t no body got time for dat

طبعاً في حبة حاجات bonus زي الأنانية وحب السيطرة والتسرع بجملته الشهيرة ” أنا مبحبش استني حاجة”. طبعاً لا يُخفي علي أى حد أن البرج دا بالذات بيحب ياخد قرارت كتيرة غلط وما بيعرفش يعترف بغلطه. فبلاش

الراجل الثور (لأ)

الراجل الثور بيتميز بصفة ممكن تكونى فاكراها طبيعية بين جميع الرجالة لكن اللي هتلاقيه هنا أنها عنده بشكل أوفر شوية و هي العند وطبعاً انتى لو ست مش من الستينيات حرفياً هتلاقي إنه وجع دماغ مالوش لازمة، دا غير طبعاً أنه كسول جداً و بيبدأ حاجات كتير ممكن ما يكملهاش للآخر، دا غير طبيعته المادية البحتة و اهتمامه بالمظاهر اللي هيفقعك بما أنه دايماً هتكون عينه زايغة علي الرغم من ارتباطه واخلاصه الدائم هيحسسك دايماً إن في أحسن منك و واجبه أنه يقدر الجمال اللي موجود في الكون. فبلاش

الراجل الجوزاء (المتشكل)

الراجل الجوزاء عنده انفصام يعني في جوا منه اتنين واحد مثلاً مخلص جداً ليكي وبيحبك بجنون وواحد عينه زايغة ومش عايز يستقر وشايف إن خيانته ليكي مش خيانة دا “تعددية”. طبعاً العصبية الزايدة دي شئ أساسي في شخصيته ممكن تبقوا بتتكلموا عادي جداً وتلاقيه فجأة اتعصب واتحول، من الجدير بالذكر برضه أنه متقلب مزاجياً لأبعد حد. فبلاش

الراجل السرطان ( حبيب ماما)

الراجل السرطان هو التجسيد الفعلي لـ” ابن أمه”، ماما لازم تبقي راضية عن كل تصرفاتك وليها الحق تنتقدك وهو هيوافق جداً، ولو اعترضتي يبقي انتي عايزة تفرقيه عن حب حياته.

خدي عندك بقي انهيارات عاطفية وعياط آه عياط، السرطان بيحبوا يعيطوا جداً ودايماً هتبقي أنتي الغلطانة وهيعرف يحسسك بالذنب ازاى وهتلاقي ثقتك في نفسك ونفسيتك بتسوء تدريجياً لغاية ما يخليكي تعتزلي الارتباط كلياً. فبلاش

الراجل الأسد ( يا أنا يا مفيش)

الراجل الأسد معروف بجاذبيته، وبرضه معروف بغروره وعصبيته الزايدة اللي حدتها هتفاجأك، الراجل الأسد مش عصبي بس لا لا لا دا عصبيته بتبقي دايماً نابعة من احساسه انك جرحتي غروره اللي لازم تحافظي عليه لأن هو الشخص المهم في العلاقة دي بل هو الشخص الأهم في العالم اللي لازم تتعاملي معاه علي أنه الملك اللي الناس كلها لازم تطيعه وتحترمه، كل كلامه معاكي هيبقي طالع من طرف مناخيره وتعاملاته هتبقي معاكي علي أساس أنك عيلة غبية ومش فاهمة وجهة نظره لأنك في الأول والآخر من “الرعية”. آه، هو أنا ما قولتلكيش إنه ما بيعرفش يتقبل النقد وغير قادر علي الاعتراف بالغلط ؟. فبلاش

الراجل العذراء ( دا اللي عندي)

الراجل العذراء عنده ميزة عن باقي الرجالة أنه تحكمه فيكي له شكل تاني، عارفه بنت خالتك اللي دايماً بتحكي عن “طليقها” اللي كان عايز يتحكم في كل حركة وكل حرف بتنطقه؟ تأكدي أنه كان برج العذراء. العذراء في طبيعته بيدور علي الكمال في كل شئ ولو أنتى مش كاملة من كل ناحية مش بس هيشعلقك ويحطك ع الرف حتى بعد ما يرتبط بغيرك، لا دا أنتى كمان مش هتخلصي من انتقاداته ليكي طول الوقت ولطبعك وشخصيتك وإلخ. نيجي بقي لغيرة الراجل العذراء لازم دايماً يبقي حاسس أنك ليه لواحده مش لحد غيره ولو بنظرة، هيغير عليكي من اصحابك البنات ولو ذكي شوية ومش قفل هيحاول يوقع بينكوا ع المغطي بخبث. طبعاً بما أنه راجل وجواه “عذراء” فدايماً خايف قلبه ينجرح وبيتعامل معاكي من بعيد لبعيد عشان خايف تجرحي “قلبه الثمين” لغاية ما تطفشي ويلومك قائلاً أنه كان عارف أنك ما تستاهليش قلبه. فبلاش

الراجل الميزان (لا أحبك ولا أقدر علي بعدك)

رجالة برج الميزان دايماً مرضي نفسيين، بما أنهم دايماً مشغولين بالعدل والحق والخير والجمال فلما يتصدموا بالواقع ويعرفوا إن العالم مكان مش ممكن يبقي موجود فيه الكلام دا، بيبدأ يتكون جواه مرض نفسي بيختلف من راجل للتاني، بس هتلاقيه فعلاً مريض من اللي هو مريض بجد مش مجرد وصف، فحرفياً هيجننك.

