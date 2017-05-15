منى المتيم

ديماً البنت بتحب الراجل اللي بتعرف عنه كل تفاصيل حياته ، يبقى قدامها ” كتاب مفتوح ” زي ما يبقولو ، ورغم ده في حاجات كتير هي عمرها ما بتقولها لجوزها أو شريكه حياتك ، زي ما تقول كده ” صندوق أسرارها ” اللي مكتوب عليه ” ممنوع الاقتراب او التصوير ، عشان كده بقى نصيحة منى ، بلاش تسأل عنها أصلاً

النهارده هنقولك ايه هي الحاجات دي

رقم حسابها في البنك

حتى لو تظاهرت أن الفلوس مش حاجة مهمة بالنسبالها ، ديماً بتشوف أن حسابها في البنك ده مصدر هو أمان ليها أو الصاحب الجدع اللي هايقف جنبها لما تفكر تعمل حاجة مجنونة، عشان كده بتفضل أن محدش يعرف رقم حسابها في البنك – حتى لو كان اقرب الناس ليها .



أنتي وزنك كام ؟

الوزن ده عفريت حقيقي ديما بيطارد البنت ، عشان كده أوعى تسألها عن وزنها أو تحسسها أنها بقيت تخينه – حتى لو كنت شايف ده – لأنها ببساطه هي أكيد حاسة بالمشكلة وبتحاول تعالجها بينها وبين ونفسها ومن غير ما تعرفك ، عشان كده أوعى في يوم تسألها ، هو انتي وزنك كام ؟! ساعتها أنا مش مسئولة عن اللي هيحصل .

الوقت اللي هتكوني جاهزة فيه عشان نخرج :

طبعاً البنت أول كلمة هاتقولها أنها هتكون جاهزة خلال 5 دقايق ، بس مش معنى كده بردو أنك تكلمها كل نص ساعة عشان تفكرها ☺ ، لأن ببساطة بردو أنت وهي عارفين أنها عمرها ما هتخلص لبس في 5 دقايق ، فخليك جينتل مان واديها وقتها .

الحاجات اللي بتحتاجها في العلاقات الخاصة

وهنا بقى ثقافتنا الشرقية بتلعب دور مهم ، فديما الست بتشوف أن دي secret area ماينفعش تتكلم فيها – حتى لو كان ده مع شريك حياتها – عشان كده خليك ذكي وماتحاولش تعرف أي حاجة عن موضوع ده بشكل مباشر ، لانك في الغالب هتطلع ” قليل الأدب ” ☺ ☺



هو ليه ماتجوزتيش لحد دلوقتي ؟

قبل ما تسال السؤال ده – في رأيي – أنت محتاج خوذة ودرع واقي ، لأن محدش يعرف رد فعل البنت هيكون أيه في الوقت ده ، بس اللي اقدر آكدهولك أنه من الأسئلة اللي بتضايق البنت جداً ، وغالباً بتفسره ياإما انت شايفها وحشة ، او شايفها ماتنفعش تكون زوجة وتتحمل مسئولية بيت وولاد ، وفي الحالتين هيكون رد الفعل مش لطيف ، فاسمع نصيحتي … بلاش أحسن



ليه سبتي حبيبك القديم :

اي بنت بتعرف تتظاهر انها ممكن تتكلم في الموضوع ده عادي من غير ما تتضايق ، وبس في الحقيقة أن السؤال ده بيفكرها بذكريات قديماً ويمكن تكون مش لطيفه بالنسبالها ، وأكيد هي مش محتاجه انها تفتكرها وهي معاك ، وحتى لو اتكلمت معاك بصراحة في الموضوع ده ، ديماً هيكون في تفاصيل محدش هيعرفها غيرها هي بس ، فلو عاوز نصيحتي ، بلاش تتكلموا في الموضوع ده من البداية