عمرك ما هتلاقي حد يختلف معاك علي حب أعظم من غنت في تاريخ البشرية و هي الست ” فيروز ” أصلك صعب ماتحبهاش بسحرها و بساطتها و صوتها اللي بياخدك معاه لعالم تاني ، علي قد ما أغانيها بسيطة و تدخل قلبك علي طول إلا إنك لو ركزت معاها هتلاقي جوه أغانيها دي فلسفة ممكن تنفعك في حياتك ، و الحقيقة انا من المؤمنين بأن كلام الأغاني ( الحقيقي طبعا ) مش مجرد كلام حلو بيتقال لكن هي تجربة او خبرة شخص أتكتبت في شكل كلام ينفع يتغني ، و لو انت من الناس اللي ربنا أنعم عليهم بنعمة الاحساس هتلاقي أن ممكن كلمة في أغنية بتسمعها تشقلب مزاجك و تخليك مبسوط او تقفلك يومك من بابه او تخليك تبص لمواقف في حياتك بنظرة مختلفة ، المقال ده أشبه ببحث في أعماق أغاني العظيمة فيروز و الحقيقة ان ليها أغاني كتير و انا بسمعها وقفت عند كلامها و فكرت فيه و حبيت أقولكم عليهم يمكن تطلعوا منهم بحاجه زيي .

” يا حبيبي الهوي مشاوير و قصص الهوي متل العصافير ، لا تحزن يا حبيبي إذا طارت العصافير”

يعني ماتزعلش و ماتعقدهاش قوي لما حدوتة حبك تخلص في يوم من الأيام و حاول تتعامل مع المسألة علي إن هي دي الحياه .

” إذا ما بكينا ولا دمعنا لا تفتكروا فرحانين “

ابوس أيديكم ماتخدوش الناس بمظاهرهم و ماتتخدعوش في شكلهم من بره علشان كلنا مخبيين بلاوي من جوة.

” إيه في أمل .. أوقات بيطلع من ملل ، و أوقات بيرجع من شي حنين لحظات تاتخفف زعل “

في حياتك و مهما حصل أوعي تفقد الأمل حتي في أصعب أوقاتك حاول تعيش بالمبدء ده ، الأمل هو الحبل الوحيد اللي لو أتشعلقت فيه هايشدك معاه و في عز زعلك دور علي اللحظة الحلوة و التفاصيل الصغيرة اللي بتسعدك .

” انا لحبيبي و حبيبي ألي “

بأختصار الحب علاقة بين أتنين بني أدمين مش علاقة جماعية فابلاش في مشاكلنا نجري و نحكي للناس و ندخلهم في تفاصيلنا اللي عمر ما حد هايفهمها غيرنا , خلي علاقتكم أقوي من الحاجات العبيطة اللي ممكن تبوظها او الناس اللي عاوزة تبوظها و إمسكوا في بعض.

” ضاق خلقي يا صبي من هالجو العصبي ، شو ما بتفهم عربي ! “

شوف خلينا نتفق ان ” النكد ” موهبة و في ناس بصراحة مبدعة فيه ، كل محاولاتك أنك تغير الناس دي او حتي تسعدهم هاتفشل لأن سعادتهم و متعتهم بيلاقوها في النكد في حد ذاته ، فكك من الناس دي لو في منهم في حياتك لأنك هاتبقي زي اللي راكب اتوبيس بسواق أعمي كده كده لابس في حيطة.

” أهواك بلا امل “

فيروز بجلالة قدرها حبت في يوم من غير أمل فامتضيقش نفسك.

” مازال قصص كبيره و ليالي سهر و غيره بتخلص بكلمة صغيري “

أوعي توهم نفسك و تفتكر إن كل ما العلاقة اللي مابينك و بين اللي بتحبه بقت قوية و عدي عليها سنين و بقي فيها تفاصيل كبيره و حاجات حلوة كتير بعيده عن أنها تخلص في ثواني و علي اتفه سبب.

” بتمرق علي أمرق ما بتمرق ما بتمرق مش فارقه معاي “

مرحلة اللامبلاه اللي بنوصلها بسبب اللي قدامنا و بيبقي وجوده زي عدمه و الوحش منه زي الحلو و مبتبقاش مستني منه حاجة خلاص و دي غالبا بتبقي صفارة النهاية.

” نحنا و القمر جيران “

طبعا دي واضحة قوي الناس اللي بتركز مع جيرانهم الحلوين في الطالعة و النازلة و حافظين مواعيد شغلهم و خروجهم و بيلطفوا و يعطفوا و يوزعوا إبتسامات في الرايحة و الجاية.

” وهديتني وردة فرجيتها لصاحبي خبيتها بكتابي زرعتها عالمخدة ، هديتك مزهرية لا كنت تداريها و لاتعتني فيها حتي ضاعت لهدية “

طبعا المعني هنا مجازا بيوضح الفرق بين الراجل و الست لما بيحبوا ، هو جابلها وردة اللي هي حاجة بسيطة لكن خليتها طايرة من الفرحة و عملت كل حاجة عشان تحافظ عليها ، التفاصيل الصغيرة بتفرق مع اللي بتحبك و بتفضل شيلالك الحاجات الحلوة حتي لو كانت بسيطة ، هي بقي إديتله “مزهرية” بحالها و الغبي ضيع الهدية.

” أمس أنتهينا فلا كنا و لا كان يا صحاب الوعد خلي الوعد نسيان “

وهنا بقي الست بتقولك الحكاية اللي تخلص و تقفلها ماترجعش تفتحها تاني ؛ و يستحسن ماتديش فرص تانية لناس خرجتهم من حياتك لأنك في الأغلب هاتندم ، يعني الست هاتكدب !.

