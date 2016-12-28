بما ان النهاردة اخر يوم في 2016؛ قلنا ناخدكم جولة سريعة على شوية من أهم الأحداث الفنية اللي حصلت في هوليوود خلال السنة دي. ومش هنطول عشان كل واحد يلحق يشوف هيحتفل فين النهاردة
طلاق وعنف
قصص حب كتير انتهت في 2016، بس يمكن أكتر واحدة علمت مع الناس هي قصة انفصال براد بيت وأنجلينا جولي، واللي كانت صدمة للكل تقريبًا، خصوصًا إن الناس كلها كانت بتبصلهم باعتبارهم أسعد وأكبر عيلة في هوليوود، وإن قصة حبهم كان بيتضرب بيها الأمثال في الرومانسية، والناس ياما أشادوا كمان بوفاء براد لأنجلينا في مرضها، بس فجأة انتهى كل ده، واتدمر الحب الكبير، والاتنين بدأوا يهاجموا بعض في وسائل الإعلام، وكمان دخلوا في صراعات على حضانة أطفالهم الستة.
قصة حب تانية اتدمرت كانت بين جوني ديب وآمبر هيرد، وأهميتها مش عشان إن كان في حب كبير بين الاتنين والكلام ده، لأ عشان الظروف اللي أحاطت وقت الإعلان عن ده، لما طلعت آمبر وقالت إن جوني كان بيضربها ويعذبها، واتنشرت صور ليها كتير في وسائل الإعلام وهي مضروبة، ومحدش لحد دلوقتي قادر يجزم نهائي إن كانت بتتكلم جد فعلًا وإن جوني عمل كدة فعلًا ولا لأ، خصوصًا إن القضايا بينهم لسة شغالة لحد دلوقتي.
جوايز مهمة
من بين كل الجوايز المهمة اللي اتوزعت السنة دي، في جايزتين مش ممكن يتنسوا أبدًا: الأولى لما ليوناردو دي كابريو كسر النحس بتاعه وفاز أخيرًا بالأوسكار كأحسن ممثل عن فيلم The Revenant، اللي ناس كتير ممكن تعتبره مش أحسن دور ليه، بس الكل فرحله لما فاز بيها أخيرًا.
والتانية لما بوب ديلان فاز بجايزة نوبل للآداب، واللي اتفاجئ فيها ناس كتيرة خصوصًا وإنها كانت غير متوقعة أصلًا لأن الكل تقريبًا بيعتبره مطرب مش كاتب ولا شاعر.
نهايات حزينة
سنة 2016 ممكن تكون من أكتر السنين اللي مات فيها مشاهير كتير من مختلف المجالات الفنية، ورغم إن في ممثلين مهمين ماتوا السنة دي زي آلان ريكمان (البروفيسور سنيب في أفلام هاري بوتر)، بس الخسارة الأكبر كانت في مجال الموسيقى، اللي مات فيها أيقونات مش ممكن تتعوض زي دافيد بووي وبرينس وليونارد كوهين.
سينما وتليفزيون
من ناحية السينما، فسنة 2016 منقدرش نعتبرها قوية سينمائية للدرجة دي، خصوصًا إن أغلب الإنتاجات الهوليوودية اللي اتعرضت فعليًا مكنتش قد كدة، بس الجمهور كان مهتم جدًا إنه يشوف فيلم Batman v Superman: Dawn of Justice، وبغض النظر عن رأينا الشخصي فيه، بس الفيلم نجح جدًا تجاريًا، أما على المستوى النقدي، فالنقاد حابين قوي فيلمLa La Land، وغالبًا هيكسب كام جايزة أوسكار مهمين.