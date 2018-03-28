كتابة: دينا بدر

كلنا عارفين قد ايه البنات بيحبوا المجاملات، خصوصاً لما تكون من شخص قريب منهم أو مهم بالنسبالهم، لكن بعيداً عن المجاملات التقليدية اللي من عينة “شكلك حلو انهاردة” أو “انتي زي القمر” أو “لبسك شيك قوي”، فيه مجاملات البنت بتحب جداً تسمعها من حبيبها وبيبقى ليها تأثير مختلف على نفسيتها وثقتها في نفسها ومدى رضاها على العلاقة، وبالتالي ده بيخليها تبقى عايزة طول الوقت ترضي حبيبها وتعيشه هو كمان مبسوط زي ما هو مخليها مبسوطة، ومن المجاملات دي..

بحب الطريقة اللي بتفكري بيها

بعيداً عن الإعجاب بالشكل أو بالجمال الخارجي، حاجة من الحاجات اللي بتفرح أي بنت هي أن حبيبها يعبرلها عن اعجابه بدماغها وطريقة تفكيرها ورؤيتها للحاجات ووجهات نظرها في الحياة عموماً، لإن ده بيحسسها انه بيحبها لنفسها مش لشكلها وبيخليها تحس كمان انها مميزة ومختلفة عن غيرها.

هتفضلي جميلة في عيني حتى لو عندك 70 سنة

البنت دايماً بتخاف أن حبيبها يبطل يحبها أو يبطل يشوفها جميلة لما تكبر وتعجز، وعشان كدة بتحتاج منه أنه يطمنها طول الوقت ويأكدلها أنها هتفضل جميلة في عينه حتى بعد ما تكبر وتعجز ويبقى عندها 70 سنة، لإن ده فيه اعتراف منه انه مش بيحبها عشان جمالها وأنه بيحبها عشانها هي .. عشان نفسها.

انا بحبك زي ما انتي

طبعاً مفيش حد كامل وكلنا عندنا عيوب، وزي ما البنت بتقدر تتحمل عيوب حبيبها وتتعامل معاها، بتبقى محتاجة انها تحس ان هو كمان قابل عيوبها، وبيحبها زي ما هي حتى وهو عارف انها مش شخص كامل لأن ده فيه تأكيد مباشر على ان حبه ليها “غير المشروط” وانه مش هيسيبها أو يبعد عنها لو ماتغيرتش.

كان نفسي اقابلك من زمان

حاجة كمان من الحاجات اللي بتفرح البنت هي انها تحس انك مبسوط جداً بعلاقتك بيها للدرجة اللي بتخليك تتمنى لو كنت قابلتها من زمان، ويا سلام بقى كمان لو قولتها أن السنين اللي عدت عليك قبل ما تقابلها مش محسوبة من عمرك، صدقني البنت عاملة زي “الطفل الصغير” بكلمة واحدة منك ممكن تفرحها وتحسسها أنها ملكت الدنيا.

بحبك حتى لو بقيتي 100 كيلو

وأخيراً، حاجة من أكتر الحاجات اللي بتأثر في نفسية البنت وبتضايقها جداً هي انها تحس أن حبيبها مضايق انها تخنت كام كيلو، وعشان كدة حاول طول الوقت تحسسها انك مش فارق معاك وقولها دايماً انك هتفضل تحبها حتى لو تخنت وبقت 100 كيلو، لان بمجاملة بسيطة زي دي ممكن تفرحها جداً وتزودلها ثقتها في نفسها.