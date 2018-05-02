الأمثال الشعبية جزء من هويتنا كمصريين زي الأهرامات والنيل. مفيش موقف إلا وهتلاقي عندك مثل ترد بيه، فمثلا لو عاوز توصف حد بقلة الذوق هتقول “اللي اختشوا ماتوا” ولو عاوز تقول لحد ياخد باله من الحسد هتقوله “داري على شمعتك تقيد”.

الغريب إن فيه أمثال حافظينها وبنقولها وإحنا مش عارفين معانيها أو القصص اللي وراها، علشان كده جمعنالكم أشهرها وشرحنا معانيها:

– إيش عرف الحمير أكل الجنزبيل؟

بيتقال للشخص الجاهل اللي بيستذكى ويدخل نفسه في اللي ميفهمش فيه.

– ابعد عن الشر وقنّيله..

قنّيله: جاية من قناة الميّه، والمقصود اهرب بعيد عن الشر واحفر ما بينك وبينه قنوات وترع علشان ميعرفش يوصلك. والمثل ده حرفناه دلوقتي لـ “ابعد عن الشر وغنيله”.

– إيش على بال القرد من سواد وشه؟

بيتقال للشخص اللي مبقاش فارق معاه كُتر فضايحه، فهو عامل زي القرد مش فارق معاه شكل وشه قدام الناس مادام كده كده أسود.

– المتعوس إن جه يتسبب في الطواقي يخلق ربنا ناس من غير روس!

يتسبب: يسترزق، وبيتقال للشخص سئ الحظ، فهو منحوس لدرجة إنه لو قرر في يوم يبيع طواقي ربنا هيخلق ناس ملهاش راس فمحدش هيشتري منه.

وزيه مثل: تاجر في الحنة كترت الأحزان!

وزيه: لو تاجرت في الأكفان مش هيموت حد!

على وشك يبان يا مداغ اللبان..

لما بتاكل لبان بيبان على وشك وهو بيتحرك، فالمثل ده بيتقال على الشخص اللي بيحاول يخبي حاجة وملامح وشه فضحاه ومبينة اللي مخبيه.

اللي تأكله يشوفك يجوع..

المقصود عدم تعويد الناس على حاجة ثابتة منك لأنهم هيفضلوا يطالبوك بيها وهيبقوا زي اللي اتعود ياكل من إيدك فكل ما يشوفك هيحس إنه جعان ويطالبك بالأكل.

خواتم ترصف في إيدين تقرف..

التجمل مش هيفيد لو أنت فاقد الجمال، فحتى لو مليت إيديك بالخواتم الناس مش هتشوف إلا إيديك القبيحة. والمثل بيتقال في الغني الجاهل بطرق النظافة والجمال.

وزيه: إيش تعمل المشطة في الوش العكر؟

وزيه: خف وبابوج في رجلين عوج!

جت الدودة تقلد التعبان .. اتمطعت قامت اتقطعت..

بيتقال على الشخص النكرة اللي بيساوي نفسه باللي أحسن منه فيإذي نفسه.