الإنترنت بقى عالم كامل موازي للعالم الحقيقي اللي بنعيشه، ليه قوانينه الخاصة واللي ممكن تتعارض مع قوانين الحياة الواقعية في كتير من الأوقات، وكمان بقى ليه لغته الخاصة ومصطلحاته المميزة.
أثناء تجولنا في مواقع الإنترنت المختلفة، سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، بنقابل مصطلحات كتير، في منها مصطلحات مشهورة ومعروفة للكل تقريباً زي الـ Friendzone و Thug Life، وفي مصطلحات تانية ممكن يكون كتير مننا ميعرفهاش أو بيشوفها وميعرفش معناها .. عشان كدة جمعتلكم مجموعة من أشهر مصطلحات الإنترنت عشان نشرح معناها من منظور مصري أصيل
النهاردة هنكمل معاكم الدرس اللي بدأناه في الجزء الأول مع مصطلحات جديدة
يللا نبدأ الحصة التانية يابو صلاح
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LMAFO / LMAO / ROFL .. هفطس من الضحك
ودي اختصار لجملة “Laughing My A** Off” .. ودي معناها أنك فطست واتشقلبت من الضحك على حاجة شفتها أو سمعتها.
أما ROFL فهي اختصار لـ “Rolling On Floor Laughing” .. ومعناها أنك بتتشقلب على الأرض من الضحك.
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NSFW .. ده مكان شغل محترم
وده اختصار لـ” Not Safe For Work” .. وهتلاقيها جنب أي فيديو أو لينك بتشوفه على الإنترنت قبل ما تفتحه .. وده بيبقى تحذير إن ممكن المحتوى بتاع الفيديو أو اللينك ده يكون فيه حاجات إباحية مثلاً غير مناسبة أنك تشوفها وأنت قاعد في الشغل وسط صحابك ومديرك يقفشك.
وطبعاً ده من أشهر مصطلحات الإنترنت وخصوصاً في الفترة الأخيرة .. والكلمة بدأت تاخد التاتش المصري وبقينا نقول “بكرش ع المزة دي”
والكراش ده عبارة عن الشخص اللي جوانا مشاعر ملتهبة من ناحيته وبنبدأ رحلة مطاردته بقى لحد ما نفوز بيه في النهاية أو نتحط في الفريندوزن.
اختصار لـ”ThrowBack Thursday” أو “ThrowBack To” .. وده بيستخدم كهشتاج #TBT كتير أوي على تويتر وإنستجرام بالذات .. وبيتحط مع صورة قديمة مرتبطة بذكرى أو مناسبة معينة.
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DAFUQ .. أنت بتقول إيه ياض
ودي معناها ” What The F**k?!” .. وبتستخدم أحياناً بدل الاختصار الشهير “WTF” لأنه مهروش أنه شتيمة يعني .. والمصطلح بيستخدم للتعبير عن الانفعال الشديد من حاجة اتقالت لك وأنت معترض عليها جداً وعصبتك جداً.
اختصار لToo Long Didn’t Read .. ودي بتتقال لما حد يبعتلك حاجة فيها تفاصيل كتير أوي ملهاش لزمة عشان تقراها .. وأنت عايز تعرف بس الزتونة من غير ما تقرا كل الهري ده.
ودي كانت نهاية الحصة التانية من درس “كيف تتعلم لغة الإنترنت في خطوات بسيطة” .. نتمنى يكون الدرس عجبكم .. وفي انتظار تعليقاتكم وإضافاتكم.
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