” كل اللي صار و بعده بيصير .. الله كبير”

ده مبدا لازم تاخده في حياتك مهما كان حالك و ظروفك و وضعك و مشاكلك اللي فاتت او اللي لسه هاتيجي دايما قول .. الله كبير.

” لا انت حبيبي ولا ربينا سوا قصتنا الغريبة شلعها الهوي ؛ و صرت عنك غريبة أنساني يا حبيبي “

من عجايب الدنيا ان أكتر اتنين كانوا بيحبوا بعض هما نفس الاتنين اللي لما سابوا بعض و مابقوش طايقين يبصوا في وش بعض عادي.

” كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولاد انا والله كنت مفكرتك برات اللبلاد .. كيفك انت ؟! “

في علاقات في حياتنا بتخلص لكن ارتباطنا و حبنا للأشخاص دول مابيخلصش و ده لما العلاقة بتنتهي بأحترام فابيفضلوا لسنين فاكرين الحلو اللي كان بينهم و بيتمنوا الخير لبعض و لو من باب العشرة ، و عموما دي حالات نادرة جدا سيبكم من دي.

” قديش كان في ناس ع المفرق تنطر ناس و تشتي الدني و يحملوا شمسية ، و انا بأيام الصحو ما حدا ناطرني “

الوحدة .. مش شرط الناس اللي بنشوف حواليهم ناس كتير يبقوا مش حاسين بيها لانه احساس مستخبي جوانا و مابيحسش بيه غير صاحبه.

” تعا ولا تيجي واكذب عليا الكذب مش خطيه ، اوعدني انه راح تيجي و تعا و لا تيجي “

فيروز بتقدم للرجالة سيكولوجية الست في جملة سحرية ، الست مش دايما بتحب الصراحة المباشرة و ساعات بتبقي محتاجة تهاودها و تحسسها إنك مش عاوز تزعلها و إنك هاتعمل حاجة عشان خاطرها حتي لو مش هاتعملها و هنا طبعا المقصود الكدب الابيض ماتستعبطش يا حبيبي انت و هو.

” يا قلبي لا تتعب قلبك “

كتير قوي بتجيب أخرك من حد مفيش منه فايدة او بتجري ورا حاجة مش ليك من الأول او مستني حاجة انت عارف انها مش هاتحصل ،طب علي أيه ؟ لا تتعب قلبك.

” انا خوفي يا حبي لتكون بعدك حبي ، و متهيألي نسيتك وانت مخبي بقلبي “

خلي بالك عشان بتاخدنا الجلالة قوي اول ما بنسيب او نتساب و بنوهم روحنا ان الحكاية خلصت و نسيناها و خفينا منها خلاص ، بس مع اول حاجة بتفكرنا …. انتوا عارفين الباقي.

” ماتاري الكلام بيضله كلام و كل شي بيخلص حتي الأحلام “

ماتصدقوش قوي الكلام و الوعود اللي في البدايات ، مفيش حد بيفضل يحب حد طول العمر و مفيش حد بيموت لو التاني سابوا – ما انتم عايشين اهو – قولوا أنكم بتتمنوا كده او هتحاولوا تعملوا كده بس ماتحلفوش علي كده عشان غالبا هاتطلعوا كدابين.

” بشتقلك لا بقدر شوفك ولا بقدر أحكيك “

وده اسوء إحساس ممكن تحس بيه لما يوحشك حد مش موجود في حياتك او مش موجود في الدنيا دي اصلا ولا تقدر تشوفه ولا تكلمه ، مشكلة الأحساس ده إنك لو إستسلمت له هيقتلك.

” هل فرشت العشب ليلا و تلحفت الفضا ، زاهدا فيما سيأتي ناسيا ما قد مضي “.

دي حالة مريحة جدا جربها لما تحس إنك مضغوط و جايب أخرك من كل حاجة حاول تعيش و لو لفترة قصيرة بتستمتع باللحظة اللي انت فيها و بس ، لا تبص ورا و تزعل و لا تبص قدام و تقلق.

” حبيبي منيح لشو التجريح تعب مني ، انا اللي كنت ما بفهم بنت حمل عني “

قليل قوي لما بنعترف و لو بينا و بين نفسنا بأننا احنا اللي وصلنا اللي قدمنا إنه يبعد عننا بس القليلين بردو اللي بيقولوا ده قدام الناس ، ياريت نسقفلهم.

” حالفتني أمي ماحاكي حدا قالتلي يا أمي أياكي العدا ، انت مش حدا و لا انت العدا .. انت اللي بعنيا رابي من الزهر”

البنت لما بتحبك بجد بتشوفك غير كل الناس و بتكسر كل القواعد عشانك و مابيهمهاش كلام حد ، ياريت تقدر بقي .

“بيقولوا الحب بيقتل الوقت و بيقولوا الوقت بيقتل الحب”

بيقولوا !! .. لا تعليق.

” كنا نبعت له مكتوب يبعت مكتوبين ، شو قالولك يا محبوب مغير من شهرين “

ماتتخضش قوي من الناس اللي بتتغير فجأه و المعاملة ماتبقاش زي الأول لأسباب تخصهم هم او حتي من غير أسباب خالص انت مش الوحيد في العالم ، بس فيروز بردو مش سهلة أديتهاله في الأخر وقالتله ” غيرالأحبة القدامي عالوفا مالكن “.