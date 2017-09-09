منى المتيم

مين فينا لا داب ولا حب ولا شاف حرمان .. على رأي الست أم كلثوم … في الحقيقة ان الست أم كلثوم على الرغم من أنها من أعمدة الزمن الجميل، إلا أنها قدرت توصل رسالة مهمة جدًا .. تنطبق فعلياً على الجيل بتاعنا ..والأجيال اللي فاتت واللي لسة هاتيجي كمان .. آلا وهي ” ان مفيش حد في الدنيا قلبه مادقش واتكعبل ووقع في الحب، وان كمان الدنيا مابتقفش عند حد ولازم الدنيا تمشي حتى لو العلاقة دي مامشيتش ”

وعليه .. النهاردة هنقولك على شوية حاجات ماينفعش تعمليهم لما تكوني خارجة من علاقة حب فاشلة … وده عشان تساعدي نفسك انك تتخطي المرحلة الصعبة دي بأسرع وقت وتخرجي منها أقوى من الأول.

ماينفعش تتكلمي عنه

من الحاجات المهمة اللي هتساعدك انك تتخلصي من بواقي العلاقة هي أنك تبطلي تتكلمي عنه … طيب هايطلعلي حد لطيف يقولي بس الكلام بيريح .. هاقوله عندك حق جداً.. بس مش في كل الأوقات، لأن الكلام الكتير عنه هيخليكي طول الوقت بتفكري فيه، وده هيصعب عليكي أن تنسيه من البداية، لكن لو بطلتي تتكلمي عنه هتلاقي الموضوع بيتمسح من جواكي بالتدريج

ماينفعش تعزلي نفسك عن الدنيا

طبعاً هتلاقي حد بيقولي بردو، بس إحنا في الأوقات دي مش بنكون طايقين نفسنا .. هاقولها صح .. بس حتى في الأوقات ده حاول/ي تخرج .. اشغل/ي نفسك بالناس .. بمشاكلهم …بهمومهم ، حاول تضحك حتى لو الضحكة طالعة بمشقة .. صدقيني مع الوقت هاتتخطي المرحلة دي .. هتبقى الضحكة فعلاً طالعة من القلب.

ماينفعش تفضلوا صحاب

جو نرجع صحاب تاني دة انسيه! …اسمعي مني وقبل ما تعيطي وتقولي يعني مش هاشوفه تاني! .. تعالي وأنا اقولك ليه ؟

بعد break up وطول ما هو قدامك، هتفضلي شايفاه الحبيب مش الصديق .. الحد اللي حلمتي أنك تفضلي معاه بقيت عمرك .. بذمتك بعد ما تحسي الأحساس ده .. ينفع ترجعوا صحاب تاني؟ .. أكيد لا..عشان كده هو خلاص دوره انتهى في حياتك ولازم يخرج منها بشكل كامل.

ماينفعش تتابعيه على السوشيال ميديا

تتفرجي على صوره … وتشوفي أخباره أو تقعدي تقري الـ conversations اللي كانت بينكم .. كلها حاجات هتخليكي مستحيل تنسيه .. عشان كده أول حاجة لازم تعمليها أنك تمسحيه من عندك خالص وتشيلي كل الـ conversations اللي عند ك .. كأنه شئ لم يكن

ماينفعش تدخلي في علاقة جديدة

الدخول في علاقة جديدة في الوقت ده أكبر مصيبة ممكن توقعي نفسك فيها ، وللأسف كتير مننا بنقع في المشكلة دي عشان نثبت للــ EX اننا نقدر نعيش من غيره أو أننا نسيناه خلاص ومابقيناش محتاجينه في حياتنا.. بس مع الوقت بنلاقي نفسنا بنغرق في علاقة مش مناسبة وبنظلم حد معانا كمان ملوش ذنب غير انه حبنا .. عشان كده لازم تأخدي وقتك قبل ما تدخلي في أي علاقة .

ماينفعش تفتكري الكلام والمواقف اللي كانت بينكم وبتضايقك

كل علاقة ممكن يحصل فيها خناقات وطبعاً بنسمع فيها كلام يضايقنا وأحيانا بيبقى صعب ننساه .. نصيحتي ليكي حاول ما تفتكريش الكلام ده أو أي حاجة تضايقك في المطلق .. لأن مجرد ما تفتكري الكلام ده .. ده هايخلي جواكي مشاعر انتقام .. وساعاتها ولا هاتنسيه ولا بالطبل البلدي .. فبلاش .

من الآخر ..أهلينا قالوها زمان .. اللي باعك بالرخص بيعوا بالتراب .. وخليكي دايمًا فاكرة انك تستاهلي الأفضل!