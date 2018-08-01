ركز معايا عشان الكلام مهم جو لايلو لايلو لايلو لا لا مش هتلاقي في الجامعة عشان بس ماتتعشمش ومحدش هيقولك يا كابو هيبقي اسمك أحمد معيد عشان بتعيد مواد و ممكن محمد management أو طارق phyto مثلا علي اسم المادة اللي أنت شلتها و أصحابك بيذلوك. الأهم من الخيال ده إنك تختار مجال أنت بتحبه من أولها عشان تستمتع في الجامعة وحياتك العملية بعدين و دي نصايح عشان تستعد لدخول الجامعة

خيبة الأمل راكبة جمل

لو مجموعك مش كبير ماتخفش هي بس في واحدة في العيلة بتعزك و هتعاملك زي اللي عليه حكم عشان جبت مجموع وحش مالكش دعوة بيها كمل أنت واعمل من التراب دهب. اوعى تخلي شوية أرقام تنهي مستقبلك من قبل ما يبدأ. سيب كل دا و دور على مجال تعوض و تنجح فيه كأن ماحصلش حاجة.

ورقة رغبات العيلة

هتسمع كل العيلة بطلبات مختلفة بس ركز علي اللي أنت عاوزه مش اللي هما عاوزينه. مفيش كليات “قمة” وكليات “رمة” المجال اللي بتحبه هتعرف إزاي تبتكر وتنجح في مهما كان، أحسن ما تدخل كلية صعبة تكرهك في كل حاجة وأنت مش حاببها، لكن بتدخلها علشان بس يقولوا عليك دكتور أو باشمهندس.

غلطة و ندمان عليها

لو بقي سمعت كلام حد و دخلت حاجة أنت مش عاوزها هتفضل 5 أو 6 سنين مخنوق من كل حاجة و تفضل تسأل نفسك أنا ليه ماعملتش كذا ومدخلتش كلية كذا طب ليه ما تفكر من الأول في اللي أنت بتحبه لو نفسك تدخل أي كلية عكس الناس كلها أدخل دي حياتك أنت.

الـ U-turn

لو حسيت أنك في المكان الغلط وبتعمل حاجة أنت مش حاببها، افتكر انك هتعيش مرة واحدة، فلازم تعيشها في حاجة مريحاك.

لو أخترت غلط تقدر تغير كليتك، مش عيب. أحسن ما تكمل بقيت عمرك كده وممكن حتي بعد ما تتخرج تشتغل في اللي أنت بتحبه بعيد عن شهادتك. عيش اللي أنت بتحبه مهما كان.

بص دي حياتك ماحدش هيعشها مكانك أنت اللي تقرر كل حاجة فيها عشان ماتندمش على اختيار مش تختيارك. تختار اللي تحبه، أنت اللي هتعمل من الكلية دي قمتك مش هي اللي هتحطك في القمة. مفيش كلية أحسن من التانية أنت باختيارك اللي بتخليها أحسن ليك أو أوحش ليك.