الراجل الميزان برضه مش من نوعية أنا هرتبط و أوفي للأبد علي الرغم من أنهم فاكرين نفسهم كدا، فخوفهم من الـ commitment بيخليهم يدخلوا في علاقات كتيرة جداً واللي بيظهر فيها انعدام قدرته علي اختيار أي شئ في حياته أو اتخاذ قرار حاسم، فهينتهي بيكي الحال إنك تبقي واحدة من تجاربه وفي الآخر لما يقرر بعد مائة عام أنه خلاص مش هتنفعوا مع بعض، هيسيبك ويحاول يرجعلك تاني عشان برضه مش قادر ياخد قرار كلي وحاسم لا رجعة فيه. فيوم ما توصلي لسقف طموحاتك في علاقتك معاه هتبقي prototype للبنت اللي عايز يبقي معاها بقية عمره. فبلاش

الراجل العقرب (رجل الخدعة)

الراجل العقرب هو الراجل اللي بينطبق عليه قول ” الشيطان يأتيك في أروع صورة”، عنيه بريئة جداً و شخصيته طيبة وطاهرة بس لو ركزتي شوية هتلاقي إن خبث الدنيا فيه وإن عنيه مليانة حدة و خبث ملهاش مثيل بس أحسن واحد يدعي البراءة وتخش عليكي وعلي اللي حواليكي وعلي الدنيا كلها.

دا الراجل اللي ممكن يدمرلك حياتك حرفياً و متحسيش بأي حاجة لأنه محترف جداً في لعبة الـmanipulation ، يعني هيلعب في دماغك وأنتى أصلاً لا حاسة ولا عارفة و هيقنعك باللي عايزه بدون مشاكل خالص ولا صداميات فارغة، مش هيجي يحاول يتحكم فيكي بالخصام والشكل والكلام دا خالص لا هيتحكم فيكي وأنتى مش حاسة.

تعالي بقي لو زعلتيه، هيطلع ديله ويقرصك قرصة مش هتقومي منها. فبلاش

الراجل القوس ( النسوانجي)

الراجل القوس راجل “نزهي” بيحب الخروجات والسفر والقراية، وبرضه بيحب الستات زي عنيه و حياته لن تخلو منهم، و وقت ما تحاولي تخليه يرتبط بيكي بجد من غير ما يلعب بديله، هيشوف الموضوع علي أنك خنيقة و عايزة تاخدي حريته منه، وهيسيبك ويشوف غيرك عشان يشارك معاها آرائه الفلسفية المملة اللي هيوجع دماغك بيها لساعات طويلة وهو ذات نفسه مش عارف يطبقها. فبلاش

الراجل الجدي (الممل)

الراجل الجدي بينطبق عليه وصف “mind- numbingly tedious”، بني آدم ممل فعلاً، معظمهم فاكر نفسه ظريف بس في الواقع دمه تقيل، أنا بيتهيئلي إن ” التفتيس” مخترعه جدي. عندك برضه التحفظ الزايد عن اللزوم اللي بيخنقك جداً. مش ممكن إطلاقاً تتنبئي هو حاسس بإيه ولو حتى طلبتي استشارة خديجة المغربية، لأنه أبرع الناس في إخفاء مشاعره وكأنه ما بيحسش، وهيتعامل معاكي برضه بنفس أسلوب أنا مبحسش دا.

عنده ولع بالماديات والشغل أول أولاوياته في الحياة. الجدي برضه بيتبع أسلوب أنا مش هتخانق بس هقنعك أد ايه أنتى “تافهة” و “عيلة” وكل تصرفاتك “مش ناضجة”. تعالي بقي انفصلي عنه وهيحاول يسوء سمعتك و يبين أنك جرحتيه و أنك انتى السبب بطيشك وغبائك. فبلاش

الراجل الدلو ( أنا حر)

الراجل الدلو مش بتاع ارتباط، هو مخلوق عشان يبقي لوحده، شعاره في الحياة “امرأة واحدة لا تكفي”. مشهور عنه الخيانة وتعدد العلاقات عشان ما بيعرفش يقتنع بواحدة بس، أصل ليه يلتزم بواحدة وفي أنواع وأشكال وفكريات كتيرة غيرك؟

نوعية الراجل الدلو هي نوعية موجه اللغة العربية الفاضل اللي عنده آراء فلسفية كتيرة عن الحياة والأخلاق والمثالية، فهيوجع دماغك بكلام ما بيأكلش عيش. هيتعامل معاكي دايماً علي إنك مش فاهماه عشان فعلاً مش هتفهمي آراءه العجيبة عن وجود الكائنات الفضائية و اهتمامه الزايد بمقالات سامح عرايس و نظرية المؤامرة الكونية المهلبية. دا غير أنه دايماً مهووس “بحريته” و رغبته في “التمرد” اللي هتتطلع عليكي أنتي شخصياً بما إنك مقيداه في علاقة. فبلاش

الراجل الحوت (الهروب)

الراجل الحوت مشهور عنه الحساسية العالية، وبما أنه برج مائي فهتشوفي الدموع كتير بشكل أو بآخر، أقل حاجة هتعمليها هتزعله وهتجرحه حتى الهزار اللي مش مقصود أو كلمة في وقت غضب، دايماً هيحس أنك بتحاولي تبعديه عنك بطريقتك وكلامك العدائي وهتلاقي إن كل دا تهيؤات في دماغه ملهاش أساس من الصحة.

راجل الحوت بيحب “يهرب” من أحزانه وما يواجهش مصاعب الدنيا عشان تقيلة عليه، دا غير إنه كذاب كبير وهتلاقي نفسك واحدة واحدة بتنحدري نفسياً وهتحسي إنك مش فاهمة حاجة طول الوقت بما إن برجه الكوكب الحاكم ليه هو نبتون اللي كان رمز لإله الأوهام و البلبلة زمان. فبلاش